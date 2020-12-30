https://ria.ru/20201230/pensionery-1591195847.html

Житель Якутска потратил миллионы на абсолютно чужих людей

Житель Якутска потратил миллионы на абсолютно чужих людей

Строитель и бывший сотрудник МЧС из Якутска Михаил Готовцев несколько лет назад задумал открыть частный пансионат для пожилых людей. Пустил на это все... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T08:00

2020-12-30T08:00

2020-12-30T09:45

республика саха (якутия)

строительство

якутск

дети

семья

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590682902_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c8d1da5de8a68626a29a265e93c93308.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Строитель и бывший сотрудник МЧС из Якутска Михаил Готовцев несколько лет назад задумал открыть частный пансионат для пожилых людей. Пустил на это все накопления — миллионы. Родные его поддержали. Главный помощник — жена. Никакой прибыли это дело семье не приносит — живут супруги очень скромно. Почему Готовцевы помогают одиноким старикам — в материале РИА Новости."Всем чего-то не хватало"Михаилу Готовцеву 61 год, больше двадцати лет он проработал в Якутске — в МЧС. На пенсию вышел в 2009-м. "Профессию любил, решил и дальше по специальности трудиться. Устроился инженером по пожарной безопасности в республиканский дом престарелых, — рассказывает он РИА Новости. — Почти круглые сутки находился рядом с пожилыми. И вроде все у них было неплохо: комфортные условия, уход. Но чего-то не хватало. Со мной живет мама, она подсказала, что главное для них — внимание близких, домашний уют, дружественная атмосфера".В якутские дома-интернаты, говорит собеседник, часто привозили людей из районов: приюты в деревянных постройках закрывались, поскольку не соответствовали требованиям безопасности. "Одни к новому месту привыкали быстро, другие не очень — было тяжело вдали от малой родины. Я видел переживания людей. И мне захотелось им помочь".В 2016-м Готовцев решил создать свой пансионат — "пусть небольшой, но уютный". У него были накопления: параллельно с основной работой они с братом занимались строительством частных домов. Потратили все, что было."Возвели двухэтажное здание площадью триста квадратных метров, на 25 мест. В живописном месте, из окна — вид на реку. Открылись в 2017-м. Я зарегистрировался в Министерстве труда и соцзащиты в качестве поставщика социальных услуг. И полностью сосредоточился на развитии пансионата. Стройку пришлось бросить. Чтобы запустить проект, нам потребовалось больше двенадцати миллионов. Начинали с братом, потом я продолжил самостоятельно. Как выяснилось, дело это совсем не простое, а у него тогда своих забот хватало"."Судьба у всех своя"Сейчас в пансионате 16 человек. Большинство из районов. Наиболее сложным было найти подход к постояльцам: "Каждый с характером. Некоторые с годами становятся капризными — как дети". Женщин сюда берут с 55 лет, мужчин — с шестидесяти. Исключение — инвалиды первой и второй группы, их могут принять независимо от возраста.В доме-интернате достаточно просторно: на первом этаже кухня, столовая и три комнаты. На втором — пять комнат. Почти во всех спальнях — телевизоры. Но жильцы предпочитают собираться в холле: вместе смотрят и обсуждают телепрограммы.Не все задерживаются в интернате надолго. "Бывает, дети целыми днями на работе: пашут, чтобы выплатить кредит, закрыть ипотеку. Или же просто уезжают в отпуск, к примеру, а родителей оставлять одних не хотят — отправляют к нам". Для таких временных гостей проживание в сутки стоит 1200 рублей. Остальные по закону должны выплачивать 75 процентов из пенсии: "Кроме того, часть суммы нам компенсирует республиканский Минтруд: 30-40 тысяч", — поясняет Готовцев.Сотрудников в интернате немного — пять человек. "Директор фактически я. Решаю много организационных вопросов, за продуктами езжу и так далее. Моя главная опора — супруга. Без нее ничего бы не успевал. К нам регулярно приходят врачи-терапевты, психологи, инструкторы лечебной физкультуры. Если кому-то нужна определенная помощь, направляем к узким специалистам".Раньше у пенсионеров были очень насыщенные будни — в пансионате проводили много мероприятий. "Конкурсы, концерты. Школьники часто навещали. На прогулки выбирались, рыбачили, собирали ягоды. Кругом тайга, далеко ездить не нужно. Да и в доме было весело — играли в шашки, шахматы, вместе готовили". Пандемия все изменила. "У нас был один заболевший — закрыли на карантин. Слава богу, обошлось без потерь. Конечно, теперь прежний досуг под запретом. Постояльцы заскучали. А что делать? Ждем, когда ситуация стабилизируется. СИЗы закупаем самостоятельно, никакой поддержки. Что говорить, тяжело, но держимся ради стариков"."Сами по себе не потянем"Пансионат остается на плаву в основном за счет временных постояльцев, признается директор. "Компенсации за проживание пенсионеров из бюджета не покрывают расходов. Аренда, коммуналка, зарплаты — все сами. Мы хоть и зарегистрированы формально как "социальные предприниматели", но от бизнеса здесь ничего нет. О какой прибыли можно говорить, если мы с супругой зарплату через раз получаем. По сути, благотворительностью занимаемся". При этом помощь старикам (уход и опека) в Якутии очень востребована, подчеркивает Михаил. "Без подобных учреждений не обойтись. Мы не первый год в социальной сфере, понимаем все тонкости. Однако сомневаюсь, что потянем, если и дальше будем сами по себе. Считаю, на государственном уровне должны быть пересмотрены тарифы на соцслуги".Бросать дело, несмотря на сложности, супруги не собираются. Говорят: "Дедушки и бабушки стали нам как родные. Разве можно их просто оставить? Раз взялись, будем идти до конца". Более того, у них большие планы: получить статус НКО, чтобы участвовать в конкурсах и выигрывать гранты, а также открыть еще один пансионат — на пятьдесят мест.

https://ria.ru/20201224/derevnya-1590576084.html

https://ria.ru/20200514/1571398531.html

республика саха (якутия)

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), строительство, якутск, дети, семья, общество