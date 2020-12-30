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Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, они поздравили друг друга с наступающим... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:32
2020-12-30T15:36
россия
нурсултан назарбаев
владимир путин
казахстан
в мире
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, они поздравили друг друга с наступающим Новым годом и высоко оценили стратегическое партнерство РФ и Казахстана и борьбу с COVID, сообщает пресс-служба Кремля.
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россия, нурсултан назарбаев, владимир путин, казахстан, в мире

Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство

15:32 30.12.2020 (обновлено: 15:36 30.12.2020)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой НазарбаеваПрезидент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой Назарбаева
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, они поздравили друг друга с наступающим Новым годом и высоко оценили стратегическое партнерство РФ и Казахстана и борьбу с COVID, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе состоявшегося телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом. С обеих сторон дана высокая оценка развитию отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, подчеркнута эффективность двустороннего сотрудничества в противодействии пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 12:48Распространение нового коронавируса
Назарбаев отметил роль России в борьбе с пандемией коронавируса
 
РоссияНурсултан НазарбаевВладимир ПутинКазахстанВ мире
 
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