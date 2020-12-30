https://ria.ru/20201230/partnerstvo-1591597888.html

Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство

Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, они поздравили друг друга с наступающим... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:32

2020-12-30T15:32

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россия

нурсултан назарбаев

владимир путин

казахстан

в мире

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, они поздравили друг друга с наступающим Новым годом и высоко оценили стратегическое партнерство РФ и Казахстана и борьбу с COVID, сообщает пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20201211/pandemiya-1588747056.html

россия

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россия, нурсултан назарбаев, владимир путин, казахстан, в мире