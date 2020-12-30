https://ria.ru/20201230/park-1591596582.html

Мосгорпарк объяснил рост расходов на новогоднее оформление парков

Мосгорпарк объяснил рост расходов на новогоднее оформление парков

Мосгорпарк объяснил рост расходов на новогоднее оформление сада имени Баумана и усадьбы "Воронцова" тем, что часть украшений были в неисправном состоянии,... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:26

2020-12-30T15:26

2020-12-30T16:10

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мосгорпарк объяснил рост расходов на новогоднее оформление сада имени Баумана и усадьбы "Воронцова" тем, что часть украшений были в неисправном состоянии, сообщила РИА Новости заместитель директора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова.Ранее издание РБК сообщало, что на новогоднее оформление парков заложено 50 миллионов рублей, больше всего выделено средств на украшение сада имени Баумана (9,8 миллиона рублей) и на усадьбу "Воронцово" (8,7 миллиона рублей).Вместе с тем она подчеркнула, что в связи с неблагоприятной экономической ситуацией, сложившейся в связи с коронавирусом, а также отсутствием культурно-массовых мероприятий, было принято решение не закупать новые объекты для новогоднего оформления территории, а использовать существующие."Некоторым учреждениям были выделены средства для дооборудования или частичной замены неисправных элементов декоративного оформления и его безопасной эксплуатации. Например, потребовалась замена цифр в конструкциях "2020" на "2021", а также оформления каркасов новогодних елей", - добавила она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, мосгорпарк, новый год, москва, общество