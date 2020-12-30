В России создают новое лазерное оружие
00:15 30.12.2020 (обновлено: 10:33 30.12.2020)
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий за дистанционным управлением боевым лазерным комплексом "Пересвет"
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами, создаются в России, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".
"В настоящее время выполняются работы по созданию других (помимо комплекса "Пересвет". — Прим. ред.) лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника. Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия", — сказал он.
По словам Криворучко, также разрабатывается радиочастотный комплекс для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотников. Замминистра напомнил, что с конца 2019 года на боевое дежурство заступили все лазерные комплексы "Пересвет".
Впервые президент России Владимир Путин объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет", в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Позднее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что установки комплекса "Пересвет" с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство.
Как отмечал начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, "Пересвет" с декабря 2019-го используется для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов.
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал РИА Новости, что российские предприятия начали разработку новейшего комплекса дальнего радиолокационного дозора на базе беспилотника вертолетного типа. Он будет отслеживать малоразмерные и малоскоростные дроны противника на малых и предельно малых высотах и обеспечивать наведение на них зенитных ракетных комплексов войсковой ПВО.