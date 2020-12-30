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Новое оружие России
https://ria.ru/20201230/oruzhie-1591490684.html
В России создают новое лазерное оружие
В России создают новое лазерное оружие
Лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами, создаются в России, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда". РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T00:15
2020-12-30T10:33
новое оружие россии
россия
алексей криворучко
безопасность
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами, создаются в России, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".По словам Криворучко, также разрабатывается радиочастотный комплекс для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотников. Замминистра напомнил, что с конца 2019 года на боевое дежурство заступили все лазерные комплексы "Пересвет".Впервые президент России Владимир Путин объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет", в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Позднее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что установки комплекса "Пересвет" с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство.Как отмечал начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, "Пересвет" с декабря 2019-го используется для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов.Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал РИА Новости, что российские предприятия начали разработку новейшего комплекса дальнего радиолокационного дозора на базе беспилотника вертолетного типа. Он будет отслеживать малоразмерные и малоскоростные дроны противника на малых и предельно малых высотах и обеспечивать наведение на них зенитных ракетных комплексов войсковой ПВО.
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россия, алексей криворучко, безопасность

В России создают новое лазерное оружие

00:15 30.12.2020 (обновлено: 10:33 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий за дистанционным управлением боевым лазерным комплексом "Пересвет"
Военнослужащий за дистанционным управлением боевым лазерным комплексом Пересвет - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами, создаются в России, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

"В настоящее время выполняются работы по созданию других (помимо комплекса "Пересвет". — Прим. ред.) лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника. Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия", — сказал он.

По словам Криворучко, также разрабатывается радиочастотный комплекс для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотников. Замминистра напомнил, что с конца 2019 года на боевое дежурство заступили все лазерные комплексы "Пересвет".
Впервые президент России Владимир Путин объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет", в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Позднее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что установки комплекса "Пересвет" с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство.
Как отмечал начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, "Пересвет" с декабря 2019-го используется для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов.
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал РИА Новости, что российские предприятия начали разработку новейшего комплекса дальнего радиолокационного дозора на базе беспилотника вертолетного типа. Он будет отслеживать малоразмерные и малоскоростные дроны противника на малых и предельно малых высотах и обеспечивать наведение на них зенитных ракетных комплексов войсковой ПВО.
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Новое оружие РоссииРоссияАлексей КриворучкоБезопасность
 
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