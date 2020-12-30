https://ria.ru/20201230/oruzhie-1591490684.html

В России создают новое лазерное оружие

В России создают новое лазерное оружие

Лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами, создаются в России, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда". РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T00:15

2020-12-30T00:15

2020-12-30T10:33

новое оружие россии

россия

алексей криворучко

безопасность

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами, создаются в России, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".По словам Криворучко, также разрабатывается радиочастотный комплекс для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотников. Замминистра напомнил, что с конца 2019 года на боевое дежурство заступили все лазерные комплексы "Пересвет".Впервые президент России Владимир Путин объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет", в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Позднее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что установки комплекса "Пересвет" с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство.Как отмечал начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, "Пересвет" с декабря 2019-го используется для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов.Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал РИА Новости, что российские предприятия начали разработку новейшего комплекса дальнего радиолокационного дозора на базе беспилотника вертолетного типа. Он будет отслеживать малоразмерные и малоскоростные дроны противника на малых и предельно малых высотах и обеспечивать наведение на них зенитных ракетных комплексов войсковой ПВО.

https://ria.ru/20201230/armata-1591490376.html

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россия, алексей криворучко, безопасность