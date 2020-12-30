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В Санкт-Петербурге приостановлена работа музеев, театров и ресторанов
В Санкт-Петербурге приостановлена работа музеев, театров и ресторанов
Работа кафе, ресторанов и баров приостанавливается в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января, музеи, театры, выставки и концертные площадки будут закрыты для... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:34
2020-12-30T11:01
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Работа кафе, ресторанов и баров приостанавливается в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января, музеи, театры, выставки и концертные площадки будут закрыты для посетителей по 10 января в связи с ростом заболеваемости СOVID-19."С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью. Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях", - сообщают городские власти.С 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время - с 19.00 до 6.00 утра.В северной столице c 30 декабря по 10 января будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки и Ленинградский зоопарк. Кроме того, запрещено проведение автобусных экскурсий, проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек.В городе также продолжает действовать ранее установленный запрет на работу фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общепита.При этом городские власти разрешили кафе и ресторанам открывать зимние террасы c 25 декабря по 10 января. Их организация должна быть согласована с властями, но в упрощенном порядке. Площадь зимних террас не должна превышать площадь самого предприятия общепита, уличная мебель может размещаться с 8.00 до 0.00 часов. Отмечалось, что принятое решение позволит рестораторам продолжить работу с наименьшими рисками для здоровья посетителей. Власти назвали это решение мерой поддержки ресторанов и кафе в условиях ограничений из-за коронавируса.Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщал, что городские власти просят туристов воздержаться от поездки в город на новогодние каникулы и позаботиться о собственном здоровье и здоровье жителей северной столицы.
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туризм, новости - туризм, стиль жизни, новости культуры, музеи, ленинградский зоопарк, санкт-петербург

В Санкт-Петербурге приостановлена работа музеев, театров и ресторанов

10:34 30.12.2020 (обновлено: 11:01 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРусский Музей в Санкт-Петербурге закрыт по распоряжению Министерства культуры РФ в связи с опасностью распространения коронавируса
Русский Музей в Санкт-Петербурге закрыт по распоряжению Министерства культуры РФ в связи с опасностью распространения коронавируса - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Работа кафе, ресторанов и баров приостанавливается в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января, музеи, театры, выставки и концертные площадки будут закрыты для посетителей по 10 января в связи с ростом заболеваемости СOVID-19.
"С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью. Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях", - сообщают городские власти.
С 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время - с 19.00 до 6.00 утра.
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В северной столице c 30 декабря по 10 января будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки и Ленинградский зоопарк. Кроме того, запрещено проведение автобусных экскурсий, проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек.
В городе также продолжает действовать ранее установленный запрет на работу фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общепита.
При этом городские власти разрешили кафе и ресторанам открывать зимние террасы c 25 декабря по 10 января. Их организация должна быть согласована с властями, но в упрощенном порядке. Площадь зимних террас не должна превышать площадь самого предприятия общепита, уличная мебель может размещаться с 8.00 до 0.00 часов. Отмечалось, что принятое решение позволит рестораторам продолжить работу с наименьшими рисками для здоровья посетителей. Власти назвали это решение мерой поддержки ресторанов и кафе в условиях ограничений из-за коронавируса.
Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщал, что городские власти просят туристов воздержаться от поездки в город на новогодние каникулы и позаботиться о собственном здоровье и здоровье жителей северной столицы.
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