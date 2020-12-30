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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/obschepit-1591653158.html
В Петербурге ослабили ограничения для заведений общепита в праздники
В Петербурге ослабили ограничения для заведений общепита в праздники
Предприятиям общественного питания в Петербурге разрешили с 4 по 31 января продлить работу до 23.00, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T21:31
2020-12-30T21:36
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Предприятиям общественного питания в Петербурге разрешили с 4 по 31 января продлить работу до 23.00, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Соответствующие изменения внес губернатор Александр Беглов в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".Такой же режим с 4 января устанавливается для предприятий общественного питания, которые расположены в торговых центрах, при соблюдении следующих условий: если они имеют отдельный вход с улицы и не имеют сквозного доступа в другие помещения торговых центров.Отмечается, что ограничения на работу предприятий общественного питания по-прежнему не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.Ранее установленные ограничения для фудкортов, фудплейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общественного питания (за исключением тех, ограничения на деятельность которых снимаются с 4 января) продолжают действовать.Также отмечается, что все ограничения, ранее установленные постановлением по 15 января, продлеваются по 31 января.В качестве дополнительной меры поддержки предпринимателей из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга выделено 500 миллионов рублей "Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания" на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе на предоставление им микрозаймов.Ранее сообщалось, что в Петербурге полностью приостанавливается с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания. Эти ограничения не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. Планировалось, что с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время - с 19.00 до 6.00 мск. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург

В Петербурге ослабили ограничения для заведений общепита в праздники

21:31 30.12.2020 (обновлено: 21:36 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на одну из набережных в Санкт-Петербурге
Вид на одну из набережных в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Предприятиям общественного питания в Петербурге разрешили с 4 по 31 января продлить работу до 23.00, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Соответствующие изменения внес губернатор Александр Беглов в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
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"С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6.00 до 23.00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время (с 23.00 до 6.00)", - говорится в сообщении.

Такой же режим с 4 января устанавливается для предприятий общественного питания, которые расположены в торговых центрах, при соблюдении следующих условий: если они имеют отдельный вход с улицы и не имеют сквозного доступа в другие помещения торговых центров.
Отмечается, что ограничения на работу предприятий общественного питания по-прежнему не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
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Ранее установленные ограничения для фудкортов, фудплейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общественного питания (за исключением тех, ограничения на деятельность которых снимаются с 4 января) продолжают действовать.
Также отмечается, что все ограничения, ранее установленные постановлением по 15 января, продлеваются по 31 января.
В качестве дополнительной меры поддержки предпринимателей из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга выделено 500 миллионов рублей "Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания" на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе на предоставление им микрозаймов.
Ранее сообщалось, что в Петербурге полностью приостанавливается с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания. Эти ограничения не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. Планировалось, что с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время - с 19.00 до 6.00 мск.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-Петербург
 
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