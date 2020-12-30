https://ria.ru/20201230/navalnyy-1591562590.html

Следствие может попросить о заочном аресте и экстрадиции Навального

Следствие может попросить о заочном аресте и экстрадиции Навального

Следствие по делу в отношении оппозиционера Алексея Навального может просить о его заочном аресте и экстрадиции в Россию, предшествовать этому должно объявление РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:28

2020-12-30T13:28

2020-12-30T13:28

светлана петренко

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следствие по делу в отношении оппозиционера Алексея Навального может просить о его заочном аресте и экстрадиции в Россию, предшествовать этому должно объявление в розыск, следует из соответствующих статей Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ.Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении Навального, сообщила накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Следствие установило, что из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвований для нужд ряда некоммерческих организаций, Навальный, как фактический их руководитель, потратил более 356 миллионов рублей на личные цели.Помимо этого, отмечается в статье 108 УПК РФ, заключение под стражу применяется судом в отношении подозреваемого или обвиняемого в преступлениях, наказание по которым предусматривает не менее трех лет лишения свободы. Предшествовать заочному аресту должно объявление обвиняемого в международный или межгосударственный розыск, следует из п. 5 ст. 108 УПК.Статья о мошенничестве в особо крупном размере подразумевает до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201229/navalnyy-1591363450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана петренко, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), происшествия