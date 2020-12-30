Следствие может попросить о заочном аресте и экстрадиции Навального
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следствие по делу в отношении оппозиционера Алексея Навального может просить о его заочном аресте и экстрадиции в Россию, предшествовать этому должно объявление в розыск, следует из соответствующих статей Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ.
Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении Навального, сообщила накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Следствие установило, что из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвований для нужд ряда некоммерческих организаций, Навальный, как фактический их руководитель, потратил более 356 миллионов рублей на личные цели.
"Российская Федерация может направить иностранному государству запрос о выдаче ей лица для уголовного преследования или исполнения приговора на основании международного договора Российской Федерации с этим государством", - говорится в статье 460 УПК РФ.
Помимо этого, отмечается в статье 108 УПК РФ, заключение под стражу применяется судом в отношении подозреваемого или обвиняемого в преступлениях, наказание по которым предусматривает не менее трех лет лишения свободы. Предшествовать заочному аресту должно объявление обвиняемого в международный или межгосударственный розыск, следует из п. 5 ст. 108 УПК.
Статья о мошенничестве в особо крупном размере подразумевает до 10 лет лишения свободы.