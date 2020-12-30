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Песков заявил, что Путину не докладывают о каждом деле против Навального
Песков заявил, что Путину не докладывают о каждом деле против Навального
Ситуация с Алексеем Навальным не вызывает у Владимира Путина никаких чувств, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:44
2020-12-30T14:22
россия
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
в мире
политика
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Ситуация с Алексеем Навальным не вызывает у Владимира Путина никаких чувств, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством, чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году, и чувство мобилизации вызывают те вопросы, которые еще остро стоят на повестке дня", — добавил он.По словам представителя Кремля, ведомства в установленном порядке докладывают о своей работе президенту, однако о том, чтобы сообщать Путину обо всех следственных действиях против тех или иных граждан, речи идти не может.Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против Алексея Навального. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Наказание по инкриминируемой статье предполагает до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.По данным ведомства, с физических лиц собрали пожертвования в размере 588 миллионов рублей для нужд ряда некоммерческих организаций, среди которых — Фонд борьбы с коррупцией, Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан "Штаб".Деньги должны были пойти исключительно на цели этих организаций. Однако Навальный, как их фактический руководитель, потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей "на личные цели", в том числе на приобретение имущества, материальных ценностей, оплату расходов и отдых за границей, заявили в СК.Как отметил юрист Илья Ремесло, сотрудники ФБК могут оказаться соучастниками по этому делу. Он посоветовал им "писать явку с повинной", отметив, что сам основатель фонда, скорее всего, не вернется в Россию. По словам Ремесло, исходя из анализа публичных отчетов, которые публиковал Навальный, организация получила одну сумму пожертвований, а по данным с сайта Минюста, сумма другая.
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россия, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, в мире, политика

Песков заявил, что Путину не докладывают о каждом деле против Навального

12:44 30.12.2020 (обновлено: 14:22 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в Мосгорсуде. 16 июня 2017
Алексей Навальный в Мосгорсуде. 16 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Ситуация с Алексеем Навальным не вызывает у Владимира Путина никаких чувств, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством, чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году, и чувство мобилизации вызывают те вопросы, которые еще остро стоят на повестке дня", — добавил он.
По словам представителя Кремля, ведомства в установленном порядке докладывают о своей работе президенту, однако о том, чтобы сообщать Путину обо всех следственных действиях против тех или иных граждан, речи идти не может.

"Вы знаете, Путин не бьется в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом. Все остальные детали, наверное, лучше спрашивать в Следственном комитете, мы не обладаем этой информацией", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Навального о том, что "Путин, похоже, просто бьется в истерике".

Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против Алексея Навального. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Наказание по инкриминируемой статье предполагает до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
По данным ведомства, с физических лиц собрали пожертвования в размере 588 миллионов рублей для нужд ряда некоммерческих организаций, среди которых — Фонд борьбы с коррупцией, Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан "Штаб".
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Деньги должны были пойти исключительно на цели этих организаций. Однако Навальный, как их фактический руководитель, потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей "на личные цели", в том числе на приобретение имущества, материальных ценностей, оплату расходов и отдых за границей, заявили в СК.
Как отметил юрист Илья Ремесло, сотрудники ФБК могут оказаться соучастниками по этому делу. Он посоветовал им "писать явку с повинной", отметив, что сам основатель фонда, скорее всего, не вернется в Россию. По словам Ремесло, исходя из анализа публичных отчетов, которые публиковал Навальный, организация получила одну сумму пожертвований, а по данным с сайта Минюста, сумма другая.
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