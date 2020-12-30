https://ria.ru/20201230/nato-1591609889.html

В МИД оценили отношения с НАТО

В МИД оценили отношения с НАТО

Москва согласна на диалог с НАТО, но блок уклоняется от действительно важных вопросов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T16:26

2020-12-30T16:26

2020-12-30T16:26

мария захарова

совет россия-нато

сергей лавров

нато

москва

йенс столтенберг

в мире

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва согласна на диалог с НАТО, но блок уклоняется от действительно важных вопросов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложение провести заседание Совета Россия-НАТО остается в силе."Согласны с его тезисом, что между Россией и НАТО нужен диалог и что для этого необходимо взаимное понимание данного факта. Действительно, возможность созыва очередного заседания Совета Россия-НАТО на уровне постпредов нами с альянсом обсуждалась. Но странно, что Столтенберг подает это так, будто мы на это "приглашение" не отреагировали", - заявила Захарова, ее комментарий опубликовал сайт МИД РФ.По ее словам, представители НАТО заявляли России, что "главной темой на заседании должна быть Украина"."Возникает вопрос, какое отношение НАТО имеет к урегулированию украинского конфликта. Если натовцам так нужно знать, что там происходит, то всю информацию в альянсе могут получить от участников "нормандского формата", являющихся членами блока", - считает Захарова.При этом от диалога по действительно насущным вопросам – снижению военной напряженности и непреднамеренных инцидентов – НАТО отказывается, отметили в МИД."Мы призываем к нему с момента возобновления работы Совета Россия-НАТО, а с 2018 года на столе у альянса лежат конкретные предложения нашего министерства обороны... Напомним и про инициативу (главы МИД РФ - ред.) Сергея Лаврова в мае этого года о взаимной военной сдержанности на период пандемии коронавируса. В ответ мы получили только отписку с призывом работать в уже существующих форматах либо модернизировать их, чтобы по факту закрепить измененные натовцами условия евробезопасности", - напомнила представитель министерства.По ее оценке, "вряд ли такой разговор можно назвать взаимовыгодным и взаимополезным".

https://ria.ru/20201224/nato-1590731491.html

https://ria.ru/20201208/bezopasnost-1588238589.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, совет россия-нато, сергей лавров, нато, москва, йенс столтенберг, в мире