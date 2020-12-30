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Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
В Нагорном Карабахе не зафиксировано новых нарушений режима прекращения огня и провокаций, сообщил замначальника Центра примирения сторон российских миротворцев РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:34
2020-12-30T15:34
2020-12-30T15:34
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
в мире
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. В Нагорном Карабахе не зафиксировано новых нарушений режима прекращения огня и провокаций, сообщил замначальника Центра примирения сторон российских миротворцев в Нагорном Карабахе, полковник Дмитрий Перепелкин.Он добавил, что миротворцы РФ продолжают контролировать реализацию договоренностей о прекращении огня и боевых действий на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе.Полковник уточнил, что на сегодняшний день при содействии российских миротворцев в Карабах вернулось 46 513 беженцев.
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