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Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе

Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе

В Нагорном Карабахе не зафиксировано новых нарушений режима прекращения огня и провокаций, сообщил замначальника Центра примирения сторон российских миротворцев РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:34

2020-12-30T15:34

2020-12-30T15:34

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

в мире

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. В Нагорном Карабахе не зафиксировано новых нарушений режима прекращения огня и провокаций, сообщил замначальника Центра примирения сторон российских миротворцев в Нагорном Карабахе, полковник Дмитрий Перепелкин.Он добавил, что миротворцы РФ продолжают контролировать реализацию договоренностей о прекращении огня и боевых действий на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе.Полковник уточнил, что на сегодняшний день при содействии российских миротворцев в Карабах вернулось 46 513 беженцев.

нагорный карабах

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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