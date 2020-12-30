https://ria.ru/20201230/lenta-1591620713.html

Депутат Рады заявила, что не считает георгиевскую ленту символом зла

Депутат Рады заявила, что не считает георгиевскую ленту символом зла

Депутат Верховной рады Украины от группы "За будущее" Анна Скороход заявила, что считает георгиевскую ленточку символом победы, а не зла, а запрет на ее... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:22

2020-12-30T17:22

2020-12-30T18:21

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КИЕВ, 30 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от группы "За будущее" Анна Скороход заявила, что считает георгиевскую ленточку символом победы, а не зла, а запрет на ее использование в стране - безосновательным.Она назвала "маразмом" действия властей, враждебные по отношению к коммунизму и СССР."У меня прадед дошел до Берлина. Для него георгиевская ленточка - это символ победы. Почему мне какой-то недалекий человек должен указывать, что это символ зла? На каком основании?" - недоумевает политик.Закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты вступил в силу на Украине в 2017 году. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен - от 35 до 105 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом до 15 суток.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка - символ памяти, связи поколений и воинской славы.

https://ria.ru/20201230/ukraina-1591377024.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/ukraina-1591591421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), верховная рада украины, ссср, украина, в мире