https://ria.ru/20201230/kurs-1591620549.html
Курс евро вырос до 92 рублей
Курс евро вырос до 92 рублей
Рубль усиливает падение перед длинными выходными - курс евро на фоне роста на форексе превысил 92 рубля впервые за неделю, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:20
2020-12-30T17:20
2020-12-30T17:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582611856_0:248:3198:2047_1920x0_80_0_0_092e901380f5e4eb60ad12ffebc22d63.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Рубль усиливает падение перед длинными выходными - курс евро на фоне роста на форексе превысил 92 рубля впервые за неделю, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.10 мск рос на 76 копеек - до 74,80 рубля, курс евро – на 1,37 рубля, до 92,04 рубля, следует из данных Московской биржи.Евро на форексе прибавляет 0,5% - до 1,2307 доллара.
https://radiosputnik.ria.ru/20201226/valyuta-1591047785.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582611856_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_191eed76c89892218c2ce647f98ada7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, экономика