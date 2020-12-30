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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201230/kurs-1591620549.html
Курс евро вырос до 92 рублей
Курс евро вырос до 92 рублей
Рубль усиливает падение перед длинными выходными - курс евро на фоне роста на форексе превысил 92 рубля впервые за неделю, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:20
2020-12-30T17:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Рубль усиливает падение перед длинными выходными - курс евро на фоне роста на форексе превысил 92 рубля впервые за неделю, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.10 мск рос на 76 копеек - до 74,80 рубля, курс евро – на 1,37 рубля, до 92,04 рубля, следует из данных Московской биржи.Евро на форексе прибавляет 0,5% - до 1,2307 доллара.
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московская биржа, экономика

Курс евро вырос до 92 рублей

17:20 30.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Рубль усиливает падение перед длинными выходными - курс евро на фоне роста на форексе превысил 92 рубля впервые за неделю, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.10 мск рос на 76 копеек - до 74,80 рубля, курс евро – на 1,37 рубля, до 92,04 рубля, следует из данных Московской биржи.
Евро на форексе прибавляет 0,5% - до 1,2307 доллара.
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