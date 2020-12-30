https://ria.ru/20201230/kurs-1591620549.html

Курс евро вырос до 92 рублей

Курс евро вырос до 92 рублей

Рубль усиливает падение перед длинными выходными - курс евро на фоне роста на форексе превысил 92 рубля впервые за неделю, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:20

2020-12-30T17:20

2020-12-30T17:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582611856_0:248:3198:2047_1920x0_80_0_0_092e901380f5e4eb60ad12ffebc22d63.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Рубль усиливает падение перед длинными выходными - курс евро на фоне роста на форексе превысил 92 рубля впервые за неделю, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.10 мск рос на 76 копеек - до 74,80 рубля, курс евро – на 1,37 рубля, до 92,04 рубля, следует из данных Московской биржи.Евро на форексе прибавляет 0,5% - до 1,2307 доллара.

https://radiosputnik.ria.ru/20201226/valyuta-1591047785.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, экономика