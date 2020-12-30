https://ria.ru/20201230/kuraev-1591627224.html

Эксперт объяснил, почему претензии Кураева к церковному суду неуместны

Эксперт объяснил, почему претензии Кураева к церковному суду неуместны

Протодиакон Андрей Кураев должен придерживаться установлений той организации, к которой он себя относит – Русской православной церкви, в том числе принимать... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T18:52

2020-12-30T18:52

2020-12-30T18:52

сергей романов

врнс

андрей кураев

русская православная церковь

роман силантьев

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев должен придерживаться установлений той организации, к которой он себя относит – Русской православной церкви, в том числе принимать существующую систему церковного судопроизводства, заявил в среду РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев, комментируя обвинения Кураева в адрес епархиального суда.Московская городская епархия во вторник сообщила, что Епархиальный суд столицы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона и постановил лишить его сана. Решение еще должен утвердить патриарх Кирилл. Сам Кураев в ответ заявил, что церковный суд не познакомил его с выдвигаемыми против него конкретными обвинениями, отклонив его просьбу об открытии ему доступа к материалам дела. Также, по словам Кураева, ему "было объяснено", что он не может прийти на заседание с адвокатом или экспертом в области церковного права, выступающим на его стороне, не может пригласить свидетелей, также суд не учел других его просьб."Дело в том, что если человек вступает в какую-то организацию, у которой есть свои правила, то он должен этим правилам следовать. Эти правила могут, скажем так, сужать ту сферу ответственности, которую определяет общегражданский суд", - сказал Силантьев.В пример он привел ситуацию, когда человек состоит, допустим, в обществе веганов, откуда его "могут выгнать на том основании, что он мясо ест". "Ну что ж, с другой стороны, никто тебя и не заставляет вступать в это общество веганов, и никто, собственно, тебя в этом обществе веганов не посадит, если ты это мясо ешь", - сказал Силантьев.Он пояснил, что Кураев, который в Церкви уже давно, "прекрасно знал", каковы особенности церковного судопроизводства, но "только когда до него дошла тема, он начал протестовать". "Поэтому его возмущение по поводу судопроизводства Церкви как бы не уместно… В принципе, он мог этим заняться и 30 лет назад", - отметил собеседник агентства.Как напомнил Силантьев, человек, принимающий сан в Церкви, принимает на себя многие обязательства, которые "превышают обязательства обычного гражданина Российской Федерации". "С другой стороны, отказ от этих обязательств не несет каких-либо карательных мер – как то лишение свободы, физический урон, и так далее", - добавил он.По мнению религиоведа, ситуация с Кураевым схожа с тем, что происходило совсем недавно с лишенным сана и впоследствии отлученным от Церкви экс-схиигуменом Сергием Романовым, а также с бывшим епископом Анадырским и Чукотским Диомидом (Дзюбаном), который в 2008 году не подчинился решению Архиерейского собора РПЦ о лишении сана и ушел в раскол, создав свою "церковь"."У нас было три ярких человека, которых звали – в двух случаях на суд, а в целом - на некое собеседование с теми лицами, которых они в чем-то обвиняли. Первый случай был с Диомидом Дзюбаном. Его звали на Архиерейский собор с целью получить от него объяснения - он не приехал. Потом был у нас Николай Романов, тогда еще Сергий Романов, которого трижды вызывали на суд - он один раз приехал, что-то нехорошее сказал и резко убыл. И более не приезжал. И теперь Кураев, трижды проигнорировал вызов на суд", - рассказал Силантьев.По его словам, он видит в этом "некую логику", когда "люди, прекрасно понимая, что церковный суд не является судом светским, не может осудить на лишение свободы и, в принципе, с точки зрения современного законодательства, является судом чести по факту, тем не менее, побоялись на него приходить". "Потому что им нечего было на суде сказать", - резюмировал собеседник агентства.В соответствии с положением о церковном суде РПЦ, рассмотрение дел в церковном суде является закрытым. По информации Московской епархии, протодиакон Андрей Кураев трижды был вызван в церковный суд в установленном порядке, и лишь в одном случае его отказ прибыть был признан обоснованным уважительной причиной (состояние здоровья). На последний, четвертый, вызов в суд Кураев также не явился.В последние годы клирик резко критиковал РПЦ и ее священноначалие. В апреле он опубликовал в своем блоге оскорбительную характеристику скончавшегося в этот день от последствий коронавируса настоятеля Богоявленского Елоховского собора Москвы протоиерея Александра Агейкина. После этого патриарх Кирилл подписал указ, временно запретив Кураева в служении "в связи с публичным оскорблением памяти" Агейкина, а также "учитывая предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы".

https://ria.ru/20201230/kuraev-1591623437.html

https://ria.ru/20201229/kuraev-1591467669.html

https://ria.ru/20201229/arest-1591467878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей романов, врнс, андрей кураев, русская православная церковь, роман силантьев, новости - религия и мировоззрение