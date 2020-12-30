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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201230/kuraev-1591623437.html
Священник: Кураев нарушил правила апостолов о запрете на клевету
Священник: Кураев нарушил правила апостолов о запрете на клевету
Протодиакон Андрей Кураев нарушил постановления апостолов и церковных соборов, запрещающие клевету и оскорбления епископов, заявил в среду РИА Новости профессор РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:36
2020-12-30T17:36
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
андрей кураев
русская православная церковь
московская духовная академия
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев нарушил постановления апостолов и церковных соборов, запрещающие клевету и оскорбления епископов, заявил в среду РИА Новости профессор Московской духовной академии (МДА), доктор церковной истории протоиерей Владислав Цыпин, комментируя решение церковного суда лишить Кураева сана.Московская городская епархия во вторник сообщила, что Епархиальный суд столицы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона и постановил лишить его сана. Решение еще должен утвердить патриарх Кирилл. По информации епархии, суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности, обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола".Сам Кураев в ответ заявил, что церковный суд не познакомил его с выдвигаемыми против него обвинениями, несмотря на его неоднократные обращения. Протодиакон посетовал на сокрытие от него "сути обвинения".Как пояснил протоиерей Владислав Цыпин, на сайте епархии был опубликован не сам текст постановления, а лишь общее сообщение для СМИ, и поэтому в нем могли отсутствовать ссылки на конкретные каноны – "было сказано, очевидно, главное". Текст самого документа будет позже передан самому Кураеву, добавил церковный эксперт.На уточняющий вопрос о том, какие каноны и церковные установления нарушил протодиакон, собеседник агентства заметил, что "речь идет о всей совокупности его публикаций, там много необоснованных обвинений". Кураев уже давно ведет свой блог в "Живом Журнале" и других соцсетях."Содержательно - язык канонов несколько архаичен - это называется "досаждением архиерею". Формулируется это на языке III века, поэтому может быть не совсем сразу адекватно понятно – что такое "досаждение"… Но это применительно к реальной церковной жизни. Понятно, речь идет не о том, что кто-то не вовремя подал кому-то чашку чая, - от этого тоже можно раздражаться… Но все толкования указывают на то, что подразумеваются клевета и оскорбительные действия или слова. Это считается достаточным для принятия самых строгих мер. Так что - его публикации", - сказал Цыпин.Он уточнил, что подобные запреты содержатся в Апостольских правилах, а также это "так или иначе отражалось в Соборах, в соборных решениях" Церкви.На просьбу прокомментировать упреки Кураева в том, что он неоднократно просил суд ознакомить его с конкретными выдвигаемыми обвинениями, профессор МДА пояснил, что "такой практики, чтобы все дело предварительно предъявлять (обвиняемому – ред.), не существует, и она не предусмотрена Положением о церковном суде"."Но суть дела, насколько я знаю, была до него доведена. Выбран был один из примеров, может быть, особенно яркий. Тот самый, к которому он в своих публикациях многократно возвращается", - добавил эксперт.В соответствии с Положением о церковном суде РПЦ, рассмотрение дел в церковном суде является закрытым. По информации Московской епархии, протодиакон Андрей Кураев трижды был вызван в церковный суд в установленном порядке, и лишь в одном случае его отказ прибыть был признан обоснованным уважительной причиной (состояние здоровья). На последний, четвертый вызов в суд Кураев также не явился.В последние годы клирик резко критиковал РПЦ и ее священноначалие. В апреле он опубликовал в своем блоге оскорбительную характеристику скончавшегося в этот день от последствий коронавируса настоятеля Богоявленского Елоховского собора Москвы протоиерея Александра Агейкина. После этого патриарх Кирилл подписал указ, временно запретив Кураева в служении "в связи с публичным оскорблением памяти" Агейкина, а также "учитывая предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы".
https://ria.ru/20201229/kuraev-1591488977.html
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новости - религия и мировоззрение, андрей кураев, русская православная церковь, московская духовная академия

Священник: Кураев нарушил правила апостолов о запрете на клевету

17:36 30.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАндрей Кураев
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев нарушил постановления апостолов и церковных соборов, запрещающие клевету и оскорбления епископов, заявил в среду РИА Новости профессор Московской духовной академии (МДА), доктор церковной истории протоиерей Владислав Цыпин, комментируя решение церковного суда лишить Кураева сана.
Московская городская епархия во вторник сообщила, что Епархиальный суд столицы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона и постановил лишить его сана. Решение еще должен утвердить патриарх Кирилл. По информации епархии, суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности, обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола".
Сам Кураев в ответ заявил, что церковный суд не познакомил его с выдвигаемыми против него обвинениями, несмотря на его неоднократные обращения. Протодиакон посетовал на сокрытие от него "сути обвинения".
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря, 23:46Религия и мировоззрение
Протодиакон Андрей Кураев заявил, что от него скрыли "суть обвинения"
Как пояснил протоиерей Владислав Цыпин, на сайте епархии был опубликован не сам текст постановления, а лишь общее сообщение для СМИ, и поэтому в нем могли отсутствовать ссылки на конкретные каноны – "было сказано, очевидно, главное". Текст самого документа будет позже передан самому Кураеву, добавил церковный эксперт.
На уточняющий вопрос о том, какие каноны и церковные установления нарушил протодиакон, собеседник агентства заметил, что "речь идет о всей совокупности его публикаций, там много необоснованных обвинений". Кураев уже давно ведет свой блог в "Живом Журнале" и других соцсетях.
"Содержательно - язык канонов несколько архаичен - это называется "досаждением архиерею". Формулируется это на языке III века, поэтому может быть не совсем сразу адекватно понятно – что такое "досаждение"… Но это применительно к реальной церковной жизни. Понятно, речь идет не о том, что кто-то не вовремя подал кому-то чашку чая, - от этого тоже можно раздражаться… Но все толкования указывают на то, что подразумеваются клевета и оскорбительные действия или слова. Это считается достаточным для принятия самых строгих мер. Так что - его публикации", - сказал Цыпин.
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 30.04.2020
30 апреля, 15:06Религия и мировоззрение
Протоиерей Андрей Новиков: "Плюшевый мишка и Церковь"
Он уточнил, что подобные запреты содержатся в Апостольских правилах, а также это "так или иначе отражалось в Соборах, в соборных решениях" Церкви.
На просьбу прокомментировать упреки Кураева в том, что он неоднократно просил суд ознакомить его с конкретными выдвигаемыми обвинениями, профессор МДА пояснил, что "такой практики, чтобы все дело предварительно предъявлять (обвиняемому – ред.), не существует, и она не предусмотрена Положением о церковном суде".
"Но суть дела, насколько я знаю, была до него доведена. Выбран был один из примеров, может быть, особенно яркий. Тот самый, к которому он в своих публикациях многократно возвращается", - добавил эксперт.
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 30.04.2020
30 апреля, 20:36Сказано в эфире
Запрет в служении: в чем обвиняют отца Андрея Кураева?Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева. Причиной стал его пост в социальных сетях, в котором священник негативно высказался о своем умершем коллеге протоиерее Александре Агейкине.
В соответствии с Положением о церковном суде РПЦ, рассмотрение дел в церковном суде является закрытым. По информации Московской епархии, протодиакон Андрей Кураев трижды был вызван в церковный суд в установленном порядке, и лишь в одном случае его отказ прибыть был признан обоснованным уважительной причиной (состояние здоровья). На последний, четвертый вызов в суд Кураев также не явился.
В последние годы клирик резко критиковал РПЦ и ее священноначалие. В апреле он опубликовал в своем блоге оскорбительную характеристику скончавшегося в этот день от последствий коронавируса настоятеля Богоявленского Елоховского собора Москвы протоиерея Александра Агейкина. После этого патриарх Кирилл подписал указ, временно запретив Кураева в служении "в связи с публичным оскорблением памяти" Агейкина, а также "учитывая предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы".
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАндрей КураевРусская православная церковьМосковская духовная академия
 
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