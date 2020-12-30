Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591523006.html
В Москве выявили 5105 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 5105 новых случаев COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки в Москве - 5105, Санкт-Петербурге - 3764, Подмосковье - 1608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:48
2020-12-30T10:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588775307_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_a8d8635f40d3f6af39438324974a1c02.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки в Москве - 5105, Санкт-Петербурге - 3764, Подмосковье - 1608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев в Еврейской автономной области - 19, Чукотском автономном округе - 3, Ненецком автономном округе - 2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591502965.html
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588775307_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_3ab4152f6a1f8e201f5ad62ac4f15bdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 5105 новых случаев COVID-19

10:48 30.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки в Москве - 5105, Санкт-Петербурге - 3764, Подмосковье - 1608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 5105, 2. Санкт-Петербург - 3764, 3. Московская область - 1608", - говорится в сообщении.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
08:21Распространение нового коронавируса
Sinopharm заявила о 79,34% эффективности своей вакцины от COVID-19
Наименьшее число новых случаев в Еврейской автономной области - 19, Чукотском автономном округе - 3, Ненецком автономном округе - 2.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:04В России начали применять ИИ для выявления запрещенного контента в Сети
16:02Беглов оценил действующие ограничения по COVID-19 в Петербурге
15:59От коронавируса умер автор песен Френка Синатры и Элвиса Пресли
15:58Жириновский пояснил свой "список" вероятных преемников Путина
15:55Додон возглавил Партию социалистов в Молдавии
15:53Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
15:52Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
15:50Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"
15:42Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
15:41В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
15:37В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
15:36В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
15:34Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
15:32Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
15:31Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
15:29Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
15:26Власти Москвы объяснили рост расходов на новогоднее оформление парков
15:25Белорусская оппозиция рассказала, что может усилить протесты
15:15Эксперт оценил преимущества закона о соцсетях
15:13Медики рассказали о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих
Лента новостейМолния