https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591523006.html
В Москве выявили 5105 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 5105 новых случаев COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки в Москве - 5105, Санкт-Петербурге - 3764, Подмосковье - 1608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:48
2020-12-30T10:48
2020-12-30T10:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки в Москве - 5105, Санкт-Петербурге - 3764, Подмосковье - 1608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев в Еврейской автономной области - 19, Чукотском автономном округе - 3, Ненецком автономном округе - 2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591502965.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество