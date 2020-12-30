https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591523006.html

В Москве выявили 5105 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 5105 новых случаев COVID-19

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки в Москве - 5105, Санкт-Петербурге - 3764, Подмосковье - 1608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:48

2020-12-30T10:48

2020-12-30T10:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки в Москве - 5105, Санкт-Петербурге - 3764, Подмосковье - 1608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев в Еврейской автономной области - 19, Чукотском автономном округе - 3, Ненецком автономном округе - 2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591502965.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество