https://ria.ru/20201230/freyndlikh-1591592760.html
Медики рассказали о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих
Медики рассказали о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих
Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом, остается стабильно тяжелым без ухудшения, сообщила РИА Новости РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:13
2020-12-30T15:13
2020-12-30T15:56
новости культуры
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
ленинград
рсфср
здоровье - общество
алиса фрейндлих
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/49809/22/498092272_0:0:1566:882_1920x0_80_0_0_21eb3c540ecf7ccd9f983fcc5ff296dd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом, остается стабильно тяжелым без ухудшения, сообщила РИА Новости представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.Как сообщали в понедельник в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с диагнозом "коронавирус". Сейчас актриса находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке."Состояние (Фрейндлих) стабильно, без отрицательной динамики", - сказала собеседница агентства.Ранее представитель окружного научно-клинического центра имени Соколова рассказывала, что Фрейндлих в течение недели лечилась дома, прежде чем была госпитализирована "скорой".Алиса Фрейндлих (родилась 8 декабря 1934 в Ленинграде) - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, трех Государственных премий РФ, премии правительства России. С 1983 года - одна из ведущих актрис БДТ. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по фильмам: "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер", "Жестокий романс".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/freyndlikh-1591241585.html
рсфср
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/49809/22/498092272_0:0:1566:1176_1920x0_80_0_0_3d062320bd8d8ad29ce6a7e0c063571b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ленинград, рсфср, здоровье - общество, алиса фрейндлих, ссср