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Раскрыты подробности гибели спикера Ярославской областной думы

Раскрыты подробности гибели спикера Ярославской областной думы

Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП после рабочей поездки в Ростовский район, сообщил "Ъ". РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T19:51

2020-12-30T19:51

2020-12-30T23:45

следственный комитет россии (ск рф)

ярославская областная дума

тверская область

ярославская область

дтп

происшествия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП после рабочей поездки в Ростовский район, сообщил "Ъ".В частности, он встречался с медработниками и пациентами центральной районной больницы, передает газета со ссылкой на пресс-службу облдумы.Отмечается, что ДТП произошло после того, как Константинов принял решение отпустить служебный транспорт и пересесть за руль собственного автомобиля. Спикер облдумы, как сообщается, направлялся в Тверскую область, чтобы провести там новогодние праздники.Авария произошла около 14:00 на 90-м километре трассы Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец​. Hyundai Santa Fe Константинова столкнулся с Mazda, за рулем которой сидела 37-летняя женщина. Политик скончался на месте, женщину госпитализировали.Константинову было 56 лет. СУ СК по региону уже начало проверку.

тверская область

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ярославская областная дума, тверская область, ярославская область, дтп, происшествия