Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201230/dtp-1591644630.html
Раскрыты подробности гибели спикера Ярославской областной думы
Раскрыты подробности гибели спикера Ярославской областной думы
Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП после рабочей поездки в Ростовский район, сообщил "Ъ". РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T19:51
2020-12-30T23:45
следственный комитет россии (ск рф)
ярославская областная дума
тверская область
ярославская область
дтп
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591615433_0:125:3001:1813_1920x0_80_0_0_9a96ecc18e952aeb01f2718ba812457c.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП после рабочей поездки в Ростовский район, сообщил "Ъ".В частности, он встречался с медработниками и пациентами центральной районной больницы, передает газета со ссылкой на пресс-службу облдумы.Отмечается, что ДТП произошло после того, как Константинов принял решение отпустить служебный транспорт и пересесть за руль собственного автомобиля. Спикер облдумы, как сообщается, направлялся в Тверскую область, чтобы провести там новогодние праздники.Авария произошла около 14:00 на 90-м километре трассы Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец​. Hyundai Santa Fe Константинова столкнулся с Mazda, за рулем которой сидела 37-летняя женщина. Политик скончался на месте, женщину госпитализировали.Константинову было 56 лет. СУ СК по региону уже начало проверку.
тверская область
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591615433_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_68c561cf60718dabd49242aea452006e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), ярославская областная дума, тверская область, ярославская область, дтп, происшествия

Раскрыты подробности гибели спикера Ярославской областной думы

19:51 30.12.2020 (обновлено: 23:45 30.12.2020)
 
© Фото : Ярославская областная ДумаПредседатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов
Председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : Ярославская областная Дума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП после рабочей поездки в Ростовский район, сообщил "Ъ".
В частности, он встречался с медработниками и пациентами центральной районной больницы, передает газета со ссылкой на пресс-службу облдумы.
Отмечается, что ДТП произошло после того, как Константинов принял решение отпустить служебный транспорт и пересесть за руль собственного автомобиля. Спикер облдумы, как сообщается, направлялся в Тверскую область, чтобы провести там новогодние праздники.
Авария произошла около 14:00 на 90-м километре трассы Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец​. Hyundai Santa Fe Константинова столкнулся с Mazda, за рулем которой сидела 37-летняя женщина. Политик скончался на месте, женщину госпитализировали.
Константинову было 56 лет. СУ СК по региону уже начало проверку.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Ярославская областная ДумаТверская областьЯрославская областьДТППроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса
07:26Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год
07:21"Носим маски и боимся болеть": в Ухане рассказали о жизни после COVID-19
06:16В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
06:09Врач заявил об опасности стать лежачим больным при легкой форме COVID-19
05:57В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm
05:54В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма
05:39На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек
05:10Ученые подтвердили, что в Якутии найден уникальный шерстистый носорог
05:04В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных
04:57Познер оценил заявление Жириновского о будущих президентах России
04:54В США умер один из наиболее известных серийных убийц
04:45При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека
04:41Угроза распространения огня после взрыва в жилом доме в Риге миновала
04:29Новый год назвали угрозой для смартфонов
04:28Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу
04:28"Зеленский не лох, лохи — мы": в Раде раскрыли обман украинского лидера
04:06В результате взрыва в жилом доме в Риге пострадали четыре человека
04:00В жилом доме в Риге произошел взрыв
03:36Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России
Лента новостейМолния