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Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП

Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП

Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов на своей странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T16:53

2020-12-30T16:53

2020-12-30T19:28

тверская область

ярославская областная дума

происшествия

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БРЯНСК, 30 дек — РИА Новости. Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов на своей странице во "ВКонтакте".Миронов выразил соболезнования всем, кто знал Константинова.Авария произошла около 14:00 на 90-м километре трассы Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец​. Hyundai Santa Fe 56-летнего Константинова столкнулся с Mazda, за рулем которой сидела 37-летняя женщина. Политик скончался на месте, женщину госпитализировали.СУ СК по региону начало проверку. На место аварии выехало руководство СУ, следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, криминалисты и сотрудники Кашинского межрайонного следственного отдела.

тверская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, ярославская областная дума, происшествия