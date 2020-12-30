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Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП
Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП
Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов на своей странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T16:53
2020-12-30T16:53
2020-12-30T19:28
тверская область
ярославская областная дума
происшествия
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БРЯНСК, 30 дек — РИА Новости. Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов на своей странице во "ВКонтакте".Миронов выразил соболезнования всем, кто знал Константинова.Авария произошла около 14:00 на 90-м километре трассы Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец. Hyundai Santa Fe 56-летнего Константинова столкнулся с Mazda, за рулем которой сидела 37-летняя женщина. Политик скончался на месте, женщину госпитализировали.СУ СК по региону начало проверку. На место аварии выехало руководство СУ, следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, криминалисты и сотрудники Кашинского межрайонного следственного отдела.
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тверская область, ярославская областная дума, происшествия