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Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП
Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП
Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов на своей странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T16:53
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тверская область
ярославская областная дума
происшествия
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БРЯНСК, 30 дек — РИА Новости. Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов на своей странице во "ВКонтакте".Миронов выразил соболезнования всем, кто знал Константинова.Авария произошла около 14:00 на 90-м километре трассы Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец​. Hyundai Santa Fe 56-летнего Константинова столкнулся с Mazda, за рулем которой сидела 37-летняя женщина. Политик скончался на месте, женщину госпитализировали.СУ СК по региону начало проверку. На место аварии выехало руководство СУ, следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, криминалисты и сотрудники Кашинского межрайонного следственного отдела.
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тверская область, ярославская областная дума, происшествия

Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП

16:53 30.12.2020 (обновлено: 19:28 30.12.2020)
 
© Фото : страница Алексея Константинова во ВКонтактеАлексей Константинов
Алексей Константинов - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : страница Алексея Константинова во ВКонтакте
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БРЯНСК, 30 дек — РИА Новости. Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов на своей странице во "ВКонтакте".
"Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области. Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев", — добавил глава области.
Миронов выразил соболезнования всем, кто знал Константинова.
Авария произошла около 14:00 на 90-м километре трассы Сергиев ПосадКалязинРыбинскЧереповец​. Hyundai Santa Fe 56-летнего Константинова столкнулся с Mazda, за рулем которой сидела 37-летняя женщина. Политик скончался на месте, женщину госпитализировали.
СУ СК по региону начало проверку. На место аварии выехало руководство СУ, следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, криминалисты и сотрудники Кашинского межрайонного следственного отдела.
 
Тверская областьЯрославская областная ДумаПроисшествия
 
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