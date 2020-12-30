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Эксперимент по проекту "Доступный интернет" продлили на полгода
Эксперимент по проекту "Доступный интернет" продлили на полгода
Минцифры РФ продлило еще на полгода - до 30 июня 2021 года - эксперимент по предоставлению гражданам безвозмездного доступа к интернету для использования... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T16:34
2020-12-30T16:50
максут шадаев
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минцифры РФ продлило еще на полгода - до 30 июня 2021 года - эксперимент по предоставлению гражданам безвозмездного доступа к интернету для использования социально значимых сайтов. Соответствующий приказ подписал глава Минцифры Максут Шадаев, сообщили РИА Новости в министерстве.Инициатива проекта "Доступный интернет" - бесплатного доступа по всей территории страны к социально значимым отечественным интернет-сервисам - принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Минцифры с 1 апреля начало эксперимент по этому проекту и планировало завершить его 1 июля, но продлило до 31 декабря. Как сообщили в министерстве, на сегодня такой возможностью воспользовались уже 1,8 миллиона человек.Параллельно с реализацией "пилота" Минцифры разработало законопроект о бесплатном доступе к социально значимым интернет-сервисам, правительство 29 декабря внесло его в Госдуму."Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев подписал приказ о продлении до 30 июня 2021 года "пилота" по предоставлению гражданам безвозмездного доступа к интернету для использования социально значимых сайтов", - сказали в Минцифре."Возможность получения пользователями бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам особенно актуальна в период пандемии. Проект демонстрирует востребованность у граждан", – передала пресс-служба министерства слова замглавы Минцифры Олега Иванова.В ведомстве напомнили, что к участию в проекте Минцифры пригласило всех операторов связи, работающих на территории РФ. Компании могли направить соответствующую заявку в министерство. "С начала проведения эксперимента его участниками стали пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющие интернет 70% домохозяйств в России: "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", "Мегафон", "Эр-Телеком". Позднее к ним присоединились виртуальный оператор мобильной связи "СберМобайл" и ряд региональных операторов", - уточнили в министерстве.В настоящее время в перечень социально значимых информационных ресурсов входит 371 сайт. Перечень разделен на несколько категорий: "коммуникационные сервисы", "агрегаторы социально значимой информации", "национальная культура и традиции", "непрерывное образование и повышение квалификации" и другие.
https://ria.ru/20201226/internet-1590904776.html
https://ria.ru/20201218/prilozheniya-1589839912.html
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максут шадаев, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

Эксперимент по проекту "Доступный интернет" продлили на полгода

16:34 30.12.2020 (обновлено: 16:50 30.12.2020)
 
CC0 / / Девушка работает на компьютере
Девушка работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
CC0 / /
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минцифры РФ продлило еще на полгода - до 30 июня 2021 года - эксперимент по предоставлению гражданам безвозмездного доступа к интернету для использования социально значимых сайтов. Соответствующий приказ подписал глава Минцифры Максут Шадаев, сообщили РИА Новости в министерстве.
Инициатива проекта "Доступный интернет" - бесплатного доступа по всей территории страны к социально значимым отечественным интернет-сервисам - принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Минцифры с 1 апреля начало эксперимент по этому проекту и планировало завершить его 1 июля, но продлило до 31 декабря. Как сообщили в министерстве, на сегодня такой возможностью воспользовались уже 1,8 миллиона человек.
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Параллельно с реализацией "пилота" Минцифры разработало законопроект о бесплатном доступе к социально значимым интернет-сервисам, правительство 29 декабря внесло его в Госдуму.
"Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев подписал приказ о продлении до 30 июня 2021 года "пилота" по предоставлению гражданам безвозмездного доступа к интернету для использования социально значимых сайтов", - сказали в Минцифре.
"Возможность получения пользователями бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам особенно актуальна в период пандемии. Проект демонстрирует востребованность у граждан", – передала пресс-служба министерства слова замглавы Минцифры Олега Иванова.
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В ведомстве напомнили, что к участию в проекте Минцифры пригласило всех операторов связи, работающих на территории РФ. Компании могли направить соответствующую заявку в министерство. "С начала проведения эксперимента его участниками стали пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющие интернет 70% домохозяйств в России: "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", "Мегафон", "Эр-Телеком". Позднее к ним присоединились виртуальный оператор мобильной связи "СберМобайл" и ряд региональных операторов", - уточнили в министерстве.
В настоящее время в перечень социально значимых информационных ресурсов входит 371 сайт. Перечень разделен на несколько категорий: "коммуникационные сервисы", "агрегаторы социально значимой информации", "национальная культура и традиции", "непрерывное образование и повышение квалификации" и другие.
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Максут ШадаевТехнологииРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
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