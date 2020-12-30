Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201230/dollar-1591499953.html
Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
Глобальная экономика будет испытывать трудности в следующем году, однако ждать серьезного мирового банковского кризиса, вероятно, не стоит, поэтому депозиты... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T07:19
2020-12-30T12:13
россия
динамика курсов валют
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151131/84/1511318493_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_36d84d1bf455d0393b9aa7109d76fa1c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Глобальная экономика будет испытывать трудности в следующем году, однако ждать серьезного мирового банковского кризиса, вероятно, не стоит, поэтому депозиты будут неплохим вариантом для хранения личных сбережений. Что касается валют, то эксперты, опрошенные РИА Новости, посоветовали не предпочитать доллар."Банки на развитых рынках обычно становятся полезными во многих случаях, особенно в ЕС, и мы не видим особого риска для вкладчиков в крупных странах", — сказал главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди, отвечая на вопрос, есть ли более высокие риски хранения денег в банках и не лучше ли держать их дома в местной валюте.Что касается хранения денег в местной валюте, то здесь всегда есть портфельный риск. "Поэтому, как минимум, важно хеджироваться, если у вашего портфеля есть высокий валютный риск или есть несовпадение между вашими доходами и обязательствами", — добавил Харди.Другой эксперт также отмечает, что стандартной рекомендацией для людей с расходами в рублях и без опыта и желания следить за инвестициями на рынке являются банковские депозиты в рублях, несмотря на снижение ставок."Если есть расходы в валюте — часть сбережений (20-30%) можно держать в валюте, но сейчас ставки по валюте нулевые, да и на более длинном горизонте в рублевом эквиваленте валютные позиции могут быть убыточны", — сказал директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой."Населению, которое получает доход исключительно в рублях и не имеет значительных сбережений, а подавляющее большинство населения имеет скромные сбережения, если вообще имеет, есть смысл хранить денежные средства на депозите", — говорит и генеральный директор ИК "Русс-Инвест" Александр Бычков.АльтернативыВ том случае, если есть хотя бы несколько сот тысяч рублей, которые не планируется использовать в ближайшие три года, то тогда следует использовать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), предоставляющий возможность возврата НДФЛ (13%), считает он."Если средства ИИС проинвестировать в ОФЗ, то с учетом возврата НДФЛ и купонных доходов по ОФЗ получается достаточно высокая, по нынешним меркам, доходность, значительно превышающая депозитные ставки", — добавил Бычков.Неплохой альтернативой для депозитов, по мнению Полевова, также являются суверенные облигации в рублях и валюте — фундаментально позиции Минфина РФ очень устойчивы. Для людей, кто готов взять на себя больший риск, он рекомендует иметь диверсифицированный портфель из облигаций и акций и не реагировать на краткосрочные колебания на рынке.Инвестиции в недвижимость выглядят, по его мнению, самой неудачной опцией. "Повторения ценового роста 2020 года мы вряд ли увидим, программы льготной ипотеки в 2021 году, вероятно, завершатся, а расходы на содержание недвижимости в виде ежемесячных платежей и налогов будут заметными", — сказал он."Держать деньги на депозитах, а тем более дома в кеше — это значит их обесценивать. Ставки по депозитам находятся на уровне ниже реальной инфляции, то есть даже с учетом процентов, полученных после окончания срока вклада, сумма по депозиту по покупательной способности будет меньше, чем сейчас. Поэтому тем, кто хочет приумножить или хотя бы защитить деньги от инфляции, — прямой путь на фондовый рынок", — сказал, в свою очередь, главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.По его мнению, инвестировать нужно постоянно. "И чем меньший вы специалист в фондовом рынке, тем чаще должна быть периодичность покупки акций. Таким образом, вы усредняете цену своих покупок", — сказал Антонов.Рынок акций в долгосрочном плане растет и показывает несравнимо большую доходность, чем банковские депозиты и облигации, отмечает эксперт."Портфель советую разделить пополам: половина американских бумаг, половина российских, среди которых обязательно должны присутствовать эмитенты, стабильно платящие высокие дивиденды и имеющие высокий потенциал к росту курсовой стоимости акций. Среди американских компаний к таким, в частности, относятся At&amp;T Inc., Exxon Mobil, PPL Corporation. Из российских стоит выделить "Норильский Никель", "Северсталь", Сбербанк", — посоветовал он.Под матрасомХранить деньги дома эксперты не советуют."Это не имеет никакого смысла, поскольку по сравнению с госбанками, например, это ненамного надежнее, а доход нулевой. Поэтому лучше все-таки депозит", — сказал Полевой."По нашему мнению, хранить денежные средства дома крайне нецелесообразно, но разве что на текущие нужды. Зачем предоставлять мошенникам и ворам возможность обогатится за ваш счет?" — сказал Бычков.Банковская система выстоитЭксперты также отмечают, что банковская система, судя по всему, в этот раз выдержит кризис.Отвечая на вопрос, есть ли в принципе риски возникновения глобального банковского кризиса в следующем году, Полевой сказал: "Такие риски, безусловно, есть, учитывая ухудшение финансового положения бизнеса на фоне пандемии. Второй удар по банкам — нулевые или отрицательные ставки. Но Центробанки в мире внимательно следят за ситуацией, поэтому риски совсем неожиданных сюрпризов пока не очень высокие. В России банки были в достаточно неплохом состоянии к началу пандемии, и ЦБ также будет гибко подходить к регулированию и использованию регуляторных послаблений".Никакого особого риска для банковской системы нет, сказал Антонов. "Действительно, со снижением процентных ставок во всем мире маржинальность банковского бизнеса снизилась, но это во многом компенсируется увеличением оборотов и огромной, доступной практически всем, финансовой ликвидностью. Это же относится и к большинству российских банков", — сказал он.Однако эксперт отметил, что первым признаком, что у банка дела идут не очень хорошо, является предложение более высоких по сравнению с рынком ставок по депозитам."Несмотря на то что экономики почти всех развитых государств мира постепенно восстанавливаются после коронакризиса, не исключено, что в 2021 году, вследствие сохранения глобальных дисбалансов и особенно высокой долговой нагрузки, вполне могут возникнуть новые кризисы ликвидности. Однако, как нам представляется, в случае возникновения проблем у отдельных банков или банковского сектора в целом центральные банки, и так проводящие крайне мягкую кредитно-денежную политику, выражающуюся практически в нулевых процентных ставках и триллионных программах поддержки экономики, окажут всю необходимую поддержку банкам и не допустят серьезного банковского кризиса", — отметил Бычков.ВалютыГоворя об инвестициях в валюту, эксперты не посоветовали доллар."Предпочтительной позицией было бы держаться подальше от доллара США и японской йены и смотреть на валюты развивающихся стран", — сказал Харди. Среди таких валют он привел в пример и российский рубль."Тем, кто не верит в долгосрочные перспективы рубля и по-прежнему предпочитают валюту, мы бы посоветовали либо покупать евро &lt;...&gt; либо покупать доллар и евро в равных пропорциях", — сказал и Бычков.
https://ria.ru/20201226/dollar-1591008898.html
https://ria.ru/20201224/dollar-1590655832.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201223/dollar-1590537765.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/rubl-1589061179.html
https://ria.ru/20201109/dollary-1583674134.html
https://ria.ru/20201202/valyuty-1587258748.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201122/dollar-1585802247.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151131/84/1511318493_0:0:2304:1728_1920x0_80_0_0_71b1927e5d08258578fac36e92f67833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, динамика курсов валют, экономика

Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"

07:19 30.12.2020 (обновлено: 12:13 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабло со знаком доллара
Табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Глобальная экономика будет испытывать трудности в следующем году, однако ждать серьезного мирового банковского кризиса, вероятно, не стоит, поэтому депозиты будут неплохим вариантом для хранения личных сбережений. Что касается валют, то эксперты, опрошенные РИА Новости, посоветовали не предпочитать доллар.
"Банки на развитых рынках обычно становятся полезными во многих случаях, особенно в ЕС, и мы не видим особого риска для вкладчиков в крупных странах", — сказал главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди, отвечая на вопрос, есть ли более высокие риски хранения денег в банках и не лучше ли держать их дома в местной валюте.
Что касается хранения денег в местной валюте, то здесь всегда есть портфельный риск. "Поэтому, как минимум, важно хеджироваться, если у вашего портфеля есть высокий валютный риск или есть несовпадение между вашими доходами и обязательствами", — добавил Харди.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря, 02:12
Финансист дал совет, когда стоит продавать доллары
Другой эксперт также отмечает, что стандартной рекомендацией для людей с расходами в рублях и без опыта и желания следить за инвестициями на рынке являются банковские депозиты в рублях, несмотря на снижение ставок.
"Если есть расходы в валюте — часть сбережений (20-30%) можно держать в валюте, но сейчас ставки по валюте нулевые, да и на более длинном горизонте в рублевом эквиваленте валютные позиции могут быть убыточны", — сказал директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.
"Населению, которое получает доход исключительно в рублях и не имеет значительных сбережений, а подавляющее большинство населения имеет скромные сбережения, если вообще имеет, есть смысл хранить денежные средства на депозите", — говорит и генеральный директор ИК "Русс-Инвест" Александр Бычков.
Электронное табло со знаком доллар на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 01:10
Финансист сообщил, каким доллар больше никогда не будет

Альтернативы

В том случае, если есть хотя бы несколько сот тысяч рублей, которые не планируется использовать в ближайшие три года, то тогда следует использовать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), предоставляющий возможность возврата НДФЛ (13%), считает он.
"Если средства ИИС проинвестировать в ОФЗ, то с учетом возврата НДФЛ и купонных доходов по ОФЗ получается достаточно высокая, по нынешним меркам, доходность, значительно превышающая депозитные ставки", — добавил Бычков.
Неплохой альтернативой для депозитов, по мнению Полевова, также являются суверенные облигации в рублях и валюте — фундаментально позиции Минфина РФ очень устойчивы. Для людей, кто готов взять на себя больший риск, он рекомендует иметь диверсифицированный портфель из облигаций и акций и не реагировать на краткосрочные колебания на рынке.
Инвестиции в недвижимость выглядят, по его мнению, самой неудачной опцией. "Повторения ценового роста 2020 года мы вряд ли увидим, программы льготной ипотеки в 2021 году, вероятно, завершатся, а расходы на содержание недвижимости в виде ежемесячных платежей и налогов будут заметными", — сказал он.
Банкноты 50 долларов США. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 12:28
Стреляют себе в ногу. ЦБ объяснил, чем США подрывают позиции доллара
"Держать деньги на депозитах, а тем более дома в кеше — это значит их обесценивать. Ставки по депозитам находятся на уровне ниже реальной инфляции, то есть даже с учетом процентов, полученных после окончания срока вклада, сумма по депозиту по покупательной способности будет меньше, чем сейчас. Поэтому тем, кто хочет приумножить или хотя бы защитить деньги от инфляции, — прямой путь на фондовый рынок", — сказал, в свою очередь, главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.
По его мнению, инвестировать нужно постоянно. "И чем меньший вы специалист в фондовом рынке, тем чаще должна быть периодичность покупки акций. Таким образом, вы усредняете цену своих покупок", — сказал Антонов.
Рынок акций в долгосрочном плане растет и показывает несравнимо большую доходность, чем банковские депозиты и облигации, отмечает эксперт.
"Портфель советую разделить пополам: половина американских бумаг, половина российских, среди которых обязательно должны присутствовать эмитенты, стабильно платящие высокие дивиденды и имеющие высокий потенциал к росту курсовой стоимости акций. Среди американских компаний к таким, в частности, относятся At&T Inc., Exxon Mobil, PPL Corporation. Из российских стоит выделить "Норильский Никель", "Северсталь", Сбербанк", — посоветовал он.
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
14 декабря, 09:36
В ожидании сырьевого года: в Saxo Bank предрекли падение доллара

Под матрасом

Хранить деньги дома эксперты не советуют.
"Это не имеет никакого смысла, поскольку по сравнению с госбанками, например, это ненамного надежнее, а доход нулевой. Поэтому лучше все-таки депозит", — сказал Полевой.
"По нашему мнению, хранить денежные средства дома крайне нецелесообразно, но разве что на текущие нужды. Зачем предоставлять мошенникам и ворам возможность обогатится за ваш счет?" — сказал Бычков.
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 03:33Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт рассказал, стоит ли покупать доллары

Банковская система выстоит

Эксперты также отмечают, что банковская система, судя по всему, в этот раз выдержит кризис.
Отвечая на вопрос, есть ли в принципе риски возникновения глобального банковского кризиса в следующем году, Полевой сказал: "Такие риски, безусловно, есть, учитывая ухудшение финансового положения бизнеса на фоне пандемии. Второй удар по банкам — нулевые или отрицательные ставки. Но Центробанки в мире внимательно следят за ситуацией, поэтому риски совсем неожиданных сюрпризов пока не очень высокие. В России банки были в достаточно неплохом состоянии к началу пандемии, и ЦБ также будет гибко подходить к регулированию и использованию регуляторных послаблений".
Никакого особого риска для банковской системы нет, сказал Антонов. "Действительно, со снижением процентных ставок во всем мире маржинальность банковского бизнеса снизилась, но это во многом компенсируется увеличением оборотов и огромной, доступной практически всем, финансовой ликвидностью. Это же относится и к большинству российских банков", — сказал он.
Однако эксперт отметил, что первым признаком, что у банка дела идут не очень хорошо, является предложение более высоких по сравнению с рынком ставок по депозитам.
"Несмотря на то что экономики почти всех развитых государств мира постепенно восстанавливаются после коронакризиса, не исключено, что в 2021 году, вследствие сохранения глобальных дисбалансов и особенно высокой долговой нагрузки, вполне могут возникнуть новые кризисы ликвидности. Однако, как нам представляется, в случае возникновения проблем у отдельных банков или банковского сектора в целом центральные банки, и так проводящие крайне мягкую кредитно-денежную политику, выражающуюся практически в нулевых процентных ставках и триллионных программах поддержки экономики, окажут всю необходимую поддержку банкам и не допустят серьезного банковского кризиса", — отметил Бычков.
Образцы шведских банкнот - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 02:44
Аналитик назвал валюты, которые сейчас выгоднее доллара

Валюты

Говоря об инвестициях в валюту, эксперты не посоветовали доллар.
"Предпочтительной позицией было бы держаться подальше от доллара США и японской йены и смотреть на валюты развивающихся стран", — сказал Харди. Среди таких валют он привел в пример и российский рубль.
"Тем, кто не верит в долгосрочные перспективы рубля и по-прежнему предпочитают валюту, мы бы посоветовали либо покупать евро <...> либо покупать доллар и евро в равных пропорциях", — сказал и Бычков.
Электронное табло с курсами валют в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 18:17
Девальвация неизбежна? Эксперт предрек катастрофу для доллара
 
РоссияДинамика курсов валютЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59От коронавируса умер автор песен Френка Синатры и Элвиса Пресли
15:58Жириновский пояснил свой "список" вероятных преемников Путина
15:55Додон возглавил Партию социалистов в Молдавии
15:53Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
15:52Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
15:50Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"
15:42Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
15:41В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
15:37В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
15:36В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
15:34Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
15:32Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
15:31Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
15:29Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
15:26Власти Москвы объяснили рост расходов на новогоднее оформление парков
15:25Белорусская оппозиция рассказала, что может усилить протесты
15:15Эксперт оценил преимущества закона о соцсетях
15:13Медики рассказали о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих
15:10В США выявили более 201 тысячи случаев COVID-19 за сутки
15:08Федеральные органы власти разработали 60 программ цифровой трансформации
Лента новостейМолния