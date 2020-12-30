https://ria.ru/20201230/dollar-1591499953.html

Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"

Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"

Глобальная экономика будет испытывать трудности в следующем году, однако ждать серьезного мирового банковского кризиса, вероятно, не стоит, поэтому депозиты... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T07:19

2020-12-30T07:19

2020-12-30T12:13

россия

динамика курсов валют

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Глобальная экономика будет испытывать трудности в следующем году, однако ждать серьезного мирового банковского кризиса, вероятно, не стоит, поэтому депозиты будут неплохим вариантом для хранения личных сбережений. Что касается валют, то эксперты, опрошенные РИА Новости, посоветовали не предпочитать доллар."Банки на развитых рынках обычно становятся полезными во многих случаях, особенно в ЕС, и мы не видим особого риска для вкладчиков в крупных странах", — сказал главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди, отвечая на вопрос, есть ли более высокие риски хранения денег в банках и не лучше ли держать их дома в местной валюте.Что касается хранения денег в местной валюте, то здесь всегда есть портфельный риск. "Поэтому, как минимум, важно хеджироваться, если у вашего портфеля есть высокий валютный риск или есть несовпадение между вашими доходами и обязательствами", — добавил Харди.Другой эксперт также отмечает, что стандартной рекомендацией для людей с расходами в рублях и без опыта и желания следить за инвестициями на рынке являются банковские депозиты в рублях, несмотря на снижение ставок."Если есть расходы в валюте — часть сбережений (20-30%) можно держать в валюте, но сейчас ставки по валюте нулевые, да и на более длинном горизонте в рублевом эквиваленте валютные позиции могут быть убыточны", — сказал директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой."Населению, которое получает доход исключительно в рублях и не имеет значительных сбережений, а подавляющее большинство населения имеет скромные сбережения, если вообще имеет, есть смысл хранить денежные средства на депозите", — говорит и генеральный директор ИК "Русс-Инвест" Александр Бычков.АльтернативыВ том случае, если есть хотя бы несколько сот тысяч рублей, которые не планируется использовать в ближайшие три года, то тогда следует использовать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), предоставляющий возможность возврата НДФЛ (13%), считает он."Если средства ИИС проинвестировать в ОФЗ, то с учетом возврата НДФЛ и купонных доходов по ОФЗ получается достаточно высокая, по нынешним меркам, доходность, значительно превышающая депозитные ставки", — добавил Бычков.Неплохой альтернативой для депозитов, по мнению Полевова, также являются суверенные облигации в рублях и валюте — фундаментально позиции Минфина РФ очень устойчивы. Для людей, кто готов взять на себя больший риск, он рекомендует иметь диверсифицированный портфель из облигаций и акций и не реагировать на краткосрочные колебания на рынке.Инвестиции в недвижимость выглядят, по его мнению, самой неудачной опцией. "Повторения ценового роста 2020 года мы вряд ли увидим, программы льготной ипотеки в 2021 году, вероятно, завершатся, а расходы на содержание недвижимости в виде ежемесячных платежей и налогов будут заметными", — сказал он."Держать деньги на депозитах, а тем более дома в кеше — это значит их обесценивать. Ставки по депозитам находятся на уровне ниже реальной инфляции, то есть даже с учетом процентов, полученных после окончания срока вклада, сумма по депозиту по покупательной способности будет меньше, чем сейчас. Поэтому тем, кто хочет приумножить или хотя бы защитить деньги от инфляции, — прямой путь на фондовый рынок", — сказал, в свою очередь, главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.По его мнению, инвестировать нужно постоянно. "И чем меньший вы специалист в фондовом рынке, тем чаще должна быть периодичность покупки акций. Таким образом, вы усредняете цену своих покупок", — сказал Антонов.Рынок акций в долгосрочном плане растет и показывает несравнимо большую доходность, чем банковские депозиты и облигации, отмечает эксперт."Портфель советую разделить пополам: половина американских бумаг, половина российских, среди которых обязательно должны присутствовать эмитенты, стабильно платящие высокие дивиденды и имеющие высокий потенциал к росту курсовой стоимости акций. Среди американских компаний к таким, в частности, относятся At&T Inc., Exxon Mobil, PPL Corporation. Из российских стоит выделить "Норильский Никель", "Северсталь", Сбербанк", — посоветовал он.Под матрасомХранить деньги дома эксперты не советуют."Это не имеет никакого смысла, поскольку по сравнению с госбанками, например, это ненамного надежнее, а доход нулевой. Поэтому лучше все-таки депозит", — сказал Полевой."По нашему мнению, хранить денежные средства дома крайне нецелесообразно, но разве что на текущие нужды. Зачем предоставлять мошенникам и ворам возможность обогатится за ваш счет?" — сказал Бычков.Банковская система выстоитЭксперты также отмечают, что банковская система, судя по всему, в этот раз выдержит кризис.Отвечая на вопрос, есть ли в принципе риски возникновения глобального банковского кризиса в следующем году, Полевой сказал: "Такие риски, безусловно, есть, учитывая ухудшение финансового положения бизнеса на фоне пандемии. Второй удар по банкам — нулевые или отрицательные ставки. Но Центробанки в мире внимательно следят за ситуацией, поэтому риски совсем неожиданных сюрпризов пока не очень высокие. В России банки были в достаточно неплохом состоянии к началу пандемии, и ЦБ также будет гибко подходить к регулированию и использованию регуляторных послаблений".Никакого особого риска для банковской системы нет, сказал Антонов. "Действительно, со снижением процентных ставок во всем мире маржинальность банковского бизнеса снизилась, но это во многом компенсируется увеличением оборотов и огромной, доступной практически всем, финансовой ликвидностью. Это же относится и к большинству российских банков", — сказал он.Однако эксперт отметил, что первым признаком, что у банка дела идут не очень хорошо, является предложение более высоких по сравнению с рынком ставок по депозитам."Несмотря на то что экономики почти всех развитых государств мира постепенно восстанавливаются после коронакризиса, не исключено, что в 2021 году, вследствие сохранения глобальных дисбалансов и особенно высокой долговой нагрузки, вполне могут возникнуть новые кризисы ликвидности. Однако, как нам представляется, в случае возникновения проблем у отдельных банков или банковского сектора в целом центральные банки, и так проводящие крайне мягкую кредитно-денежную политику, выражающуюся практически в нулевых процентных ставках и триллионных программах поддержки экономики, окажут всю необходимую поддержку банкам и не допустят серьезного банковского кризиса", — отметил Бычков.ВалютыГоворя об инвестициях в валюту, эксперты не посоветовали доллар."Предпочтительной позицией было бы держаться подальше от доллара США и японской йены и смотреть на валюты развивающихся стран", — сказал Харди. Среди таких валют он привел в пример и российский рубль."Тем, кто не верит в долгосрочные перспективы рубля и по-прежнему предпочитают валюту, мы бы посоветовали либо покупать евро <...> либо покупать доллар и евро в равных пропорциях", — сказал и Бычков.

https://ria.ru/20201226/dollar-1591008898.html

https://ria.ru/20201224/dollar-1590655832.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/dollar-1590537765.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/rubl-1589061179.html

https://ria.ru/20201109/dollary-1583674134.html

https://ria.ru/20201202/valyuty-1587258748.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/dollar-1585802247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, экономика