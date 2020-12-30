Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201230/cruise-1591596971.html
Том Круз строит безопасную киностудию на бывшей военной базе
Том Круз строит безопасную киностудию на бывшей военной базе
Голливудский актер Том Круз строит безопасную студию для съемок в период пандемии COVID-19 на сверхсекретной военной базе в Великобритании, сообщает The Sun. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T19:33
2020-12-30T19:33
культура
кино и сериалы
новости культуры
sun
суррей
том круз
лондон
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591579551_0:0:1844:1037_1920x0_80_0_0_844bbfb21d0dd4533f005257128bfbe8.jpg
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Голливудский актер Том Круз строит безопасную студию для съемок в период пандемии COVID-19 на сверхсекретной военной базе в Великобритании, сообщает The Sun.Круз тратит миллионы долларов на то, чтобы оборудовать киностудию в бывшем бюро по проектированию бронетанковой техники в Суррее на юге Англии.Актер планирует перенести производство ленты "Миссия невыполнима 7" из Ливсдена в пригороде Лондона на бывшую военную базу.В начале месяца актер сильно разозлился на членов своей съемочной команды из-за того, что они были без масок, и так грубо высказал свое возмущение, что пять человек приняли решение покинуть проект. Во время работы над "Миссия невыполнима 7" в Италии Том Круз вынужден был дважды прерывать съемочный процесс из-за положительных результатов тестов у членов его команды.
https://ria.ru/20201006/kruz-1578256096.html
суррей
лондон
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591579551_171:0:1811:1230_1920x0_80_0_0_b03d0ba3c88f1b85a910e5b137914db1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, sun, суррей, том круз, лондон, италия

Том Круз строит безопасную киностудию на бывшей военной базе

19:33 30.12.2020
 
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneАмериканский актер Том Круз во время съемок фильма "Миссия невыполнима 7" в Риме, Италия
Американский актер Том Круз во время съемок фильма Миссия невыполнима 7 в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Голливудский актер Том Круз строит безопасную студию для съемок в период пандемии COVID-19 на сверхсекретной военной базе в Великобритании, сообщает The Sun.
Круз тратит миллионы долларов на то, чтобы оборудовать киностудию в бывшем бюро по проектированию бронетанковой техники в Суррее на юге Англии.
Актер планирует перенести производство ленты "Миссия невыполнима 7" из Ливсдена в пригороде Лондона на бывшую военную базу.
В начале месяца актер сильно разозлился на членов своей съемочной команды из-за того, что они были без масок, и так грубо высказал свое возмущение, что пять человек приняли решение покинуть проект.
Во время работы над "Миссия невыполнима 7" в Италии Том Круз вынужден был дважды прерывать съемочный процесс из-за положительных результатов тестов у членов его команды.
Фотоколл актеров фильма Обливион - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 10:28Культура
Том Круз проехал на крыше движущегося поезда
 
КультураКино и сериалыНовости культурыSunСуррейТом КрузЛондонИталия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса
07:26Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год
07:21"Носим маски и боимся болеть": в Ухане рассказали о жизни после COVID-19
06:16В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
06:09Врач заявил об опасности стать лежачим больным при легкой форме COVID-19
05:57В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm
05:54В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма
05:39На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек
05:10Ученые подтвердили, что в Якутии найден уникальный шерстистый носорог
05:04В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных
04:57Познер оценил заявление Жириновского о будущих президентах России
04:54В США умер один из наиболее известных серийных убийц
04:45При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека
04:41Угроза распространения огня после взрыва в жилом доме в Риге миновала
04:29Новый год назвали угрозой для смартфонов
04:28Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу
04:28"Зеленский не лох, лохи — мы": в Раде раскрыли обман украинского лидера
04:06В результате взрыва в жилом доме в Риге пострадали четыре человека
04:00В жилом доме в Риге произошел взрыв
03:36Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России
Лента новостейМолния