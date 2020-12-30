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Том Круз строит безопасную киностудию на бывшей военной базе

Том Круз строит безопасную киностудию на бывшей военной базе

Голливудский актер Том Круз строит безопасную студию для съемок в период пандемии COVID-19 на сверхсекретной военной базе в Великобритании, сообщает The Sun. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T19:33

2020-12-30T19:33

2020-12-30T19:33

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Голливудский актер Том Круз строит безопасную студию для съемок в период пандемии COVID-19 на сверхсекретной военной базе в Великобритании, сообщает The Sun.Круз тратит миллионы долларов на то, чтобы оборудовать киностудию в бывшем бюро по проектированию бронетанковой техники в Суррее на юге Англии.Актер планирует перенести производство ленты "Миссия невыполнима 7" из Ливсдена в пригороде Лондона на бывшую военную базу.В начале месяца актер сильно разозлился на членов своей съемочной команды из-за того, что они были без масок, и так грубо высказал свое возмущение, что пять человек приняли решение покинуть проект. Во время работы над "Миссия невыполнима 7" в Италии Том Круз вынужден был дважды прерывать съемочный процесс из-за положительных результатов тестов у членов его команды.

https://ria.ru/20201006/kruz-1578256096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, sun, суррей, том круз, лондон, италия