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Том Круз строит безопасную киностудию на бывшей военной базе
Том Круз строит безопасную киностудию на бывшей военной базе
Голливудский актер Том Круз строит безопасную студию для съемок в период пандемии COVID-19 на сверхсекретной военной базе в Великобритании, сообщает The Sun. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T19:33
2020-12-30T19:33
2020-12-30T19:33
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Голливудский актер Том Круз строит безопасную студию для съемок в период пандемии COVID-19 на сверхсекретной военной базе в Великобритании, сообщает The Sun.Круз тратит миллионы долларов на то, чтобы оборудовать киностудию в бывшем бюро по проектированию бронетанковой техники в Суррее на юге Англии.Актер планирует перенести производство ленты "Миссия невыполнима 7" из Ливсдена в пригороде Лондона на бывшую военную базу.В начале месяца актер сильно разозлился на членов своей съемочной команды из-за того, что они были без масок, и так грубо высказал свое возмущение, что пять человек приняли решение покинуть проект. Во время работы над "Миссия невыполнима 7" в Италии Том Круз вынужден был дважды прерывать съемочный процесс из-за положительных результатов тестов у членов его команды.
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