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Фанаты раскритиковали Тома Круза за резкость на съемочной площадке
Фанаты раскритиковали Тома Круза за резкость на съемочной площадке
Аудиозапись голоса Тома Круза, который кричит на членов съемочной команды "Миссия невыполнима 7" за то, что они не соблюдают социальную дистанцию, вызвала... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:22
2020-12-16T18:22
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том круз
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Аудиозапись голоса Тома Круза, который кричит на членов съемочной команды "Миссия невыполнима 7" за то, что они не соблюдают социальную дистанцию, вызвала разную реакцию поклонников актера, сообщает The Independent.Круз отчитывает своих сотрудников, упоминая, в частности, что будущее голливудского кинематографа зависит от успеха седьмого фильма франшизы "Миссия невыполнима"."Простите, но извинения не принимаются. Я вам уже однажды объяснил и теперь хочу, чтобы вы слушались. И если вы этого не делаете, вы уволены. Мы пока не прекращаем съемки. Понятно? Если я еще раз это увижу, я вас выгоню", — добавил он.Фанаты по-разному отнеслись к просочившейся в Сеть аудиозаписи. Некоторые хвалили его за то, что он как ответственный руководитель следит, чтобы окружающие выполняли правила. Другие заявили, что он высказывался чересчур грубо: "он не должен так ругаться", "если бы я с ним работал, то немедленно уволился бы", "он не имеет права так орать".
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, том круз, голливуд

Фанаты раскритиковали Тома Круза за резкость на съемочной площадке

18:22 16.12.2020
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinТом Круз
Том Круз - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Аудиозапись голоса Тома Круза, который кричит на членов съемочной команды "Миссия невыполнима 7" за то, что они не соблюдают социальную дистанцию, вызвала разную реакцию поклонников актера, сообщает The Independent.
Круз отчитывает своих сотрудников, упоминая, в частности, что будущее голливудского кинематографа зависит от успеха седьмого фильма франшизы "Миссия невыполнима".
"Мы – золотой стандарт. В Голливуд все вернулись и вновь снимают кино благодаря нам. По ночам мне звонят разные студии, компании и продюсеры, они используют нас как пример для производства своих проектов. В результате появляются рабочие места. Тысячи рабочих мест. Понимаете? Чтобы я больше никогда этого не видел", — указал актер группе людей, сгрудившихся у монитора.
"Простите, но извинения не принимаются. Я вам уже однажды объяснил и теперь хочу, чтобы вы слушались. И если вы этого не делаете, вы уволены. Мы пока не прекращаем съемки. Понятно? Если я еще раз это увижу, я вас выгоню", — добавил он.
Фанаты по-разному отнеслись к просочившейся в Сеть аудиозаписи. Некоторые хвалили его за то, что он как ответственный руководитель следит, чтобы окружающие выполняли правила. Другие заявили, что он высказывался чересчур грубо: "он не должен так ругаться", "если бы я с ним работал, то немедленно уволился бы", "он не имеет права так орать".
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