https://ria.ru/20201230/britaniya-1591639173.html

Британия подписала соглашение о торговом сотрудничестве с Евросоюзом

Британия подписала соглашение о торговом сотрудничестве с Евросоюзом

Премьер Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с ЕС после Brexit, которое было достигнуто на прошлой неделе, следует из... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T19:10

2020-12-30T19:10

2020-12-30T19:27

brexit

евросоюз

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590965526_0:94:2854:1699_1920x0_80_0_0_cda4df780daf9424fdca6dd68b80ed05.jpg

ЛОНДОН, 30 дек – РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с ЕС после Brexit, которое было достигнуто на прошлой неделе, следует из трансляции телеканала Sky News.Документ о заключении соглашения был доставлен из Брюсселя на Даунинг-стрит. Джонсон отметил, что готов к началу действия соглашения со следующей недели, а также поблагодарил представителей ЕС и Великобритании, работавших над сделкой.Ранее в среду палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект о торговом соглашении с ЕС по Brexit, условия которого вступят в действие с 1 января.За принятие законопроекта о торговом соглашении проголосовал 521 депутат, против - 73.После одобрения в палате общин документ, состоящий из 1246 страниц, направлен на рассмотрение палаты лордов британского парламента. Далее законопроект, как ожидается, будет подписан королевой Елизаветой II.Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершится 31 декабря.

https://ria.ru/20201226/velikobritaniya-1590969851.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

brexit, евросоюз, великобритания, в мире