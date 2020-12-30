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https://ria.ru/20201230/bekmambetov-1591564537.html
Бекмамбетов ставит в Театре Наций свой первый спектакль "Ходжа Насреддин"
Бекмамбетов ставит в Театре Наций свой первый спектакль "Ходжа Насреддин"
Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов представит в 2021 году свою первую театральную постановку – кукольный спектакль "Ходжа Насреддин" в Театре Наций,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:34
2020-12-30T13:34
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евгений миронов
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов представит в 2021 году свою первую театральную постановку – кукольный спектакль "Ходжа Насреддин" в Театре Наций, премьерные показы пройдут 5, 6 и 7 февраля, сообщил РИА Новости пресс-атташе театра.Это первый опыт Театра Наций в жанре кукольного театра и театральный дебют Бекмамбетова.Заглавный герой – фольклорный персонаж мусульманского Востока Ходжа Насреддин – бродяга, философ и плут, любимый Бекмамбетовым с детства. Но по задумке авторов спектакля на первый план выходит еще один герой – ишак, которого Насреддин выкупает у старого хозяина и по ходу повествования старается привить ему главные человеческие ценности.В работе также принимали участие Евгений Миронов, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская, Виктор Вержбицкий, Игорь Золотовицкий и Инга Оболдина."Это первый кукольный спектакль в нашем репертуаре, а все новое вызывает дополнительное волнение! Найдет ли этот спектакль зрителя? Я уверен, что найдет, потому что сейчас дефицит спектаклей такого рода. Это тонкая работа, сделанная с норштейновскими интонациями и с уважением к традициям Резо Габриадзе. Конечно, это большая заслуга Анны Викторовой, режиссера, автора кукол и художника-постановщика в одном лице", - сказал РИА Новости худрук Театра Наций Евгений Миронов.Он отметил, что персонаж, которого он озвучивает, – Ишак, и повествование в спектакле ведется фактически от его лица. Самого Ходжу озвучивает Хабенский."И это очень приятно, когда партнеры по сцене – твои друзья, когда вы люди одной крови. Мы понимаем друг друга с полуслова – во время записи начинали "хулиганить", сочинять на ходу. Это особый азарт – моментально отреагировать на импровизацию партнера", - добавил актер.Он отметил, что работа в студии чем-то напоминала опыт озвучания мультфильма – тот момент, когда персонаж еще не прорисован, и ты придумываешь его на ходу."Я, конечно, знал, как выглядит кукла, как она ходит, что она может делать, но Тимур Бекмамбетов дал нам, актерам, полнейшую свободу в интерпретации героев, и мы получали ни с чем не сравнимое удовольствие. Премьера состоится в феврале, и я надеюсь, на нее соберутся все артисты – и те, кто подарил персонажам свои голоса, и те, кто руководят куклами. Наконец, мы станем едиными целым и пожмем друг другу руки", - сказал Миронов.
https://ria.ru/20201216/sundance-1589442077.html
https://ria.ru/20200827/mironov-1576089973.html
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театр, новости культуры, игорь золотовицкий, чулпан хаматова, тимур бекмамбетов, театр наций, евгений миронов, константин хабенский

Бекмамбетов ставит в Театре Наций свой первый спектакль "Ходжа Насреддин"

13:34 30.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия 42-го ММКФ
Церемония закрытия 42-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов представит в 2021 году свою первую театральную постановку – кукольный спектакль "Ходжа Насреддин" в Театре Наций, премьерные показы пройдут 5, 6 и 7 февраля, сообщил РИА Новости пресс-атташе театра.
Это первый опыт Театра Наций в жанре кукольного театра и театральный дебют Бекмамбетова.
"Я вырос в театре, учился на сценографа и, став режиссером кино, всегда знал, что однажды захочу вернуться на сцену. Фильм рождается в голове режиссера, в театре же есть уникальная возможность творить вместе со зрительным залом", - отметил Бекмамбетов.
Заглавный герой – фольклорный персонаж мусульманского Востока Ходжа Насреддин – бродяга, философ и плут, любимый Бекмамбетовым с детства. Но по задумке авторов спектакля на первый план выходит еще один герой – ишак, которого Насреддин выкупает у старого хозяина и по ходу повествования старается привить ему главные человеческие ценности.
"Я много лет мечтал рассказать историю Ходжи Насреддина, талантливого и парадоксального персонажа, который все переворачивает с ног на голову. Но поскольку мир и так перевернут, то у Насреддина в итоге все оказывается на своих местах", - сказал Бекмамбетов, который работает и как соавтор пьесы, и как режиссер-постановщик.
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В работе также принимали участие Евгений Миронов, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская, Виктор Вержбицкий, Игорь Золотовицкий и Инга Оболдина.
"Это первый кукольный спектакль в нашем репертуаре, а все новое вызывает дополнительное волнение! Найдет ли этот спектакль зрителя? Я уверен, что найдет, потому что сейчас дефицит спектаклей такого рода. Это тонкая работа, сделанная с норштейновскими интонациями и с уважением к традициям Резо Габриадзе. Конечно, это большая заслуга Анны Викторовой, режиссера, автора кукол и художника-постановщика в одном лице", - сказал РИА Новости худрук Театра Наций Евгений Миронов.
Он отметил, что персонаж, которого он озвучивает, – Ишак, и повествование в спектакле ведется фактически от его лица. Самого Ходжу озвучивает Хабенский.
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"И это очень приятно, когда партнеры по сцене – твои друзья, когда вы люди одной крови. Мы понимаем друг друга с полуслова – во время записи начинали "хулиганить", сочинять на ходу. Это особый азарт – моментально отреагировать на импровизацию партнера", - добавил актер.
Он отметил, что работа в студии чем-то напоминала опыт озвучания мультфильма – тот момент, когда персонаж еще не прорисован, и ты придумываешь его на ходу.
"Я, конечно, знал, как выглядит кукла, как она ходит, что она может делать, но Тимур Бекмамбетов дал нам, актерам, полнейшую свободу в интерпретации героев, и мы получали ни с чем не сравнимое удовольствие. Премьера состоится в феврале, и я надеюсь, на нее соберутся все артисты – и те, кто подарил персонажам свои голоса, и те, кто руководят куклами. Наконец, мы станем едиными целым и пожмем друг другу руки", - сказал Миронов.
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КультураТеатрНовости культурыИгорь ЗолотовицкийЧулпан ХаматоваТимур БекмамбетовТеатр нацийЕвгений МироновКонстантин Хабенский
 
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