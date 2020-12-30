https://ria.ru/20201230/bekmambetov-1591564537.html

Бекмамбетов ставит в Театре Наций свой первый спектакль "Ходжа Насреддин"

Бекмамбетов ставит в Театре Наций свой первый спектакль "Ходжа Насреддин"

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов представит в 2021 году свою первую театральную постановку – кукольный спектакль "Ходжа Насреддин" в Театре Наций,... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:34

2020-12-30T13:34

2020-12-30T13:34

культура

театр

новости культуры

игорь золотовицкий

чулпан хаматова

тимур бекмамбетов

театр наций

евгений миронов

константин хабенский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578920909_0:0:1855:1044_1920x0_80_0_0_a226ab68daa3ac3638877e6eff8185aa.jpg

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов представит в 2021 году свою первую театральную постановку – кукольный спектакль "Ходжа Насреддин" в Театре Наций, премьерные показы пройдут 5, 6 и 7 февраля, сообщил РИА Новости пресс-атташе театра.Это первый опыт Театра Наций в жанре кукольного театра и театральный дебют Бекмамбетова.Заглавный герой – фольклорный персонаж мусульманского Востока Ходжа Насреддин – бродяга, философ и плут, любимый Бекмамбетовым с детства. Но по задумке авторов спектакля на первый план выходит еще один герой – ишак, которого Насреддин выкупает у старого хозяина и по ходу повествования старается привить ему главные человеческие ценности.В работе также принимали участие Евгений Миронов, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская, Виктор Вержбицкий, Игорь Золотовицкий и Инга Оболдина."Это первый кукольный спектакль в нашем репертуаре, а все новое вызывает дополнительное волнение! Найдет ли этот спектакль зрителя? Я уверен, что найдет, потому что сейчас дефицит спектаклей такого рода. Это тонкая работа, сделанная с норштейновскими интонациями и с уважением к традициям Резо Габриадзе. Конечно, это большая заслуга Анны Викторовой, режиссера, автора кукол и художника-постановщика в одном лице", - сказал РИА Новости худрук Театра Наций Евгений Миронов.Он отметил, что персонаж, которого он озвучивает, – Ишак, и повествование в спектакле ведется фактически от его лица. Самого Ходжу озвучивает Хабенский."И это очень приятно, когда партнеры по сцене – твои друзья, когда вы люди одной крови. Мы понимаем друг друга с полуслова – во время записи начинали "хулиганить", сочинять на ходу. Это особый азарт – моментально отреагировать на импровизацию партнера", - добавил актер.Он отметил, что работа в студии чем-то напоминала опыт озвучания мультфильма – тот момент, когда персонаж еще не прорисован, и ты придумываешь его на ходу."Я, конечно, знал, как выглядит кукла, как она ходит, что она может делать, но Тимур Бекмамбетов дал нам, актерам, полнейшую свободу в интерпретации героев, и мы получали ни с чем не сравнимое удовольствие. Премьера состоится в феврале, и я надеюсь, на нее соберутся все артисты – и те, кто подарил персонажам свои голоса, и те, кто руководят куклами. Наконец, мы станем едиными целым и пожмем друг другу руки", - сказал Миронов.

https://ria.ru/20201216/sundance-1589442077.html

https://ria.ru/20200827/mironov-1576089973.html

https://ria.ru/20201130/teatr-1586306778.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, игорь золотовицкий, чулпан хаматова, тимур бекмамбетов, театр наций, евгений миронов, константин хабенский