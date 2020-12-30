https://ria.ru/20201230/beglov-1591604309.html

Беглов оценил действующие ограничения по COVID-19 в Петербурге

Беглов оценил действующие ограничения по COVID-19 в Петербурге

Введенные в Санкт-Петербурге из-за коронавируса ограничения не такие жесткие, как могли бы быть, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T16:02

2020-12-30T16:02

2020-12-30T16:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

ленинградский зоопарк

александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Введенные в Санкт-Петербурге из-за коронавируса ограничения не такие жесткие, как могли бы быть, сообщил губернатор города Александр Беглов."Постепенное введение ограничений по коронавирусу дало возможность все-таки прервать передачу инфекции", - добавил губернатор.Ранее сообщалось, что в Петербурге полностью приостановлена с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания. Эти ограничения не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время - с 19.00 до 6.00 мск.С 30 декабря по 10 января в северной столице будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки и Ленинградский зоопарк. Кроме того, запрещено проведение автобусных экскурсий, проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек. В городе также продолжает действовать ранее установленный запрет на работу фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общепита.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591587485.html

https://ria.ru/20201230/turtsiya-1591575761.html

санкт-петербург

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коронавирус в россии, ленинградский зоопарк, александр беглов, санкт-петербург