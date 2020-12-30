Беглов оценил действующие ограничения по COVID-19 в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Введенные в Санкт-Петербурге из-за коронавируса ограничения не такие жесткие, как могли бы быть, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Мы пошли очень осторожно, начали сегментно вводить ограничения. Не мы вводим ограничения, это предписания Роспотребнадзора. Они отвечают за общую обстановку, они профессионалы, специалисты… Был спор, но все-таки находили компромиссные решения, прежде, чем вводить какие-то ограничения. Я считаю, что те ограничения, которые сегодня введены в Санкт-Петербурге, они не такие жесткие, как могли бы быть", - сказал он в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".
"Постепенное введение ограничений по коронавирусу дало возможность все-таки прервать передачу инфекции", - добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Петербурге полностью приостановлена с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания. Эти ограничения не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время - с 19.00 до 6.00 мск.
С 30 декабря по 10 января в северной столице будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки и Ленинградский зоопарк. Кроме того, запрещено проведение автобусных экскурсий, проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек. В городе также продолжает действовать ранее установленный запрет на работу фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общепита.
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