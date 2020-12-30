https://ria.ru/20201230/bank-1591521287.html

Банк "Открытие" предоставил мезонинное финансирование Холдингу AAG

Банк "Открытие" предоставил мезонинное финансирование Холдингу AAG

Банк "Открытие" завершил первую сделку по мезонинному финансированию компании сектора жилищного строительства, сообщает банк. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:43

2020-12-30T10:43

2020-12-30T10:46

открытие (банк)

санкт-петербург

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Банк "Открытие" завершил первую сделку по мезонинному финансированию компании сектора жилищного строительства, сообщает банк.Финансирование предоставлено Холдингу AAG для реализации девелоперского проекта строительства элитного жилья в историческом центре Санкт-Петербурга (Петроградский район) общей площадью около 82 тысяч квадратных метров. Средства выделены для поддержки ранней стадии проекта, включая финансирование выкупа земельных участков, проведение предпроектных работ и получение исходно-разрешительной документации до начала стадии строительства.Сделка, сумма которой не раскрывается, была структурирована с участием ООО "Открытие Капитал" с заключением опционных соглашений в отношении долей в уставном капитале заемщика.Холдинг AAG реализует собственные проекты жилстроительства в сегменте комфорт+ и бизнес классов в Санкт-Петербурге."Для нас это знаковая сделка мезонинного финансирования в строительном секторе. Мы настроены на развитие этого продукта, будем активно предлагать его и другим девелоперам на ранней стадии реализации инвестиционныхпроектов", - приводится в сообщении комментарий вице-президента банка "Открытие", генерального директора ООО "Открытие Капитал" Тимура Хамраева.

https://ria.ru/20201215/otkrytie-1589307343.html

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открытие (банк), санкт-петербург