Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201230/bank-1591521287.html
Банк "Открытие" предоставил мезонинное финансирование Холдингу AAG
Банк "Открытие" предоставил мезонинное финансирование Холдингу AAG
Банк "Открытие" завершил первую сделку по мезонинному финансированию компании сектора жилищного строительства, сообщает банк. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:43
2020-12-30T10:46
открытие (банк)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150139/99/1501399997_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_fd53efb82e3de0866b0f8c3cf7866ba6.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Банк "Открытие" завершил первую сделку по мезонинному финансированию компании сектора жилищного строительства, сообщает банк.Финансирование предоставлено Холдингу AAG для реализации девелоперского проекта строительства элитного жилья в историческом центре Санкт-Петербурга (Петроградский район) общей площадью около 82 тысяч квадратных метров. Средства выделены для поддержки ранней стадии проекта, включая финансирование выкупа земельных участков, проведение предпроектных работ и получение исходно-разрешительной документации до начала стадии строительства.Сделка, сумма которой не раскрывается, была структурирована с участием ООО "Открытие Капитал" с заключением опционных соглашений в отношении долей в уставном капитале заемщика.Холдинг AAG реализует собственные проекты жилстроительства в сегменте комфорт+ и бизнес классов в Санкт-Петербурге."Для нас это знаковая сделка мезонинного финансирования в строительном секторе. Мы настроены на развитие этого продукта, будем активно предлагать его и другим девелоперам на ранней стадии реализации инвестиционныхпроектов", - приводится в сообщении комментарий вице-президента банка "Открытие", генерального директора ООО "Открытие Капитал" Тимура Хамраева.
https://ria.ru/20201215/otkrytie-1589307343.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150139/99/1501399997_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed21d48130c411d54387ecef1dcf50c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
открытие (банк), санкт-петербург

Банк "Открытие" предоставил мезонинное финансирование Холдингу AAG

10:43 30.12.2020 (обновлено: 10:46 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОфис банка "Открытие" на улице Большая Якиманка в Москве
Офис банка Открытие на улице Большая Якиманка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Банк "Открытие" завершил первую сделку по мезонинному финансированию компании сектора жилищного строительства, сообщает банк.
Финансирование предоставлено Холдингу AAG для реализации девелоперского проекта строительства элитного жилья в историческом центре Санкт-Петербурга (Петроградский район) общей площадью около 82 тысяч квадратных метров. Средства выделены для поддержки ранней стадии проекта, включая финансирование выкупа земельных участков, проведение предпроектных работ и получение исходно-разрешительной документации до начала стадии строительства.
Посетитель заходит в отделение банка Открытие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 12:52
"Открытие" признан лучшим российским банком для корпоративных клиентов
Сделка, сумма которой не раскрывается, была структурирована с участием ООО "Открытие Капитал" с заключением опционных соглашений в отношении долей в уставном капитале заемщика.
Холдинг AAG реализует собственные проекты жилстроительства в сегменте комфорт+ и бизнес классов в Санкт-Петербурге.
"Для нас это знаковая сделка мезонинного финансирования в строительном секторе. Мы настроены на развитие этого продукта, будем активно предлагать его и другим девелоперам на ранней стадии реализации инвестиционныхпроектов", - приводится в сообщении комментарий вице-президента банка "Открытие", генерального директора ООО "Открытие Капитал" Тимура Хамраева.
 
Открытие (банк)Санкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:55Додон возглавил Партию социалистов в Молдавии
15:53Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
15:52Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
15:50Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"
15:42Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
15:41В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
15:37В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
15:36В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
15:34Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
15:32Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
15:31Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
15:29Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
15:26Власти Москвы объяснили рост расходов на новогоднее оформление парков
15:25Белорусская оппозиция рассказала, что может усилить протесты
15:15Эксперт оценил преимущества закона о соцсетях
15:13Медики рассказали о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих
15:10В США выявили более 201 тысячи случаев COVID-19 за сутки
15:08Федеральные органы власти разработали 60 программ цифровой трансформации
15:08СМИ: умер еще один получивший вакцину от COVID-19 израильтянин
15:07В России ответили на угрозы Украины сделать Крым "адской темой"
Лента новостейМолния