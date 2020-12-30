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Путин считает возможным сделать в России автобус на водороде к 2023 году
Путин считает возможным сделать в России автобус на водороде к 2023 году
Президент РФ Владимир Путин считает возможным к 2023 году сделать в России автобус на водородном топливе, а в дальнейшем и локомотивов на этом топливе. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:08
2020-12-30T14:08
михаил мишустин
владимир путин
санкт-петербург
калининград
технологии
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает возможным к 2023 году сделать в России автобус на водородном топливе, а в дальнейшем и локомотивов на этом топливе."Прошу вас тоже иметь это в виду, наши планы – в целом, мы их уже достаточно "разогнали" в хорошем смысле этого слова – планы использования газомоторного топлива. Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе – там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать", - сказал Путин на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.По его словам, следующим шагом должно стать создание локомотивов на водороде."С учетом требований к сохранению природы, с учетом требований к городскому транспорту, особенно в крупных городах, городах-миллионниках, где используется очень много городского транспорта на дизельном топливе – а мы знаем, что оно с экологической точки зрения желает много лучшего, и выбросы в атмосферу создают неблагоприятную обстановку в крупных городах. Работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребована", - добавил президент.Он добавил, что появляется много техники для города, для крупных населенных пунктов."Это и современные автобусы, и трамваи. В Санкт-Петербурге только что совсем недавно, в ноябре, был запущен специально изготовленный для Калининграда, для узкоколейки низкопольный трамвай", - сказал президент.
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михаил мишустин, владимир путин, санкт-петербург, калининград, технологии, общество

Путин считает возможным сделать в России автобус на водороде к 2023 году

14:08 30.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает возможным к 2023 году сделать в России автобус на водородном топливе, а в дальнейшем и локомотивов на этом топливе.
"Прошу вас тоже иметь это в виду, наши планы – в целом, мы их уже достаточно "разогнали" в хорошем смысле этого слова – планы использования газомоторного топлива. Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе – там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать", - сказал Путин на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
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По его словам, следующим шагом должно стать создание локомотивов на водороде.
"С учетом требований к сохранению природы, с учетом требований к городскому транспорту, особенно в крупных городах, городах-миллионниках, где используется очень много городского транспорта на дизельном топливе – а мы знаем, что оно с экологической точки зрения желает много лучшего, и выбросы в атмосферу создают неблагоприятную обстановку в крупных городах. Работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребована", - добавил президент.
Он добавил, что появляется много техники для города, для крупных населенных пунктов.
"Это и современные автобусы, и трамваи. В Санкт-Петербурге только что совсем недавно, в ноябре, был запущен специально изготовленный для Калининграда, для узкоколейки низкопольный трамвай", - сказал президент.
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Михаил МишустинВладимир ПутинСанкт-ПетербургКалининградТехнологииОбщество
 
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