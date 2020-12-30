https://ria.ru/20201230/avtobus-1591576297.html

Путин считает возможным сделать в России автобус на водороде к 2023 году

Путин считает возможным сделать в России автобус на водороде к 2023 году

Президент РФ Владимир Путин считает возможным к 2023 году сделать в России автобус на водородном топливе, а в дальнейшем и локомотивов на этом топливе. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T14:08

2020-12-30T14:08

2020-12-30T14:08

михаил мишустин

владимир путин

санкт-петербург

калининград

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591569228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e55d724c5ea08759a6d824324657f80.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает возможным к 2023 году сделать в России автобус на водородном топливе, а в дальнейшем и локомотивов на этом топливе."Прошу вас тоже иметь это в виду, наши планы – в целом, мы их уже достаточно "разогнали" в хорошем смысле этого слова – планы использования газомоторного топлива. Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе – там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать", - сказал Путин на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.По его словам, следующим шагом должно стать создание локомотивов на водороде."С учетом требований к сохранению природы, с учетом требований к городскому транспорту, особенно в крупных городах, городах-миллионниках, где используется очень много городского транспорта на дизельном топливе – а мы знаем, что оно с экологической точки зрения желает много лучшего, и выбросы в атмосферу создают неблагоприятную обстановку в крупных городах. Работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребована", - добавил президент.Он добавил, что появляется много техники для города, для крупных населенных пунктов."Это и современные автобусы, и трамваи. В Санкт-Петербурге только что совсем недавно, в ноябре, был запущен специально изготовленный для Калининграда, для узкоколейки низкопольный трамвай", - сказал президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/zavod-1587242654.html

https://ria.ru/20201009/energetika-1578990190.html

санкт-петербург

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, владимир путин, санкт-петербург, калининград, технологии, общество