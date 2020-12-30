https://ria.ru/20201230/avtobus-1591568919.html

В Волгоградской области автобус столкнулся с легковушкой

В Волгоградской области автобус столкнулся с легковушкой

Автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Волгоградской области, пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:43

2020-12-30T13:43

2020-12-30T13:43

москва

волгоград

михайловский район

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 30 дек - РИА Новости. Автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Волгоградской области, пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.По информации ведомства, в среду около 9:00 на трассе в Михайловском районе автомобиль Nissan столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Волгоград - Москва.По данным ведомства, на месте происшествия работают полицейские и спасатели.

https://ria.ru/20201230/moroz-1591512451.html

москва

волгоград

михайловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, волгоград, михайловский район, происшествия