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В Волгоградской области автобус столкнулся с легковушкой
В Волгоградской области автобус столкнулся с легковушкой
Автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Волгоградской области, пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:43
2020-12-30T13:43
москва
волгоград
михайловский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 30 дек - РИА Новости. Автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Волгоградской области, пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.По информации ведомства, в среду около 9:00 на трассе в Михайловском районе автомобиль Nissan столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Волгоград - Москва.По данным ведомства, на месте происшествия работают полицейские и спасатели.
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москва, волгоград, михайловский район, происшествия

В Волгоградской области автобус столкнулся с легковушкой

13:43 30.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 30 дек - РИА Новости. Автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Волгоградской области, пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в среду около 9:00 на трассе в Михайловском районе автомобиль Nissan столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Волгоград - Москва.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
09:53
В Приморье проверят данные о том, что детей выгнали из автобуса на мороз
"В результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля: 39-летняя женщина, 8-летний и 13-летний мальчики, и 18-летний подросток", - сообщили РИА Новости в полиции.
По данным ведомства, на месте происшествия работают полицейские и спасатели.
 
МоскваВолгоградМихайловский районПроисшествия
 
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