https://ria.ru/20201230/avtobus-1591568919.html
В Волгоградской области автобус столкнулся с легковушкой
В Волгоградской области автобус столкнулся с легковушкой
Автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Волгоградской области, пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:43
2020-12-30T13:43
2020-12-30T13:43
москва
волгоград
михайловский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 30 дек - РИА Новости. Автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Волгоградской области, пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.По информации ведомства, в среду около 9:00 на трассе в Михайловском районе автомобиль Nissan столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Волгоград - Москва.По данным ведомства, на месте происшествия работают полицейские и спасатели.
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