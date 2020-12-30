https://ria.ru/20201230/artisty-1591583766.html

"Запомним надолго": какими словами артисты прощались с 2020 годом

"Запомним надолго": какими словами артисты прощались с 2020 годом

Уходящий год не слишком добрыми словами наверняка будут провожать многие люди в мире. О том, как известные российские артисты прощались с ним, – в обзоре РИА... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T16:45

2020-12-30T16:45

2020-12-30T16:45

сергей лазарев

филипп киркоров

ольга бузова

шоубиз

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звезды

гарик харламов (игорь)

лолита милявская

новый год

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Уходящий год не слишком добрыми словами наверняка будут провожать многие люди в мире. О том, как известные российские артисты прощались с ним, – в обзоре РИА Новости.Гарик ХарламовЗа несколько дней до наступления Нового года артист объявил в своем Instagram "философскую минутку". Гарик спросил подписчиков, есть ли у них ощущение праздника, "как это было раньше"."За неделю до самого праздника уже все ходили немного новогодние. Прям ожидание было, что вот-вот случится чудо какое-то. Все обновиться и расцветет. А вот сейчас что-то пропало оно. Все атрибуты (елки, гирлянды, деды морозы) есть, а ощущение пропало. Возможно, оно есть только в детстве? Возможно, с возрастом все притупляется? Или это из-за того, что год отвратительный? Коронавирус этот…", ­ – размышляет Гарик.В комментариях многие отвечают, что и у них ощущения праздника нет. Кто-то шутит, что не чувствуется приближение Нового года, "потому что у многих нюх отбило", а кто-то даже оставляет стихи:"Растает скоро год ковидныйК финалу дни несутся вскачьОн дал понять, как беззащитныПред ним и бедный, и богач..."ЛолитаПевица, как сообщалось ранее, из-за отсутствия корпоративов в Москве на сам Новый год улетает в Дубай – и поработать, и отдохнуть. Праздничный гала-ужин, на котором она выступит, должен состояться в самом высоком отеле в мире.Незадолго до Нового года Лолита тоже философски рассуждала о том, что пришлось пережить в 2020-м."Конечно, этот странный год мы запомним надолго", – сказала певица.В Instagram она разместила видео "для тех, кто ищет повод расстроиться, что настроение не совсем новогоднее"."Новый год закончится. Придется убирать за елкой, убирать за Дедом Морозом… А я – только по телефону", – говорит певица и показывает подписчикам игрушку – Деда Мороза в телефонной будке."Лолочка, любимая! Ты не одна, с тобой целый мир!" – пишут ей поклонники и желают "беречь себя".Ольга БузоваПевица и телеведущая тоже один из своих предновогодних постов в Instagram посвятила размышлениям о событиях уходящего года, который назвала "своеобразным"."Могли мы год назад представить, как будут разворачиваться события? И все из-за коронавируса. Я часто думаю о наших медиках, которые провели весь год, сражаясь с ковидом, рискуя собой каждый день. Там же им предстоит провести и все грядущие праздники", – пишет Ольга.Она также сообщает, что ее близких и друзей это тоже коснулось. "И мне пришлось плотно увидеть врачей за их нелегкой работой, и все это прочувствовать на себе", – признается телеведущая.При этом уже в другой публикации Бузова призывает поклонников "верить в чудеса и идти к своей мечте".Кристина ОрбакайтеА вот Кристина Орбакайте в преддверии праздников выпустила клип на песню "Новый год, Come On"."За "пять минут до начала нового, неизвестного, незнакомого" все хотят примерно одного и того же, верят в чудеса и перемены к лучшему", — написала певица в Instagram.Ранее Орбакайте призналась журналистам: она рада, что из-за пандемии в уходящем году удалось провести много времени с родными.Певица также рассказала, что очень хотела бы встретить Новый год с мамой и родными за большим семейным столом.Сергей ЛазаревПевец ждет наступления праздника со светлыми чувствами. В своем Instagram он разместил фото с детьми у елки и написал, что для него Новый год "в первую очередь – семейный праздник", несмотря на записи программ для телевидения, фотосессии и другие мероприятия."Непередаваемая атмосфера праздника и позитивные эмоции, которыми заряжаешься на весь декабрь. Ну, и конечно же, подарки, которые приятно не только получать, но и дарить", – добавил артист.ВалерияРассуждая об итогах уходящего года, певица в своем Instagram отметила, что он "стал для каждого человека на нашей планете годом испытаний и проверки на прочность"."Для многих – это год человеческих утрат и финансовых потерь, а для кого-то это время явилось отправной точкой для изменения привычного течения жизни, попыткой открыть для себя новые горизонты", – считает Валерия.Она призвала поклонников "в противовес всему негативному множить вокруг себя добро и любовь" и поделиться в комментариях историями о том, что хорошего принес им 2020 год.Филипп КиркоровПевец признался, что настроение у него "новогодне-снежное".Ранее Киркоров разместил в Instagram ролик с детьми у большой новогодней елки. "Мы с детьми уже находим и раскрываем подарки под елкой каждый день", – поделился радостью артист.Однако некоторые пользователи ее не разделили, призвав "не злить народ" роскошью, когда у кого-то "на хлеб денег нет".Большинство же позитивно отреагировало на это веселое видео, оставив артисту и его семье много добрых пожеланий. "Сказку и чудеса никто не отменял", – отметили в одном из комментариев под новогодним роликом артиста.

https://ria.ru/20201228/kirkorov-1591239685.html

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