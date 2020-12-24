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Орбакайте рассказала, что готовит Пугачева для новогоднего стола
Орбакайте рассказала, что готовит Пугачева для новогоднего стола
Кристина Орбакайте в беседе с корреспондентом издания "Собеседник" рассказала, что готовит Алла Пугачева для семейного новогоднего стола. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:47
2020-12-24T11:47
2020-12-24T11:58
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Кристина Орбакайте в беседе с корреспондентом издания "Собеседник" рассказала, что готовит Алла Пугачева для семейного новогоднего стола. По словам певицы, все блюда ее мама готовит сама, а повара приглашает только в том случае, если собирается очень много гостей.Закуски, как правило, традиционные: оливье и селедка под шубой, а вот на горячее Алла Борисовна запекает утку или гуся. Она также рассказала, что очень хотела бы встретить Новый год с мамой и родными за большим семейным столом."Из-за нашей профессии эти встречи очень редки. Я до сих пор не знаю, как произойдет в этом году. С нашей профессией не всегда встреча бывает традиционной: может быть выступление в Новый год или выезды в другой город. Но часть семьи в Новый год обязательно соберется", – сообщила Орбакайте.Кристина также опровергла слухи о расставании с мужем – бизнесменом Михаилом Земцовым, которые периодически появляются в некоторых СМИ. Певица уверяет, что они живут душа в душу и расходиться не собираются.В канун праздника в своем Instagram певица анонсировала выход нового трека "Новый Год, Come on" и клипа на него.
https://ria.ru/20201218/elka-1589659968.html
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новый год, знаменитости, звезды, кристина орбакайте, алла пугачева
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости
. Кристина Орбакайте в беседе с корреспондентом издания "Собеседник" рассказала
, что готовит Алла Пугачева для семейного новогоднего стола.
По словам певицы, все блюда ее мама готовит сама, а повара приглашает только в том случае, если собирается очень много гостей.
Закуски, как правило, традиционные: оливье и селедка под шубой, а вот на горячее Алла Борисовна запекает утку или гуся.
"Для меня главное новогоднее блюдо – шампанское! – признается Орбакайте. – Так уж получается, что о нем вспоминаешь только в Новый год!"
Она также рассказала, что очень хотела бы встретить Новый год с мамой и родными за большим семейным столом.
"Из-за нашей профессии эти встречи очень редки. Я до сих пор не знаю, как произойдет в этом году. С нашей профессией не всегда встреча бывает традиционной: может быть выступление в Новый год или выезды в другой город. Но часть семьи в Новый год обязательно соберется", – сообщила Орбакайте.
Кристина также опровергла слухи о расставании с мужем – бизнесменом Михаилом Земцовым, которые периодически появляются в некоторых СМИ. Певица уверяет, что они живут
душа в душу и расходиться не собираются.
В канун праздника в своем Instagram певица анонсировала
выход нового трека "Новый Год, Come on" и клипа на него.