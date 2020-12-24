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https://ria.ru/20201224/orbakayte-1590693867.html
Орбакайте рассказала, что готовит Пугачева для новогоднего стола
Орбакайте рассказала, что готовит Пугачева для новогоднего стола
Кристина Орбакайте в беседе с корреспондентом издания "Собеседник" рассказала, что готовит Алла Пугачева для семейного новогоднего стола. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:47
2020-12-24T11:58
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Кристина Орбакайте в беседе с корреспондентом издания "Собеседник" рассказала, что готовит Алла Пугачева для семейного новогоднего стола. По словам певицы, все блюда ее мама готовит сама, а повара приглашает только в том случае, если собирается очень много гостей.Закуски, как правило, традиционные: оливье и селедка под шубой, а вот на горячее Алла Борисовна запекает утку или гуся. Она также рассказала, что очень хотела бы встретить Новый год с мамой и родными за большим семейным столом."Из-за нашей профессии эти встречи очень редки. Я до сих пор не знаю, как произойдет в этом году. С нашей профессией не всегда встреча бывает традиционной: может быть выступление в Новый год или выезды в другой город. Но часть семьи в Новый год обязательно соберется", – сообщила Орбакайте.Кристина также опровергла слухи о расставании с мужем – бизнесменом Михаилом Земцовым, которые периодически появляются в некоторых СМИ. Певица уверяет, что они живут душа в душу и расходиться не собираются.В канун праздника в своем Instagram певица анонсировала выход нового трека "Новый Год, Come on" и клипа на него.
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РИА Новости
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новый год, знаменитости, звезды, кристина орбакайте, алла пугачева

Орбакайте рассказала, что готовит Пугачева для новогоднего стола

11:47 24.12.2020 (обновлено: 11:58 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Кристина Орбакайте на премьере фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт"
Певица Кристина Орбакайте на премьере фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Кристина Орбакайте в беседе с корреспондентом издания "Собеседник" рассказала, что готовит Алла Пугачева для семейного новогоднего стола.
По словам певицы, все блюда ее мама готовит сама, а повара приглашает только в том случае, если собирается очень много гостей.
Закуски, как правило, традиционные: оливье и селедка под шубой, а вот на горячее Алла Борисовна запекает утку или гуся.

"Для меня главное новогоднее блюдо – шампанское! – признается Орбакайте. – Так уж получается, что о нем вспоминаешь только в Новый год!"

Она также рассказала, что очень хотела бы встретить Новый год с мамой и родными за большим семейным столом.
"Из-за нашей профессии эти встречи очень редки. Я до сих пор не знаю, как произойдет в этом году. С нашей профессией не всегда встреча бывает традиционной: может быть выступление в Новый год или выезды в другой город. Но часть семьи в Новый год обязательно соберется", – сообщила Орбакайте.
Кристина также опровергла слухи о расставании с мужем – бизнесменом Михаилом Земцовым, которые периодически появляются в некоторых СМИ. Певица уверяет, что они живут душа в душу и расходиться не собираются.
В канун праздника в своем Instagram певица анонсировала выход нового трека "Новый Год, Come on" и клипа на него.
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