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Шоубиз
https://ria.ru/20201116/kristina-orbakayte-1584796213.html
Орбакайте с округлившимся животом предложила найти на фото ребенка
Орбакайте с округлившимся животом предложила найти на фото ребенка
Кристина Орбакайте, которая сейчас находится вместе с мужем — бизнесменом Михаилом Земцовым и 8-летней дочкой Клавдией в США, выложила в инстаграм фото,... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:02
2020-11-16T17:11
владимир пресняков
алла пугачева
шоубиз
знаменитости
звезды
кристина орбакайте
максим галкин
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Кристина Орбакайте, которая сейчас находится вместе с мужем — бизнесменом Михаилом Земцовым и 8-летней дочкой Клавдией в США, выложила в инстаграм фото, намекающее на возможную беременность. На первой фотографии Клавдия прячется за родителями, так что поначалу можно предположить, будто Орбакайте предлагает найти именно ее.Однако второй снимок еще больше заинтриговал пользователей. На нем 49-летняя певица, стройной фигурой которой всегда восхищались поклонники, запечатлена в свободной одежде и кажется, что у Орбакайте округлился животик.Впрочем, возможно, таков визуальный эффект от свободной одежды, но нельзя исключать и того, что звездная семья снова ждет пополнения.У Кристины Орбакайте – трое детей. Младшая — Клавдия — учится в американской школе, сыновья давно живут самостоятельно: Никите, который родился в союзе с Владимиром Пресняковым, уже 30, а Дэни Байсарову — 22.Интересно, что фотосессия семьи Кристины Орбакайте была размещена в Сети вскоре после того, как "отчим" Максим Галкин поздравил ее маму – Аллу Пугачеву с 19-летием их совместной жизни.Галкин разместил трогательное архивное фото, на котором влюбленно смотрит на улыбающуюся Примадонну.Не прошло и суток с момента публикации этого снимка, как под ним появилось больше полумиллиона лайков и добрых пожеланий самой известной супружеской паре российского шоу-бизнеса.
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РИА Новости
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владимир пресняков, алла пугачева, знаменитости, звезды, кристина орбакайте, максим галкин

Орбакайте с округлившимся животом предложила найти на фото ребенка

12:02 16.11.2020 (обновлено: 17:11 16.11.2020)
 
© @orbakaite_kКристина Орбакайте с семьей
Кристина Орбакайте с семьей - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© @orbakaite_k
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Кристина Орбакайте, которая сейчас находится вместе с мужем — бизнесменом Михаилом Земцовым и 8-летней дочкой Клавдией в США, выложила в инстаграм фото, намекающее на возможную беременность.
На первой фотографии Клавдия прячется за родителями, так что поначалу можно предположить, будто Орбакайте предлагает найти именно ее.
Однако второй снимок еще больше заинтриговал пользователей. На нем 49-летняя певица, стройной фигурой которой всегда восхищались поклонники, запечатлена в свободной одежде и кажется, что у Орбакайте округлился животик.
Впрочем, возможно, таков визуальный эффект от свободной одежды, но нельзя исключать и того, что звездная семья снова ждет пополнения.
У Кристины Орбакайте – трое детей. Младшая — Клавдия — учится в американской школе, сыновья давно живут самостоятельно: Никите, который родился в союзе с Владимиром Пресняковым, уже 30, а Дэни Байсарову — 22.
Интересно, что фотосессия семьи Кристины Орбакайте была размещена в Сети вскоре после того, как "отчим" Максим Галкин поздравил ее маму – Аллу Пугачеву с 19-летием их совместной жизни.
Галкин разместил трогательное архивное фото, на котором влюбленно смотрит на улыбающуюся Примадонну.
Не прошло и суток с момента публикации этого снимка, как под ним появилось больше полумиллиона лайков и добрых пожеланий самой известной супружеской паре российского шоу-бизнеса.
Владимир Пресняков - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 20:06Шоубиз
Пресняков заявил о пережитой клинической смерти после разрыва с Орбакайте
 
ШоубизВладимир ПресняковАлла ПугачеваЗнаменитостизвездыКристина ОрбакайтеМаксим Галкин
 
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