https://ria.ru/20201218/lolita-1589920966.html

Из-за отсутствия корпоративов Лолита улетает петь в Дубай

Из-за отсутствия корпоративов Лолита улетает петь в Дубай

2020-12-18T18:42

2020-12-18T18:42

2020-12-18T18:42

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дубай (город)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Лолита Милявская сообщила, что на новогодние праздники улетает в Дубай. "В связи с тем, что здесь полетели все корпоративы, я действительно уеду в Дубай. У меня будет там концерт в новогоднюю ночь. Он был запланирован заранее. Дай бог, чтобы тамошние власти не ввели никаких ограничений и людей на карантин не посадили", – сказала певица в интервью изданию "Собеседник".По словам Лолиты, после выступления она задержится в ОАЭ на какое-то время, чтобы отдохнуть.Праздничный гала-ужин, на котором она выступит, состоится в самом высоком отеле в мире. На сайте организаторов концерта говорится, что российская артистка подготовила для гостей "невероятную по искренности новогоднюю концертную программу".

https://ria.ru/20201202/lolita-1587294131.html

оаэ

дубай (город)

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оаэ, знаменитости, звезды, лолита милявская, дубай (город)