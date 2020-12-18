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Шоубиз
https://ria.ru/20201218/lolita-1589920966.html
Из-за отсутствия корпоративов Лолита улетает петь в Дубай
Из-за отсутствия корпоративов Лолита улетает петь в Дубай
2020-12-18T18:42
2020-12-18T18:42
оаэ
шоубиз
знаменитости
звезды
лолита милявская
дубай (город)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Лолита Милявская сообщила, что на новогодние праздники улетает в Дубай. "В связи с тем, что здесь полетели все корпоративы, я действительно уеду в Дубай. У меня будет там концерт в новогоднюю ночь. Он был запланирован заранее. Дай бог, чтобы тамошние власти не ввели никаких ограничений и людей на карантин не посадили", – сказала певица в интервью изданию "Собеседник".По словам Лолиты, после выступления она задержится в ОАЭ на какое-то время, чтобы отдохнуть.Праздничный гала-ужин, на котором она выступит, состоится в самом высоком отеле в мире. На сайте организаторов концерта говорится, что российская артистка подготовила для гостей "невероятную по искренности новогоднюю концертную программу".
https://ria.ru/20201202/lolita-1587294131.html
оаэ
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оаэ, знаменитости, звезды, лолита милявская, дубай (город)

Из-за отсутствия корпоративов Лолита улетает петь в Дубай

18:42 18.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Лолита Милявская сообщила, что на новогодние праздники улетает в Дубай.
"В связи с тем, что здесь полетели все корпоративы, я действительно уеду в Дубай. У меня будет там концерт в новогоднюю ночь. Он был запланирован заранее. Дай бог, чтобы тамошние власти не ввели никаких ограничений и людей на карантин не посадили", – сказала певица в интервью изданию "Собеседник".
По словам Лолиты, после выступления она задержится в ОАЭ на какое-то время, чтобы отдохнуть.

"Конечно, этот странный год мы запомним надолго", – сказала певица.

Праздничный гала-ужин, на котором она выступит, состоится в самом высоком отеле в мире. На сайте организаторов концерта говорится, что российская артистка подготовила для гостей "невероятную по искренности новогоднюю концертную программу".
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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