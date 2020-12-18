https://ria.ru/20201218/lolita-1589920966.html
Из-за отсутствия корпоративов Лолита улетает петь в Дубай
Из-за отсутствия корпоративов Лолита улетает петь в Дубай
2020-12-18T18:42
2020-12-18T18:42
2020-12-18T18:42
оаэ
шоубиз
знаменитости
звезды
лолита милявская
дубай (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156078/03/1560780351_0:0:2984:1678_1920x0_80_0_0_e7926b3a808dadafea093737180347f6.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Лолита Милявская сообщила, что на новогодние праздники улетает в Дубай. "В связи с тем, что здесь полетели все корпоративы, я действительно уеду в Дубай. У меня будет там концерт в новогоднюю ночь. Он был запланирован заранее. Дай бог, чтобы тамошние власти не ввели никаких ограничений и людей на карантин не посадили", – сказала певица в интервью изданию "Собеседник".По словам Лолиты, после выступления она задержится в ОАЭ на какое-то время, чтобы отдохнуть.Праздничный гала-ужин, на котором она выступит, состоится в самом высоком отеле в мире. На сайте организаторов концерта говорится, что российская артистка подготовила для гостей "невероятную по искренности новогоднюю концертную программу".
https://ria.ru/20201202/lolita-1587294131.html
оаэ
дубай (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156078/03/1560780351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8c24b7e7de88aa80dfa765c5667db28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, знаменитости, звезды, лолита милявская, дубай (город)