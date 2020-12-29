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Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику
Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику
Журналист шведского издания SVT Берт Сундстрем рассказал о своих впечатлениях от поездки в Заполярье, выразив сожаление из-за того, что ненцы становятся все... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T05:50
2020-12-29T05:50
россия
ненецкий автономный округ
нарьян-мар
в мире
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Журналист шведского издания SVT Берт Сундстрем рассказал о своих впечатлениях от поездки в Заполярье, выразив сожаление из-за того, что ненцы становятся все ближе к современной цивилизации и теряют связь с традиционным образом жизни.Сундстрем отправился в Ненецкий автономный округ, где посетил поселок Нельмин-Нос, находящийся примерно в 60 километрах от Нарьян-Мара, и его окрестности."В чуме — грубом шатре из неструганных жердей — тепло. Оленьи шкуры мягкие и уютные. Знакомый оленевод нарезает парную оленину ломтями, макает в кровь и дает попробовать &lt;…&gt; Я от крови отказываюсь", - описал увиденное журналист.Он отметил, что многие ненцы оставили кочевой образ жизни, при этом он задался вопросом, что же с ними будет дальше."Их же осталось всего несколько тысяч. Все женщины и большинство мужчин оставили кочевой образ жизни и переехали в маленький поселок", - сообщил Сундстрем.Он отметил, что в поселке есть школа, электричество и мобильная связь, хотя и нет водопровода, и добавил, что "ему становится тоскливо", так как, по его мнению, "в небытие уходят целая культура, язык и образ жизни".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201222/bam-1590314958.html
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россия, ненецкий автономный округ, нарьян-мар, в мире

Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику

05:50 29.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРегионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Журналист шведского издания SVT Берт Сундстрем рассказал о своих впечатлениях от поездки в Заполярье, выразив сожаление из-за того, что ненцы становятся все ближе к современной цивилизации и теряют связь с традиционным образом жизни.
Сундстрем отправился в Ненецкий автономный округ, где посетил поселок Нельмин-Нос, находящийся примерно в 60 километрах от Нарьян-Мара, и его окрестности.
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"В чуме — грубом шатре из неструганных жердей — тепло. Оленьи шкуры мягкие и уютные. Знакомый оленевод нарезает парную оленину ломтями, макает в кровь и дает попробовать <…> Я от крови отказываюсь", - описал увиденное журналист.
Он отметил, что многие ненцы оставили кочевой образ жизни, при этом он задался вопросом, что же с ними будет дальше.
"Их же осталось всего несколько тысяч. Все женщины и большинство мужчин оставили кочевой образ жизни и переехали в маленький поселок", - сообщил Сундстрем.
Он отметил, что в поселке есть школа, электричество и мобильная связь, хотя и нет водопровода, и добавил, что "ему становится тоскливо", так как, по его мнению, "в небытие уходят целая культура, язык и образ жизни".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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