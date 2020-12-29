https://ria.ru/20201229/zapolyare-1591320358.html

Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику

Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику

Журналист шведского издания SVT Берт Сундстрем рассказал о своих впечатлениях от поездки в Заполярье, выразив сожаление из-за того, что ненцы становятся все... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T05:50

2020-12-29T05:50

2020-12-29T05:50

россия

ненецкий автономный округ

нарьян-мар

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/128823/00/1288230016_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_72df9a655a1062546989233d38568b50.jpg

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Журналист шведского издания SVT Берт Сундстрем рассказал о своих впечатлениях от поездки в Заполярье, выразив сожаление из-за того, что ненцы становятся все ближе к современной цивилизации и теряют связь с традиционным образом жизни.Сундстрем отправился в Ненецкий автономный округ, где посетил поселок Нельмин-Нос, находящийся примерно в 60 километрах от Нарьян-Мара, и его окрестности."В чуме — грубом шатре из неструганных жердей — тепло. Оленьи шкуры мягкие и уютные. Знакомый оленевод нарезает парную оленину ломтями, макает в кровь и дает попробовать <…> Я от крови отказываюсь", - описал увиденное журналист.Он отметил, что многие ненцы оставили кочевой образ жизни, при этом он задался вопросом, что же с ними будет дальше."Их же осталось всего несколько тысяч. Все женщины и большинство мужчин оставили кочевой образ жизни и переехали в маленький поселок", - сообщил Сундстрем.Он отметил, что в поселке есть школа, электричество и мобильная связь, хотя и нет водопровода, и добавил, что "ему становится тоскливо", так как, по его мнению, "в небытие уходят целая культура, язык и образ жизни".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201222/bam-1590314958.html

https://ria.ru/20201227/rossiya-1591088981.html

россия

ненецкий автономный округ

нарьян-мар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ненецкий автономный округ, нарьян-мар, в мире