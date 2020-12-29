https://ria.ru/20201229/vybory-1591469047.html

Матвиенко считает, что выборы в 2021 году будут более конкурентными

Матвиенко считает, что выборы в 2021 году будут более конкурентными

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что выборы в 2021 году будут более конкурентными, а желающих попасть в Госдуму будет больше, в том числе и... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T20:01

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валентина матвиенко

госдума рф

политика

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что выборы в 2021 году будут более конкурентными, а желающих попасть в Госдуму будет больше, в том числе и потому, что и нижняя, и верхняя палаты парламента получили новые существенные, а не декоративные, полномочия."Конечно же, следующий год будет политически активным, выборы в Государственную думу - всегда большое политическое событие в стране, и интерес к этим выборам большой. С учетом того, что и Государственная дума, и Совет Федерации получили дополнительные существенные, не декоративные, полномочия, конечно же, желающих попасть в Думу и таким образом влиять на власть, на жизнь в стране будет гораздо больше, потому что появилось больше инструментов такого влияния. Я уверена, что эти выборы будут очень конкурентными", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20201224/vmeshatelstvo-1590781654.html

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валентина матвиенко, госдума рф, политика