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Матвиенко считает, что выборы в 2021 году будут более конкурентными
Матвиенко считает, что выборы в 2021 году будут более конкурентными
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что выборы в 2021 году будут более конкурентными, а желающих попасть в Госдуму будет больше, в том числе и... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T20:01
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валентина матвиенко
госдума рф
политика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что выборы в 2021 году будут более конкурентными, а желающих попасть в Госдуму будет больше, в том числе и потому, что и нижняя, и верхняя палаты парламента получили новые существенные, а не декоративные, полномочия."Конечно же, следующий год будет политически активным, выборы в Государственную думу - всегда большое политическое событие в стране, и интерес к этим выборам большой. С учетом того, что и Государственная дума, и Совет Федерации получили дополнительные существенные, не декоративные, полномочия, конечно же, желающих попасть в Думу и таким образом влиять на власть, на жизнь в стране будет гораздо больше, потому что появилось больше инструментов такого влияния. Я уверена, что эти выборы будут очень конкурентными", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".
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валентина матвиенко, госдума рф, политика

Матвиенко считает, что выборы в 2021 году будут более конкурентными

20:01 29.12.2020 (обновлено: 20:08 29.12.2020)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что выборы в 2021 году будут более конкурентными, а желающих попасть в Госдуму будет больше, в том числе и потому, что и нижняя, и верхняя палаты парламента получили новые существенные, а не декоративные, полномочия.
"Конечно же, следующий год будет политически активным, выборы в Государственную думу - всегда большое политическое событие в стране, и интерес к этим выборам большой. С учетом того, что и Государственная дума, и Совет Федерации получили дополнительные существенные, не декоративные, полномочия, конечно же, желающих попасть в Думу и таким образом влиять на власть, на жизнь в стране будет гораздо больше, потому что появилось больше инструментов такого влияния. Я уверена, что эти выборы будут очень конкурентными", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 16:30
Памфилова заявила о готовности противостоять вмешательству в выборы
 
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