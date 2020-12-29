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Фото заснувших у постели больного COVID-19 врачей растрогало россиян
Фото заснувших у постели больного COVID-19 врачей растрогало россиян
В Сети появилось фото медиков, уснувших в палате пациента с COVID-19. Снимок, сделанный в одной из больниц в Ленинградской области, опубликован во"ВКонтакте". РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:02
2020-12-29T14:02
2020-12-29T16:53
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Сети появилось фото медиков, уснувших в палате пациента с COVID-19. Снимок, сделанный в одной из больниц в Ленинградской области, опубликован во"ВКонтакте".На кадре видно, как трое врачей в защитных костюмах лежат на полу около кровати больного."Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина..." — написала автор публикации, старшая медсестра отделения.Она пояснила, что в два часа ночи в рабочей группе медиков появилось сообщение об ухудшении самочувствия одного из госпитализированных. Ради него на смену внепланово вышли несколько специалистов.В комментариях пользователи выразили поддержку и благодарность врачам, а также пожелали им терпения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ленинградская область
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
В Сети появилось фото медиков, уснувших в палате пациента с COVID-19. Снимок, сделанный в одной из больниц в Ленинградской области, опубликован во"ВКонтакте".
На кадре видно, как трое врачей в защитных костюмах лежат на полу около кровати больного.
"Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина..." — написала автор публикации, старшая медсестра отделения.
Она пояснила, что в два часа ночи в рабочей группе медиков появилось сообщение об ухудшении самочувствия одного из госпитализированных. Ради него на смену внепланово вышли несколько специалистов.
В комментариях пользователи выразили поддержку и благодарность врачам, а также пожелали им терпения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.