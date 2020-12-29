https://ria.ru/20201229/vrachi-1591387381.html

Фото заснувших у постели больного COVID-19 врачей растрогало россиян

Фото заснувших у постели больного COVID-19 врачей растрогало россиян

В Сети появилось фото медиков, уснувших в палате пациента с COVID-19. Снимок, сделанный в одной из больниц в Ленинградской области, опубликован во"ВКонтакте". РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T14:02

2020-12-29T14:02

2020-12-29T16:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ленинградская область

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Сети появилось фото медиков, уснувших в палате пациента с COVID-19. Снимок, сделанный в одной из больниц в Ленинградской области, опубликован во"ВКонтакте".На кадре видно, как трое врачей в защитных костюмах лежат на полу около кровати больного."Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина..." — написала автор публикации, старшая медсестра отделения.Она пояснила, что в два часа ночи в рабочей группе медиков появилось сообщение об ухудшении самочувствия одного из госпитализированных. Ради него на смену внепланово вышли несколько специалистов.В комментариях пользователи выразили поддержку и благодарность врачам, а также пожелали им терпения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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