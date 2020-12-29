Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201229/vaccine-1591471230.html
В России ответили на слова главы МИД Украины об отказе от "Спутника V"
В России ответили на слова главы МИД Украины об отказе от "Спутника V"
Российские парламентарии прокомментировали слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего вакцину от коронавируса "Спутник V" оружием гибридной войны. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T20:15
2020-12-29T20:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
леонид слуцкий
дмитрий кулеба
руслан бальбек
сергей цеков
владимир зеленский
елена панина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591471008_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_d7d7bdc98c0f7915c59b59e9216a82d8.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего вакцину от коронавируса "Спутник V" оружием гибридной войны. Ранее украинский министр объяснил отказ от российского препарата тем, что Киев хочет получить препарат от COVID-19 через международную систему COVAX. По его словам, власти Украины намерены договориться с западными поставщиками и производителями.Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал нежелание Киева закупить "Спутника V" "заказом" Запада. "Даже в самой Украине уже не стесняясь говорят о том, что страна находится под внешним управлением, имея в виду США", — пояснил он РИА Новости. По словам Цекова, гибридную войну против России ведет сама Украина, когда отказывается от быстрого способа обеспечить население вакциной. По мнению сенатора, киевским властям безразлична судьба своего народа, в то время как мировое сообщество признает эффективность российского препарата. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал заявление Кулебы политикой "гибридного геноцида" в угоду Западу.Как заявил агентству депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, государства, которые заботятся о своем народе, заключают контракты на поставки российских вакцин."У главного дипломата Украины развилась мания глобальной российской гибридизации, и он пытается обратиться ко всему миру: мол, смотрите, русские везде со своим оружием", — сказал депутат.При этом он напомнил, что даже в американских самолетах есть компоненты российского производства. "Наверное, на этих самолетах и летать перестанет? И бьется господин Кулеба как рыба об лед, а мир его не слышит, продолжает покупать русские товары", — добавил он. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал высказывание украинского министра неадекватным. "Этот человек вообще, наверное, выжил из ума, потому что назвать препарат, который спасает людей, гибридным оружием — это не поддается даже каким-то словам, каким-то оценкам, действиям", — считает он.Парламентарий отметил, что на Украине растет число случаев заражения коронавирусом и жители хотят привиться российским препаратом, однако власти страны ждут, когда им "с барского плеча" привезут европейскую вакцину. "На территории Украины все руководство, наверно, уже поражено не только коронавирусом, каким-то отдельным вирусом, который мозги полностью переворачивает и они забывают свою историю, нашу совместную историю", — указал Водолацкий.Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина допустила, что украинцы начнут "вакцинные туры" в Россию, чтобы привиться от коронавируса. "После перехода Киева на дорогостоящие западные аналоги любые вакцины стали дефицитом, в результате чего десятки тысяч украинских матерей привозят прививать своих детей в Россию", — напомнила она в беседе с РИА Новости. По ее мнению, украинские власти боятся российской вакцины, так как она разрушает русофобские стереотипы. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591457436.html
https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591311995.html
https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591439496.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591471008_86:0:995:682_1920x0_80_0_0_fabbd5653ebc063c53124a3baa77f57b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, леонид слуцкий, дмитрий кулеба, руслан бальбек, сергей цеков, владимир зеленский, елена панина, украина, виктор водолацкий

В России ответили на слова главы МИД Украины об отказе от "Спутника V"

20:15 29.12.2020 (обновлено: 20:38 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в Буэнос-Айресе
Российская вакцина от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего вакцину от коронавируса "Спутник V" оружием гибридной войны.
Ранее украинский министр объяснил отказ от российского препарата тем, что Киев хочет получить препарат от COVID-19 через международную систему COVAX. По его словам, власти Украины намерены договориться с западными поставщиками и производителями.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал нежелание Киева закупить "Спутника V" "заказом" Запада.
"Даже в самой Украине уже не стесняясь говорят о том, что страна находится под внешним управлением, имея в виду США", — пояснил он РИА Новости.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 19:04Распространение нового коронавируса
Врач назвал условие для допуска вакцины "Спутник V" в Эстонию
По словам Цекова, гибридную войну против России ведет сама Украина, когда отказывается от быстрого способа обеспечить население вакциной. По мнению сенатора, киевским властям безразлична судьба своего народа, в то время как мировое сообщество признает эффективность российского препарата.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал заявление Кулебы политикой "гибридного геноцида" в угоду Западу.

"Назло маме уши отморожу". Несмешно, скорее, грустно за украинский народ. В порыве русофобии Киев подвергает риску жизни своих же людей", — написал он в Twitter.

Как заявил агентству депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, государства, которые заботятся о своем народе, заключают контракты на поставки российских вакцин.
"У главного дипломата Украины развилась мания глобальной российской гибридизации, и он пытается обратиться ко всему миру: мол, смотрите, русские везде со своим оружием", — сказал депутат.
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 22:58Распространение нового коронавируса
В Раде сочли отказ от вакцины из РФ "спланированным уничтожением народа"
При этом он напомнил, что даже в американских самолетах есть компоненты российского производства.
"Наверное, на этих самолетах и летать перестанет? И бьется господин Кулеба как рыба об лед, а мир его не слышит, продолжает покупать русские товары", — добавил он.
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал высказывание украинского министра неадекватным.
"Этот человек вообще, наверное, выжил из ума, потому что назвать препарат, который спасает людей, гибридным оружием — это не поддается даже каким-то словам, каким-то оценкам, действиям", — считает он.
Парламентарий отметил, что на Украине растет число случаев заражения коронавирусом и жители хотят привиться российским препаратом, однако власти страны ждут, когда им "с барского плеча" привезут европейскую вакцину.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 17:57Распространение нового коронавируса
Медведчук назвал отказ Украины от российской вакцины преступлением
"На территории Украины все руководство, наверно, уже поражено не только коронавирусом, каким-то отдельным вирусом, который мозги полностью переворачивает и они забывают свою историю, нашу совместную историю", — указал Водолацкий.
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина допустила, что украинцы начнут "вакцинные туры" в Россию, чтобы привиться от коронавируса.
"После перехода Киева на дорогостоящие западные аналоги любые вакцины стали дефицитом, в результате чего десятки тысяч украинских матерей привозят прививать своих детей в Россию", — напомнила она в беседе с РИА Новости.
По ее мнению, украинские власти боятся российской вакцины, так как она разрушает русофобские стереотипы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЛеонид СлуцкийДмитрий КулебаРуслан БальбекСергей ЦековВладимир ЗеленскийЕлена ПанинаУкраинаВиктор Водолацкий
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду
08:14Помощника бывшего схимонаха Сергия арестовали на пять суток
08:12Житель Урала угнал машину скорой, приехавшую на вызов
08:06При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
Лента новостейМолния