https://ria.ru/20201229/vaccine-1591471230.html

В России ответили на слова главы МИД Украины об отказе от "Спутника V"

В России ответили на слова главы МИД Украины об отказе от "Спутника V"

Российские парламентарии прокомментировали слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего вакцину от коронавируса "Спутник V" оружием гибридной войны. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T20:15

2020-12-29T20:15

2020-12-29T20:38

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

леонид слуцкий

дмитрий кулеба

руслан бальбек

сергей цеков

владимир зеленский

елена панина

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего вакцину от коронавируса "Спутник V" оружием гибридной войны. Ранее украинский министр объяснил отказ от российского препарата тем, что Киев хочет получить препарат от COVID-19 через международную систему COVAX. По его словам, власти Украины намерены договориться с западными поставщиками и производителями.Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал нежелание Киева закупить "Спутника V" "заказом" Запада. "Даже в самой Украине уже не стесняясь говорят о том, что страна находится под внешним управлением, имея в виду США", — пояснил он РИА Новости. По словам Цекова, гибридную войну против России ведет сама Украина, когда отказывается от быстрого способа обеспечить население вакциной. По мнению сенатора, киевским властям безразлична судьба своего народа, в то время как мировое сообщество признает эффективность российского препарата. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал заявление Кулебы политикой "гибридного геноцида" в угоду Западу.Как заявил агентству депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, государства, которые заботятся о своем народе, заключают контракты на поставки российских вакцин."У главного дипломата Украины развилась мания глобальной российской гибридизации, и он пытается обратиться ко всему миру: мол, смотрите, русские везде со своим оружием", — сказал депутат.При этом он напомнил, что даже в американских самолетах есть компоненты российского производства. "Наверное, на этих самолетах и летать перестанет? И бьется господин Кулеба как рыба об лед, а мир его не слышит, продолжает покупать русские товары", — добавил он. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал высказывание украинского министра неадекватным. "Этот человек вообще, наверное, выжил из ума, потому что назвать препарат, который спасает людей, гибридным оружием — это не поддается даже каким-то словам, каким-то оценкам, действиям", — считает он.Парламентарий отметил, что на Украине растет число случаев заражения коронавирусом и жители хотят привиться российским препаратом, однако власти страны ждут, когда им "с барского плеча" привезут европейскую вакцину. "На территории Украины все руководство, наверно, уже поражено не только коронавирусом, каким-то отдельным вирусом, который мозги полностью переворачивает и они забывают свою историю, нашу совместную историю", — указал Водолацкий.Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина допустила, что украинцы начнут "вакцинные туры" в Россию, чтобы привиться от коронавируса. "После перехода Киева на дорогостоящие западные аналоги любые вакцины стали дефицитом, в результате чего десятки тысяч украинских матерей привозят прививать своих детей в Россию", — напомнила она в беседе с РИА Новости. По ее мнению, украинские власти боятся российской вакцины, так как она разрушает русофобские стереотипы. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591457436.html

https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591311995.html

https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591439496.html

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коронавирус covid-19, россия, леонид слуцкий, дмитрий кулеба, руслан бальбек, сергей цеков, владимир зеленский, елена панина, украина, виктор водолацкий