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Чинивший ноутбук сына Байдена американец подал иск против Twitter
Чинивший ноутбук сына Байдена американец подал иск против Twitter
Владелец ремонтной мастерской в США, где был обнаружен ноутбук Хантера Байдена, послуживший поводом для публикаций в прессе, подал иск на 500 миллионов долларов РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T15:10
2020-12-29T15:10
хантер байден
руди джулиани
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делавэр
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владелец ремонтной мастерской в США, где был обнаружен ноутбук Хантера Байдена, послуживший поводом для публикаций в прессе, подал иск на 500 миллионов долларов против Twitter, утверждая, что модераторы соцсети назвали его "хакером", сообщает издание Verge.В октябре газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. В СМИ электронные материалы передал адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани.Социальные сети Facebook и Twitter ограничили распространение статьи New York Post. В качестве объяснения модераторы Twitter заявили, что публикация основывалась на "материалах, добытых путем взлома".Владелец мастерской в Делавэре Джон Пол Мак Айзек, который сделал копию жесткого диска ноутбука, заявляет в иске, что Twitter своим решением "проинформировал весь мир, что (он, Мак Айзек) является хакером". По словам специалиста, его мастерская начала получать угрозы и негативные отзывы, а его самого по вине Twitter "многие стали считать киберпреступником".Помимо 500 миллионов долларов Мак Айзек требует от Twitter публичного опровержения слов о "взломанных материалах".
https://ria.ru/20201218/obvineniya-1589825130.html
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хантер байден, руди джулиани, дональд трамп, сша, делавэр, twitter, в мире

Чинивший ноутбук сына Байдена американец подал иск против Twitter

15:10 29.12.2020
 
© AP Photo / Richard DrewСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© AP Photo / Richard Drew
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владелец ремонтной мастерской в США, где был обнаружен ноутбук Хантера Байдена, послуживший поводом для публикаций в прессе, подал иск на 500 миллионов долларов против Twitter, утверждая, что модераторы соцсети назвали его "хакером", сообщает издание Verge.
В октябре газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. В СМИ электронные материалы передал адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани.
Джо Байден и его сын Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Социальные сети Facebook и Twitter ограничили распространение статьи New York Post. В качестве объяснения модераторы Twitter заявили, что публикация основывалась на "материалах, добытых путем взлома".
Владелец мастерской в Делавэре Джон Пол Мак Айзек, который сделал копию жесткого диска ноутбука, заявляет в иске, что Twitter своим решением "проинформировал весь мир, что (он, Мак Айзек) является хакером". По словам специалиста, его мастерская начала получать угрозы и негативные отзывы, а его самого по вине Twitter "многие стали считать киберпреступником".
Помимо 500 миллионов долларов Мак Айзек требует от Twitter публичного опровержения слов о "взломанных материалах".
Хантер Байден в Центральном колледже в Данвилле - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Хантер БайденРуди ДжулианиДональд ТрампСШАДелавэрTwitterВ мире
 
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