Чинивший ноутбук сына Байдена американец подал иск против Twitter
© AP Photo / Richard DrewСоциальная сеть Twitter
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владелец ремонтной мастерской в США, где был обнаружен ноутбук Хантера Байдена, послуживший поводом для публикаций в прессе, подал иск на 500 миллионов долларов против Twitter, утверждая, что модераторы соцсети назвали его "хакером", сообщает издание Verge.
В октябре газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. В СМИ электронные материалы передал адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани.
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Социальные сети Facebook и Twitter ограничили распространение статьи New York Post. В качестве объяснения модераторы Twitter заявили, что публикация основывалась на "материалах, добытых путем взлома".
Владелец мастерской в Делавэре Джон Пол Мак Айзек, который сделал копию жесткого диска ноутбука, заявляет в иске, что Twitter своим решением "проинформировал весь мир, что (он, Мак Айзек) является хакером". По словам специалиста, его мастерская начала получать угрозы и негативные отзывы, а его самого по вине Twitter "многие стали считать киберпреступником".
Помимо 500 миллионов долларов Мак Айзек требует от Twitter публичного опровержения слов о "взломанных материалах".