https://ria.ru/20201229/twitter-1591401427.html

Чинивший ноутбук сына Байдена американец подал иск против Twitter

Чинивший ноутбук сына Байдена американец подал иск против Twitter

Владелец ремонтной мастерской в США, где был обнаружен ноутбук Хантера Байдена, послуживший поводом для публикаций в прессе, подал иск на 500 миллионов долларов РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T15:10

2020-12-29T15:10

2020-12-29T15:10

хантер байден

руди джулиани

дональд трамп

сша

делавэр

twitter

в мире

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владелец ремонтной мастерской в США, где был обнаружен ноутбук Хантера Байдена, послуживший поводом для публикаций в прессе, подал иск на 500 миллионов долларов против Twitter, утверждая, что модераторы соцсети назвали его "хакером", сообщает издание Verge.В октябре газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. В СМИ электронные материалы передал адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани.Социальные сети Facebook и Twitter ограничили распространение статьи New York Post. В качестве объяснения модераторы Twitter заявили, что публикация основывалась на "материалах, добытых путем взлома".Владелец мастерской в Делавэре Джон Пол Мак Айзек, который сделал копию жесткого диска ноутбука, заявляет в иске, что Twitter своим решением "проинформировал весь мир, что (он, Мак Айзек) является хакером". По словам специалиста, его мастерская начала получать угрозы и негативные отзывы, а его самого по вине Twitter "многие стали считать киберпреступником".Помимо 500 миллионов долларов Мак Айзек требует от Twitter публичного опровержения слов о "взломанных материалах".

https://ria.ru/20201218/obvineniya-1589825130.html

https://ria.ru/20201210/biden-1588529322.html

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хантер байден, руди джулиани, дональд трамп, сша, делавэр, twitter, в мире