https://ria.ru/20201229/telefon-1591406531.html

Что, делать если телефон не включается: основные проблемы и их решения

Что, делать если телефон не включается: основные проблемы и их решения

Телефон может не включаться и не реагировать на нажатия и касания по нескольким причинам. Описания самых распространенных - в материале РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T16:08

2020-12-29T16:08

2020-12-29T16:08

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Телефон может не включаться и не реагировать на нажатия и касания по нескольким причинам. Описания самых распространенных - в материале РИА Новости.Проверьте, не попала ли в смартфон жидкостьОдин из вариантов, почему не включается телефон, - в него попали чай, кофе, сок, вода. В таком случае гаджет обычно не реагирует на кнопку питания, но вибрирует при запуске.Если мобильный упал в жидкость или вы промокли с ним под дождем, нужно выключить его и просушить – положить в рис или в соль. Они впитают лишнюю влагу. Перед процедурой лучше достать аккумулятор из телефона, если это возможно. Также для сушки смартфона можно использовать специальные составы - химикаты, вытесняющие жидкость. Их можно приобрести в магазинах радиотехники. Однако эти способы вряд ли решат вопрос кардинально, потому все же лучше обратиться в сервисный центр.Нажимать на кнопки залитого смартфона или ставить его заряжаться нельзя. Вода прекрасно проводит электрический ток. Жидкость может направить заряд не туда и "поджарить" микросхемы.Сушить телефон феном или класть его в морозилку не имеет смысла. Так можно только испортить гаджет окончательно.Проверьте зарядку и батареюЕще одна распространенная проблема - телефон не заряжается или не включается даже после подзарядки. Во-первых, ответ на вопрос, что делать в таком случае, может крыться в самом зарядном устройстве. Вероятно, использовался некачественный или "неродной" кабель или зарядник, или же провод в каком-то месте перегнулся, надорвался. Также стоит исключить вариант, что могла сломаться розетка.Во-вторых, проблема может крыться в самом аккумуляторе. Бывает, что телефон слишком долго лежал без подзарядки, находился на сильном морозе или жаре. В таком случае можно попробовать зарядить гаджет от устройства power bank или, если это возможно, достать батарею и поставить ее на внешнюю зарядку. Также не исключено, что смартфону нужно просто больше времени на зарядку от сети. Извлеките симку и попробуйте включить телефонSIM-карта или карта памяти могут повлиять на работу смартфона. Иногда контакты, которые соединяют их с устройством, "глючат", что и может стать причиной, почему не включается телефон. Для решения проблемы нужно извлечь SIM-карту или карту памяти , а после попробовать включить гаджет. Если получилось, лучше поменять "симку" и "флешку" на новые. Если проблема осталась, значит, причина в чем-то другом.Дайте смартфону остыть и попробуйте включить его через несколько часовНе исключено, что телефон не включается, потому что перегрелся из-за долгой работы. Это может произойти из-за длительного пользования им под палящим солнцем. В этом случае нужно просто оставить телефон в состоянии покоя на 2-3 часа. За это время все детали остынут.После "отдыха" устройство необходимо подключить к зарядке или нажать на кнопку питания. Есть шанс, что оно снова "оживет".Устройте смартфону принудительную перезагрузкуЕсли телефон не включается обычным способом – нажатием на кнопку питания, можно попробовать его принудительно перезапустить. Процедура позволит ликвидировать возникшую ошибку, которая мешает программному обеспечению гаджета загрузиться.Как перезагрузить iPhone, который не включаетсяОдин из ответов на вопрос, что делать, если не включается айфон, - перезагрузить его. Сделать это можно различным сочетанием клавиш.Для того, чтобы определиться, что делать, если айфон выключился и не включается, нужно знать модель устройства. На iPhone 8, 8 Plus, X и новее нужно быстро нажать и отпустить кнопку увеличения громкости. После необходимо это же проделать с кнопкой снижения громкости. Затем важно задержать кнопку включения, пока на экране не отобразится логотип Apple.Для моделей iPhone 7 и 7 Plus необходимо нажать кнопку питания и ту, что уменьшает громкость, пока на экране не появится "яблоко". На более старых моделях айфонов нужно нажать одновременно кнопку "Домой" и кнопку включения.Как перезагрузить телефон на AndroidЧтобы включить смартфон на платформе Андроид, например, марки "Самсунг", если он не включается, можно перезапустить его следующим образом: зажать сразу кнопку питания и уменьшения громкости и подержать их примерно 10-25 секунд. Затем гаджет откроет на экране меню, в котором предложит на выбор режим восстановления или принудительную перезагрузку – она же hard reset. Отдать предпочтение нужно последней. После перезапуска телефон должен заработать как раньше.Если же ни одна из выше написанных рекомендаций не помогла, стоит обратиться в сервисный центр для решения проблемы.

https://ria.ru/20201224/razblokirovka-1590773881.html

https://ria.ru/20201022/iphone-1580901234.html

https://ria.ru/20201016/smartfon-1580047408.html

https://ria.ru/20200930/iphone-1577979657.html

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россия, google android, apple, мобильный телефон, гаджеты, технологии