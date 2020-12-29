https://ria.ru/20201229/teatr-1591324564.html

Театр, собиравший деньги на туалет, могут модернизировать по нацпроекту

Театр, собиравший деньги на туалет, могут модернизировать по нацпроекту

Министерство культуры РФ обсудит с коллегами возможность попадания муниципального драмтеатра из поселка Мотыгино Красноярского края, где режиссер собирал деньги РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T08:06

2020-12-29T08:06

2020-12-29T10:24

культура

ольга любимова

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/92904/74/929047474_0:49:808:503_1920x0_80_0_0_8bbec617cfca43d43c773f101a567489.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министерство культуры РФ обсудит с коллегами возможность попадания муниципального драмтеатра из поселка Мотыгино Красноярского края, где режиссер собирал деньги на туалет, в число учреждений, которые модернизируют в рамках нацпроекта "Культура", заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Ранее сообщалось, что режиссер театра Дмитрий Турков на краудфандинговой платформе объявил сбор средств для ремонта туалета. В описании проекта указывается, что уже 20 лет единственным театральным туалетом нельзя пользоваться полноценно. Турков рассказал РИА Новости, что планируется отремонтировать и сам театр, а не только туалет. Было собрано свыше 300 тысяч рублей. После было принято решение театр передать в ведение краевого министерства."Ежегодно в рамках национального проекта "Культура" осуществляется строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских учреждений культуры на основании заявок от регионов. Конечно же, именно такие уникальные объединяющие людей учреждения должны быть в первую очередь поддержаны. К сожалению, к нам не поступала заявка на финансирование объектов культуры в поселке Мотыгино", - сообщила министр в интервью трем российским информационным агентствам.Она отметила, что местные власти после инцидента поняли, что поддержка учреждений культуры в сельской местности должна быть одним из приоритетов работы. "Мы очень надеемся, обсудим это с коллегами, чтобы театр вошел в число учреждений, которые будут модернизированы в рамках нацпроекта "Культура", - заключила Любимова.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/koronavirus-1584057383.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество