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Театр, собиравший деньги на туалет, могут модернизировать по нацпроекту
Театр, собиравший деньги на туалет, могут модернизировать по нацпроекту
Министерство культуры РФ обсудит с коллегами возможность попадания муниципального драмтеатра из поселка Мотыгино Красноярского края, где режиссер собирал деньги РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T08:06
2020-12-29T08:06
2020-12-29T10:24
культура
ольга любимова
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министерство культуры РФ обсудит с коллегами возможность попадания муниципального драмтеатра из поселка Мотыгино Красноярского края, где режиссер собирал деньги на туалет, в число учреждений, которые модернизируют в рамках нацпроекта "Культура", заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Ранее сообщалось, что режиссер театра Дмитрий Турков на краудфандинговой платформе объявил сбор средств для ремонта туалета. В описании проекта указывается, что уже 20 лет единственным театральным туалетом нельзя пользоваться полноценно. Турков рассказал РИА Новости, что планируется отремонтировать и сам театр, а не только туалет. Было собрано свыше 300 тысяч рублей. После было принято решение театр передать в ведение краевого министерства."Ежегодно в рамках национального проекта "Культура" осуществляется строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских учреждений культуры на основании заявок от регионов. Конечно же, именно такие уникальные объединяющие людей учреждения должны быть в первую очередь поддержаны. К сожалению, к нам не поступала заявка на финансирование объектов культуры в поселке Мотыгино", - сообщила министр в интервью трем российским информационным агентствам.Она отметила, что местные власти после инцидента поняли, что поддержка учреждений культуры в сельской местности должна быть одним из приоритетов работы. "Мы очень надеемся, обсудим это с коллегами, чтобы театр вошел в число учреждений, которые будут модернизированы в рамках нацпроекта "Культура", - заключила Любимова.
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РИА Новости
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ольга любимова, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министерство культуры РФ обсудит с коллегами возможность попадания муниципального драмтеатра из поселка Мотыгино Красноярского края, где режиссер собирал деньги на туалет, в число учреждений, которые модернизируют в рамках нацпроекта "Культура", заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Ранее сообщалось
, что режиссер театра Дмитрий Турков на краудфандинговой платформе объявил сбор средств для ремонта туалета. В описании проекта указывается, что уже 20 лет единственным театральным туалетом нельзя пользоваться полноценно. Турков рассказал РИА Новости, что планируется отремонтировать и сам театр, а не только туалет. Было собрано свыше 300 тысяч рублей. После было принято решение театр передать в ведение краевого министерства.
"Ежегодно в рамках национального проекта "Культура" осуществляется строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских учреждений культуры на основании заявок от регионов. Конечно же, именно такие уникальные объединяющие людей учреждения должны быть в первую очередь поддержаны. К сожалению, к нам не поступала заявка на финансирование объектов культуры в поселке Мотыгино", - сообщила министр в интервью трем российским информационным агентствам.
Она отметила, что местные власти после инцидента поняли, что поддержка учреждений культуры в сельской местности должна быть одним из приоритетов работы. "Мы очень надеемся, обсудим это с коллегами, чтобы театр вошел в число учреждений, которые будут модернизированы в рамках нацпроекта "Культура", - заключила Любимова.