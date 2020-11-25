https://ria.ru/20201125/teatr-1586225567.html

Мотыгинский театр, где собирали деньги на туалет, отдают краевым властям

Мотыгинский театр, где собирали деньги на туалет, отдают краевым властям

Муниципальный драмтеатр из поселка Мотыгино Красноярского края, где режиссер собирал деньги на туалет, передают в ведение краевого министерства, что поможет его РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:08

2020-11-25T13:08

2020-11-25T13:08

кирилл серебренников

красноярский край

культура

театр

новости культуры

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КРАСНОЯРСК, 25 ноя – РИА Новости. Муниципальный драмтеатр из поселка Мотыгино Красноярского края, где режиссер собирал деньги на туалет, передают в ведение краевого министерства, что поможет его развитию, сообщается на сайте Минкультуры Красноярского края.14 ноября режиссер театра Дмитрий Турков на краудфандинговой платформе объявил сбор средств для ремонта туалета внутри здания, уже 20 лет там работает только уличный. Проект поддержал Кирилл Серебренников. Он написал в своем инстаграме: "Призываю хороших, известных, "модных"(!!!!!) режиссеров и актеров сделать в этом театре какую-нибудь работу, чтобы поддержать прекрасных людей, которые занимаются театром в непростых обстоятельствах".Изначально заявленную цель, 300 тысяч рублей, собрали за три дня. На данный момент пользователи Сети перевели более 850 тысяч рублей. Как рассказал худрук театра РИА Новости, теперь планируется не только отремонтировать туалет и все здание целиком, но и создать международный культурный центр.Режиссер в беседе с агентством отметил, что у него плохие отношения с местной администрацией."Учитывая уникальный статус учреждения, принято решение о переводе Мотыгинского театра из муниципального в краевое ведение. Это повлечет включение театра в краевые государственные программы, обеспечит поддержку творческого коллектива, гастрольной деятельности, обновление фондов учреждения, позволит активнее применять частно-государственное партнёрство в развитии Мотыгинского театра", - говорится в сообщении минкульта края.В ведомстве отметили, что решение согласовано с руководством театра, районной администрацией и одобрено губернатором. Соответствующее предложение будет внесено в Заксобрание края.Мотыгинский театр был создан в 1993 году на базе клуба геологической экспедиции. Он стал первым в России "сельским" профессиональным театром. За последние годы театр посетили многие ведущие профессиональные критики и режиссеры страны.

https://ria.ru/20201123/dzhigarkhanyan-1585890525.html

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кирилл серебренников, красноярский край, театр, новости культуры