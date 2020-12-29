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Дело об убийстве из-за ссоры в родительском чате направили в суд
Дело об убийстве из-за ссоры в родительском чате направили в суд
Прокуратура Волгоградской области направила в суд дело об убийстве из-за ссоры в родительском чате в Волгограде в отношении трех обвиняемых, сообщает... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:38
2020-12-29T16:38
генеральная прокуратура рф
волгоград
волгоградская область
происшествия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области направила в суд дело об убийстве из-за ссоры в родительском чате в Волгограде в отношении трех обвиняемых, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФПо данным следствия, в конце октября после ссоры в чате, где Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц, та попросила брата Арсена Мелконяна разобраться с обидчиком. На следующий день тот подстерег его у банка в Центральном районе Волгограда и сильно избил. Гребенюк впал в кому и 1 ноября скончался. Мелконяна же задержали, ему избрали меру пресечения в виде ареста до 24 декабря. Он обвиняется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"."Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Волгограда, его 33-летней сестры и ее 32-летнего супруга. Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда", - говорится в сообщении.В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего; угрозе убийством; подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений; подстрекательстве к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений.Кроме того, в рамках расследования уголовного дела установлена причастность 31-летнего жителя Волгограда к инциденту с соседкой, которой он ранее угрожал убийством.
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генеральная прокуратура рф, волгоград, волгоградская область, происшествия

Дело об убийстве из-за ссоры в родительском чате направили в суд

16:38 29.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСтихийный мемориал на месте гибели Романа Гребенюка в Волгограде
Стихийный мемориал на месте гибели Романа Гребенюка в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области направила в суд дело об убийстве из-за ссоры в родительском чате в Волгограде в отношении трех обвиняемых, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ
По данным следствия, в конце октября после ссоры в чате, где Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц, та попросила брата Арсена Мелконяна разобраться с обидчиком. На следующий день тот подстерег его у банка в Центральном районе Волгограда и сильно избил. Гребенюк впал в кому и 1 ноября скончался. Мелконяна же задержали, ему избрали меру пресечения в виде ареста до 24 декабря. Он обвиняется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Смартфон - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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"Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Волгограда, его 33-летней сестры и ее 32-летнего супруга. Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего; угрозе убийством; подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений; подстрекательстве к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений.
Кроме того, в рамках расследования уголовного дела установлена причастность 31-летнего жителя Волгограда к инциденту с соседкой, которой он ранее угрожал убийством.
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Генеральная прокуратура РФВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
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