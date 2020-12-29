https://ria.ru/20201229/sokolov-1591230203.html

Артем Соколов: в 20-миллионной Москве работают всего 50 тысяч курьеров

Артем Соколов: в 20-миллионной Москве работают всего 50 тысяч курьеров

Ограничительные меры из-за коронавируса негативно повлияли на многие отрасли российской экономики. Однако для интернет-торговли изменения, подчас вынужденные,... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T11:00

2020-12-29T11:00

2020-12-29T11:00

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

центральный банк рф (цб рф)

москва

интервью

технологии

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Ограничительные меры из-за коронавируса негативно повлияли на многие отрасли российской экономики. Однако для интернет-торговли изменения, подчас вынужденные, стали прорывом года: в первом полугодии в ряде категорий онлайн-продаж темпы роста доходили до 300%. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем всего рынка по итогам 2020 года превысит три триллиона рублей. Тем не менее, ряд ограничений для онлайн-ритейлеров продолжает существовать: не все товары по-прежнему можно заказать из дома. О влиянии пандемии на развитие онлайн-торговли, большом спросе на курьеров и регулировании продаж в интернете алкоголя и лекарств в интервью РИА Новости рассказал президент АКИТ Артем Соколов. Беседовали Анна Иваницкая и Антон Мещеряков.– Если говорить об изменениях, которые 2020 год принес для традиционной торговли, ответ понятен – массовое проникновение интернета. А что изменилось в работе интернет-ритейлеров?– Работа интернет-ритейлеров кардинально перестроилась, и это можно назвать прорывом года. Например, появилось огромное количество коллабораций в каналах продаж. Несколько лет назад невозможно было представить, что "М.Видео" начнет продаваться на Ozon, а "Снежная королева" окажется на Wildberries. Любой маркетолог вам сказал бы, что такой подход размывает бренд. Но вот 2020 год – и что мы увидели? Компании, которые пошли на это, смогли в рамках партнерств сохранить бизнес и рабочие места, получить новый канал продаж и значительно расширить покупательскую аудиторию. Я думаю, что в будущем таких партнерств будет все больше.Кроме того, произошла настройка логистики, критической инфраструктуры, которая помогла обслужить колоссальный поток заказов. Сейчас страшно вспомнить: объявили самоизоляцию, и на следующее утро количество заказов у онлайн-ритейлеров превысило их возможности. На доставку еды выстроилась очередь на полторы недели, часть магазинов перестала принимать заказы, потому что они физически не справлялись с объемом. Тогда за одну неделю решились вопросы, на которые раньше уходили годы: появилось огромное количество новых логистических партнерств, интернет-магазины стали активно привлекать к этой работе самозанятых. И именно в пандемию у нас появились сервисы по экспресс-доставке с помощью такси.– А после пандемии магазины от всех этих партнерств, от услуг такси не откажутся?– Нет, ведь экспресс-доставка нравится людям. Когда мы в "первую волну" в "ручном режиме" трудоустроили более 60 тысяч человек, мы действовали по ситуации – тогда без доходов остались представители HoReCa (общепит и гостиничный бизнес – ред.), а e-commerce нуждался в дополнительных силах. Были опасения, что после снятия ограничений, когда все вернется обратно к нормальной жизни, этих курьеров, экспедиторов, сборщиков заказов уволят. Однако потребность в кадрах у нас сохраняется до сих пор, и во всех компаниях открыты вакансии.– Сейчас у интернет-магазинов есть проблемы с логистикой, какие были весной? Такое ощущение, что курьеры так же загружены.– Ситуация, в которую мы сейчас попали, не уникальна: она повторяется, независимо от пандемии, каждый раз в предновогодний период, причем не только в нашей стране. Когда до праздника остается несколько дней, на интернет-магазины обрушивается шквал заказов, их количество увеличивается в разы. Сроки доставки, указанные на сайтах, соответствуют реальности, но сейчас они сильно сдвинулись: если раньше вы получали свой товар на следующий день, то сейчас на доставку может понадобиться неделя, а некоторые рискуют получить свой заказ только после Нового года.Кроме роста числа заказов, есть еще ряд объективных причин: из-за ажиотажного спроса ассортимент быстро заканчивается, и вашего товара может не оказаться на ближайшем складе, он может находиться в другом регионе – и хорошо, если в соседнем. К этому добавляется сложная ситуация на дорогах из-за погодных условий, и те же пробки, которые мы сейчас с вами наблюдаем.При этом, повторюсь, есть нехватка кадров: на 20-миллионную Москву, например, приходится всего 50 тысяч курьеров и примерно столько же складских работников и экспедиторов.– Как изменится объем российского рынка интернет-торговли по итогам текущего года?– E-commerce действительно выстрелил: в первом полугодии на локальном рынке интернет-торговли на ряд товарных категорий спрос увеличился до 300%, а рост в целом составил 80% относительно аналогичного периода 2019 года. Доля продаж через онлайн-канал достигла 10,9% от общей розницы. Такого никогда не было, это исторический максимум. Итоговая цифра, как я предполагаю, будет на уровне 10-11%. В денежном измерении – более 3 триллионов рублей, это больше, чем мы прогнозировали раньше, и в 1,5 раза выше показателей прошлого года. При этом объем трансграничной торговли останется на прежнем уровне – около 600 миллиардов рублей. Такой рост вызван, конечно, ограничительными мерами и, прежде всего, введенным из-за коронавируса локдауном. Скорее всего, в новом году рост замедлится, однако отката назад точно не произойдет.– Давайте поговорим о регуляторной политике. Несколько лет назад активно обсуждался вопрос ставок эквайринга для торговых предприятий. Как ситуация обстоит сейчас?– Интернет-эквайринг всегда был самым дорогостоящим. Компании "хватались за голову", подводя итоги финансового года: третья строчка расходов приходится именно на него. Если для обычной розницы ставка начинается от 1,5%, то в онлайне – от 1,8%. И это для компаний с многомиллиардными оборотами, чаще – 2,6%.Когда во время локдауна ЦБ РФ принял решение по ограничению максимальной ставки для интернет-эквайринга до 1%, и финансовые издержки значительно сократились, то сервисы, которые раньше в онлайне были мало представлены, получили импульс к развитию. Компании, например, стали получать PCI DSS сертификаты (Payment Card Industry Data Security Standard – "стандарт безопасности индустрии платежных карт" – ред.), позволяющие хранить данные карточки пользователя. Согласитесь, это удобно – не вводить каждый раз заново платежную информацию, а просто привязать карту к аккаунту и быстро оплачивать покупку.К сожалению, эта норма перестала действовать с 1 сентября, и те, кто вложился в новые IT-решения, перешли обратно на дорогой тариф. Мы очень ждем повсеместного введения Системы быстрых платежей (СБП), которая предоставляет бизнесу низкую комиссию за прием безналичной оплаты – 0,4-0,7% от суммы платежа. Экономия на переводах позволит выстраивать процессы на основе новых финансовых технологий, использовать современные подходы при расчетах.У банков есть сроки для подключения к СБП: системно значимые организации обязаны обеспечивать оплату по QR-коду с 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией – с 1 апреля 2022 года. Тогда СБП станет полноценной альтернативой эквайрингу. Мы считаем, что до этого момента необходимо продлить ограничение по ставке эквайринга в 1% – соответствующую просьбу мы направили в Банк России и надеемся, что реакция будет положительной.– В этом году в России запустилась интернет-торговля лекарствами, правда, в достаточно ограниченном виде. Планирует ли АКИТ и дальше предлагать варианты для возможности интернет-ритейлерам также продавать лекарства?– Действительно теперь лекарства можно заказывать в интернете. Но мы выступаем за то, чтобы эти правила, при сохранении всех требований, позволяли еще более интенсивно развивать цивилизованный онлайн-канал. Наши предложения сейчас находятся на рассмотрении у (вице-премьера – руководителя аппарата правительства – ред.) Дмитрия Юрьевича Григоренко. Мы предлагаем убрать существующее ограничение для продажи лекарств дистанционно – наличие у сети 10 аптек. При таком подходе крупные организации, получившие доступ к интернет-продажам, не в состоянии равномерно удовлетворять спрос: они чаще представлены в крупных городах и отсутствуют в мелких населенных пунктах, а небольшие местные региональные сети оказались отрезаны от интернет-канала. За более чем полгода онлайн-торговля безрецептурными лекарствами уже прочно вошла в нашу жизнь, эта форма доказала свою состоятельность, и сегодня такое ограничение выглядит излишним. Во-вторых, мы предлагаем дать возможность доступа на этот рынок современным сервисам и маркетплейсам. По сути, сейчас только аптека вправе принять заказ от клиента, а сам клиент должен обратиться на сайт аптеки. Мы считаем: никаких рисков не будет, если аптеки, у которых есть и лицензия, и разрешение, будут представлены на электронной площадке, которая также будет иметь разрешение Росздравнадзора. У государства сохраняется возможность контролировать продажи лекарств, а у людей появляется возможность заказывать препараты себе домой вместе с другими товарами и пользоваться экспресс-доставкой. Все в плюсе: наличие большего числа участников позволяет усилить конкуренцию, а значит создать предпосылки для снижения цен, сам рынок получает новый виток развития, резко увеличивается география доставки, что позволяет обеспечить равный доступ к лекарственным препаратам всем жителям страны, независимо от места их проживания. Кроме того, для малого бизнеса это возможность работать с неограниченной аудиторией маркетплейса по всей России без значительных затрат на создание аптечной сети или собственного онлайн-канала. Мы надеемся, правительство нас в этом поддержит.– Не могу не спросить про интернет-торговлю алкоголем: хотя уже говорилось, что вопрос сейчас не на повестке, будет ли АКИТ вновь инициировать обсуждение этой темы?– На мой взгляд, возможность заказать любые товары, удовлетворить все свои потребности, не выходя из дома, – это очевидный способ сократить распространение коронавируса. Единственная категория товаров, которую нельзя заказать через интернет, – это алкоголь. Я считаю, если мы дадим возможность людям заказывать и его, мы переведем огромный поток клиентов полностью на дистанционное обслуживание. Особенно очевидно это в период подготовки к праздникам: в магазинах скопление людей, очереди в кассу, а в каждой первой корзине – алкоголь. Уверен, что большая часть этих людей предпочла бы оформить покупку в интернете, если бы это было возможно.Не нужно трактовать эту инициативу как возможность увеличения продаж – это просто перевод потока покупателей из одного канала в другой. Наши оппоненты утверждают, что торговля алкоголем в интернете приведет к увеличению его потребления, однако я не вижу для этого причин. От изменения места, где я купил алкоголь, я не начну больше пить. Ведь мы не стали съедать по утрам два завтрака от того, что получили возможность заказывать еду на дом, или покупать второй смартфон, только потому, что можем заказать дистанционно.Нет проблем и с точки зрения контроля за оборотом спиртных напитков. Благодаря современной кассовой технике мы можем фиксировать время и место продажи – они отображаются в чеке, и данные в режиме онлайн поступают в налоговые органы. Факт продажи фиксируется в системе ЕГАИС, что ограждает нас от контрафакта. Проверять возраст покупателя можно через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации – ред.). Не секрет, что в интернете сейчас существует нелегальная торговля алкоголем, где продавцы не несут никакой ответственности за качество продукции, не отчитываются перед налоговой. Мы считаем, что в данном случае либерализация правил поможет значительно сократить этот "серый" рынок: уверен, что покупатели предпочтут иметь дело с известными проверенными продавцами, а не обращаться к сомнительным поставщикам.В ближайшее время мы подготовим свои предложения для возможности перевода части клиентов магазинов на полное дистанционное обслуживание, в том числе, с возможностью заказа алкоголя. Как и с онлайн-торговлей лекарствами – это должны быть постепенные изменения. К примеру, пока разрешить продажу не в течение всего года, а только в пиковые периоды, когда возникает ажиотаж в магазинах, например, на новогодние праздники.– Какие еще предложения по совершенствованию регулирования будете готовить?– В следующем году планируем обсуждать и прорабатывать ряд тем, связанных с интернет-торговлей внутри Евразийского экономического союза. К примеру, сейчас в торговле с Казахстаном у нас происходит двойная конвертация: тенге сначала конвертируются в доллары, а потом из долларов – в рубли. Но это же абсурд! В итоге в магазине для клиента, который заказывает что-то в Казахстане, цена сразу на 2% выше установленной на российской площадке, и только потому, что банк таким образом проводит валютную операцию. На мой взгляд, по подобным сделкам необходимо сформировать правила, которые не будут допускать двойную конвертацию, и установить их для всех банков на территории ЕАЭС.Второе: наличие бумажных документов. На наш взгляд, пора обеспечить безбумажные автотранспортные перевозки на территории всего ЕАЭС, и это сделать можно. Третье: у нас нет системы взаимного признания сертификатов с другими странами, а это позволило бы серьезно упростить процесс сертификации.Наконец, мы видим определенные риски с точки зрения антимонопольного регулирования. Сейчас готовится пятый "антимонопольный пакет", и ФАС планирует рассчитывать долю рынка интернет-магазинов, маркетплейсов в конкретном регионе, а с теми, кто условный лимит превышает, – проводить работу подобную той, которая сейчас проводится с крупными торговыми сетями. Это странно: маркетплейс – это лишь канал продаж, продает-то конкретный поставщик. Электронная площадка просто помогает заключить сделку, она даже не является ее стороной. Посчитать долю интернет-магазинов в регионе — нерешаемая задача, которая несет огромное количество рисков. К примеру, если мы увидим, что в каком-то городе доставку еды осуществляет только один сервис, других сервисов там нет, то есть у него 100%, – это что значит, нам надо этот сервис ограничить, не давать ему возможность доставлять еду? Понимаете, в какую сторону дальше может пойти логика, и к каким непрогнозируемым последствиям может привести?– Недавно был принят закон о переносе предустановки российского программного обеспечения на гаджеты на 1 апреля. Приемлемы ли эти сроки для производителей и продавцов?– Мы консультировались с производителями смартфонов, планшетов, Smart-TV, и все они заявили, что понадобится минимум полгода с того момента, как правительство определит ПО для предустановки. Нужно знать, с кем из разработчиков заключать лицензионные соглашения, после этого – создать новую сборку и произвести новые модели с новым программным обеспечением. До настоящего времени нет списка программ, которые необходимо поставить, а таймер уже включен.Срок обращения электроники – 30-60 дней, то есть за эти 60 дней без новых поставок раскупят все устройства. И если до 1 апреля производители не успеют научиться производить новые гаджеты, которые удовлетворяют законодательство, уже нечем будет торговать. На эти риски – высокую вероятность дефицита устройств – мы неоднократно обращали внимание правительства и просили отсрочку до 1 июля. На наш взгляд, 1 апреля – это явно недостаточный срок.– Сейчас готовится проект правил продажи товаров дистанционным способом. Что нового будет в этом документе?– Новые правила интернет-торговли мы писали в последние месяцы совместно с Минпромторгом и Роспотребнадзором. На мой взгляд, получился очень взвешенный проект: по сути, все, что содержалось в различных разъяснениях, нормативных актах, сведено в единый правительственный документ. Эти правила приветствуют развитие всех форм дистанционной продажи без ограничений – будь то интернет-магазин, маркетплейс или страница в соцсети, или, например, сервис, который позволяет нам примерить, "пощупать" товар, заказанный в онлайне, и лишь после этого принять решение о покупке. Наконец-то разрешилась старая коллизия: сейчас, согласно закону о защите прав потребителей, покупатель вправе заявить, что товар ему не подходит и потребовать вернуть за него деньги – продавец обязан это сделать в течение 10 дней с момента заявления. По сути эта обязанность никак не была связана с фактическим возвратом товара – в новых правилах эта проблема решена.Мы избавились от главного рудимента – обязательной информации на бумажном носителе. Вложенные напечатанные памятки о товаре, условиях обмена и возврата, правилах использования, действительно выглядят анахронизмом: мы давно получаем информацию на электронную почту, через push-уведомления, в личных кабинетах приложений. Кроме того, появится важная для покупателей норма: продавец должен будет указать адрес электронной почты, куда можно направлять жалобы. Ранее это никак не регулировалось.– На какой стадии находится обсуждение проекта?– Документ обсуждался 23 декабря на правительственной подкомиссии, и там проект правил поддержали. Кстати, есть важная деталь: запрет на интернет-торговлю БАДами (биологически-активными добавками – ред.) из этих правил исключили. Интернет-магазины должны были получать фармацевтическую лицензию, чтобы торговать спортивным питанием, витаминами и тому подобным, хотя БАДы продаются без лицензий. Участники заседания сошлись во мнении, что такого запрета быть не должно, потому что оборот этих товаров не ограничен законом.При этом мы понимаем, что к этой категории нужно особое внимание: существует большое количество требований, которым БАДы должны соответствовать – быть зарегистрированы в ЕАЭС и иметь свидетельство о госрегистрации. И на наш взгляд, у контролирующих органов должна быть возможность оперативно пресекать любую противоправную деятельность в этом сегменте, например, право блокировать страницы сайтов, где размещается нелегальная продукция.

https://ria.ru/20201215/sud-1589346359.html

https://realty.ria.ru/20201006/magaziny-1578502509.html

https://ria.ru/20201222/ekonomika-1590360988.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575429108.html

https://ria.ru/20201008/online-pokupki-1578657161.html

https://ria.ru/20200403/1569530137.html

https://ria.ru/20201008/alkogol-1578928699.html

https://ria.ru/20201222/gadzhety-1590434778.html

https://ria.ru/20200827/torgovlya-1576368883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ассоциация компаний интернет-торговли (акит), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центральный банк рф (цб рф), москва, интервью, технологии