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https://ria.ru/20201229/sobyanin-1591463155.html
В Москве снимут ограничения для привившихся от коронавируса
В Москве снимут ограничения для привившихся от коронавируса
Москва проходит пиковый этап эпидемии COVID-19, однако столица справилась с вызовами, брошенными в этом году, заявил мэр Сергей Собянин. Глава города отметил,... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:33
2020-12-29T19:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва проходит пиковый этап эпидемии COVID-19, однако столица справилась с вызовами, брошенными в этом году, заявил мэр Сергей Собянин. Глава города отметил, что пока пройдены не все сложности, и рассказал о принятых властями предновогодних решениях.По его словам, в столице начнут снимать ограничения для тех, кто сделал прививку от коронавируса: после вакцинации пожилые горожане, студенты старше 18 лет и москвичи с хроническими заболеваниями вновь смогут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. Их социальные карты автоматически разблокируют через две недели после получения второго компонента вакцины.Собянин также сообщил о расширении перечня тех, кто может пройти вакцинацию."Начиная с завтрашнего дня будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Прививка студентов младше 18 лет невозможна, так как использование вакцины для несовершеннолетних пока не получило одобрения Минздрава России", — написал он на своем сайте.Кроме того, на новогодних каникулах сделать прививку от COVID-19 смогут граждане с хроническими заболеваниями, требующими соблюдать домашний режим."Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины", — пояснил Собянин.Мэр призвал горожан пройти процедуру во время новогодних праздников. Он напомнил, что пункты вакцинации будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.Он рассказал, что в столице уже около 50 тысяч человек вакцинировались от COVID-19.Кроме того, власти продлили зимние каникулы для московских школьников 1-11 классов до 17 января включительно. До этого дня льготные карты учеников 6-11 классов останутся заблокированными."В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы", — написал он в блоге.На длинные каникулы уходят и учащиеся колледжей, учреждений дополнительного образования детей и спортивных школ."Длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость COVID-19 на более низком уровне, чем сейчас. А значит — в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений" — считает Собянин.
https://sn.ria.ru/20201225/moskovskie-shkolniki-1590880873.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

В Москве снимут ограничения для привившихся от коронавируса

19:33 29.12.2020 (обновлено: 19:40 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодые люди в защитных масках на Красной площади в Москве
Молодые люди в защитных масках на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва проходит пиковый этап эпидемии COVID-19, однако столица справилась с вызовами, брошенными в этом году, заявил мэр Сергей Собянин. Глава города отметил, что пока пройдены не все сложности, и рассказал о принятых властями предновогодних решениях.
По его словам, в столице начнут снимать ограничения для тех, кто сделал прививку от коронавируса: после вакцинации пожилые горожане, студенты старше 18 лет и москвичи с хроническими заболеваниями вновь смогут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. Их социальные карты автоматически разблокируют через две недели после получения второго компонента вакцины.
Собянин также сообщил о расширении перечня тех, кто может пройти вакцинацию.
"Начиная с завтрашнего дня будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Прививка студентов младше 18 лет невозможна, так как использование вакцины для несовершеннолетних пока не получило одобрения Минздрава России", — написал он на своем сайте.
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Кроме того, на новогодних каникулах сделать прививку от COVID-19 смогут граждане с хроническими заболеваниями, требующими соблюдать домашний режим.
"Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины", — пояснил Собянин.
Мэр призвал горожан пройти процедуру во время новогодних праздников. Он напомнил, что пункты вакцинации будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.

"Считаю, что прививки — это будущее, это спасение, чтобы мы переломили эту ситуацию <...> и окончательно победили. Поэтому, конечно, надо прививаться, другого варианта нет. Мы все либо переболеем, либо будем прививаться", — сказал Собянин в эфире Первого канала.

Он рассказал, что в столице уже около 50 тысяч человек вакцинировались от COVID-19.
Кроме того, власти продлили зимние каникулы для московских школьников 1-11 классов до 17 января включительно. До этого дня льготные карты учеников 6-11 классов останутся заблокированными.
"В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы", — написал он в блоге.
На длинные каникулы уходят и учащиеся колледжей, учреждений дополнительного образования детей и спортивных школ.
"Длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость COVID-19 на более низком уровне, чем сейчас. А значит — в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений" — считает Собянин.
Вакцинация от коронавируса в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.

Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
1 из 7

В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По мере поступления вакцины список категорий лиц, которым будет доступна прививка, станет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцинироваться сможет любой житель столицы.

Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
2 из 7

По мере поступления вакцины список категорий лиц, которым будет доступна прививка, станет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцинироваться сможет любой житель столицы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.

Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Медработник вводит вакцину в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
3 из 7

Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.

Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед.

До конца года столичные власти планируют открыть 170 центров вакцинации.

Медработник вводит вакцину в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
4 из 7

В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед.

До конца года столичные власти планируют открыть 170 центров вакцинации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.

На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: десять минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.

Медработник и пациент в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
5 из 7

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.

На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: десять минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.

Медработник демонстрирует Сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19
6 из 7

Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации.

Медработник вводит вакцину в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
7 из 7

Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 7

В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 7

По мере поступления вакцины список категорий лиц, которым будет доступна прививка, станет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцинироваться сможет любой житель столицы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 7

Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.

Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 7

В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед.

До конца года столичные власти планируют открыть 170 центров вакцинации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 7

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.

На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: десять минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 7

Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 7

Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
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