В Москве снимут ограничения для привившихся от коронавируса

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва проходит пиковый этап эпидемии COVID-19, однако столица справилась с вызовами, брошенными в этом году, заявил мэр Сергей Собянин. Глава города отметил, что пока пройдены не все сложности, и рассказал о принятых властями предновогодних решениях.По его словам, в столице начнут снимать ограничения для тех, кто сделал прививку от коронавируса: после вакцинации пожилые горожане, студенты старше 18 лет и москвичи с хроническими заболеваниями вновь смогут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. Их социальные карты автоматически разблокируют через две недели после получения второго компонента вакцины.Собянин также сообщил о расширении перечня тех, кто может пройти вакцинацию."Начиная с завтрашнего дня будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Прививка студентов младше 18 лет невозможна, так как использование вакцины для несовершеннолетних пока не получило одобрения Минздрава России", — написал он на своем сайте.Кроме того, на новогодних каникулах сделать прививку от COVID-19 смогут граждане с хроническими заболеваниями, требующими соблюдать домашний режим."Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины", — пояснил Собянин.Мэр призвал горожан пройти процедуру во время новогодних праздников. Он напомнил, что пункты вакцинации будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.Он рассказал, что в столице уже около 50 тысяч человек вакцинировались от COVID-19.Кроме того, власти продлили зимние каникулы для московских школьников 1-11 классов до 17 января включительно. До этого дня льготные карты учеников 6-11 классов останутся заблокированными."В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы", — написал он в блоге.На длинные каникулы уходят и учащиеся колледжей, учреждений дополнительного образования детей и спортивных школ."Длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость COVID-19 на более низком уровне, чем сейчас. А значит — в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений" — считает Собянин.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.Москва проходит пиковый этап эпидемии COVID-19, однако столица справилась с вызовами, брошенными в этом году, заявил мэр Сергей Собянин. Глава города отметил, что пока пройдены не все сложности, и рассказал о принятых властями предновогодних решениях.
По его словам, в столице начнут снимать ограничения для тех, кто сделал прививку от коронавируса: после вакцинации пожилые горожане, студенты старше 18 лет и москвичи с хроническими заболеваниями вновь смогут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. Их социальные карты автоматически разблокируют через две недели после получения второго компонента вакцины.
Собянин также сообщил о расширении перечня тех, кто может пройти вакцинацию.
"Начиная с завтрашнего дня будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Прививка студентов младше 18 лет невозможна, так как использование вакцины для несовершеннолетних пока не получило одобрения Минздрава России", — написал он на своем сайте.
Кроме того, на новогодних каникулах сделать прививку от COVID-19 смогут граждане с хроническими заболеваниями, требующими соблюдать домашний режим.
"Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины", — пояснил Собянин.
Мэр призвал горожан пройти процедуру во время новогодних праздников. Он напомнил, что пункты вакцинации будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.
"Считаю, что прививки — это будущее, это спасение, чтобы мы переломили эту ситуацию <...> и окончательно победили. Поэтому, конечно, надо прививаться, другого варианта нет. Мы все либо переболеем, либо будем прививаться", — сказал Собянин в эфире Первого канала.
Он рассказал, что в столице уже около 50 тысяч человек вакцинировались от COVID-19.
Кроме того, власти продлили зимние каникулы для московских школьников 1-11 классов до 17 января включительно. До этого дня льготные карты учеников 6-11 классов останутся заблокированными.
"В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы", — написал он в блоге.
На длинные каникулы уходят и учащиеся колледжей, учреждений дополнительного образования детей и спортивных школ.
"Длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость COVID-19 на более низком уровне, чем сейчас. А значит — в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений" — считает Собянин.
В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.
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В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.
Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.
Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
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Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.
Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.
Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.
Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
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