https://ria.ru/20201229/sobyanin-1591463155.html

В Москве снимут ограничения для привившихся от коронавируса

В Москве снимут ограничения для привившихся от коронавируса

Москва проходит пиковый этап эпидемии COVID-19, однако столица справилась с вызовами, брошенными в этом году, заявил мэр Сергей Собянин. Глава города отметил,... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T19:33

2020-12-29T19:33

2020-12-29T19:40

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

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москва

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Москва проходит пиковый этап эпидемии COVID-19, однако столица справилась с вызовами, брошенными в этом году, заявил мэр Сергей Собянин. Глава города отметил, что пока пройдены не все сложности, и рассказал о принятых властями предновогодних решениях.По его словам, в столице начнут снимать ограничения для тех, кто сделал прививку от коронавируса: после вакцинации пожилые горожане, студенты старше 18 лет и москвичи с хроническими заболеваниями вновь смогут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. Их социальные карты автоматически разблокируют через две недели после получения второго компонента вакцины.Собянин также сообщил о расширении перечня тех, кто может пройти вакцинацию."Начиная с завтрашнего дня будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Прививка студентов младше 18 лет невозможна, так как использование вакцины для несовершеннолетних пока не получило одобрения Минздрава России", — написал он на своем сайте.Кроме того, на новогодних каникулах сделать прививку от COVID-19 смогут граждане с хроническими заболеваниями, требующими соблюдать домашний режим."Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины", — пояснил Собянин.Мэр призвал горожан пройти процедуру во время новогодних праздников. Он напомнил, что пункты вакцинации будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.Он рассказал, что в столице уже около 50 тысяч человек вакцинировались от COVID-19.Кроме того, власти продлили зимние каникулы для московских школьников 1-11 классов до 17 января включительно. До этого дня льготные карты учеников 6-11 классов останутся заблокированными."В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы", — написал он в блоге.На длинные каникулы уходят и учащиеся колледжей, учреждений дополнительного образования детей и спортивных школ."Длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость COVID-19 на более низком уровне, чем сейчас. А значит — в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений" — считает Собянин.

https://sn.ria.ru/20201225/moskovskie-shkolniki-1590880873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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