https://ria.ru/20201229/shapsha-1591271905.html

Владислав Шапша: в борьбе с коронавирусом нельзя сидеть сложа руки

Владислав Шапша: в борьбе с коронавирусом нельзя сидеть сложа руки

Ситуация с COVID-19 в Калужской области стабилизируется, запаса лекарств и коек достаточно, но говорить о выходе на плато еще рано, сообщил губернатор Владислав РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:00

2020-12-29T12:00

2020-12-29T12:01

владислав шапша

калужская область

интервью

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Ситуация с COVID-19 в Калужской области стабилизируется, запаса лекарств и коек достаточно, но говорить о выходе на плато еще рано, сообщил губернатор Владислав Шапша. В интервью РИА Новости он рассказал, когда в регионе начнется массовая вакцинация от коронавируса, как будет работать общепит в новогоднюю ночь, как Калужская область готова встречать туристов в статусе новогодней столицы, и сюрпризе для жителей Калуги на 650-летие города, а также о том, что готов показать Илону Маску, если тот примет приглашение и посетит открытие Музея космонавтики. Беседовала Дарья Ураева.— Владислав Валерьевич, расскажите, пожалуйста, о ситуации с коронавирусом в Калужской области – каковы основные показатели?— Ситуация непростая, как и везде, наверное. Люди по-прежнему заболевают. Я считаю, что пока мы не поборем окончательно коронавирус, никто не сможет спокойно сказать, что все хорошо. Сейчас у нас в среднем заболевает около 160-170 человек в день, за все время пандемии официально переболело 20,7 тысячи человек. За это время мы развернули 2,4 тысячи коек. Сейчас коечный фонд свободен на 20-25%, мы их держим для тяжелых больных.На сегодняшний день у нас есть достаточный запас всех необходимых лекарств в аптеках. Наше государственное предприятие "Калугафармация" является единственным поставщиком, главной снабжающей организацией, которая позволила нам это непростое время, когда в других регионах были случаи с перебоями лекарств, пройти мягко. Бывает, что в аптеках нет выписанного лекарства, поэтому мы просим фармацевтов подсказывать людям, что для лечения можно использовать и его аналоги, которые есть в наличии. В стационарах лекарств также хватает, в том числе дорогостоящих. Есть достаточно редкие препараты, которые применяются в самых тяжелых случаях, мы на них выделяем из регионального бюджета дополнительные средства. В последний раз выделили 20 миллионов рублей на такие препараты.— То есть федеральной поддержки вам было недостаточно?— Есть вещи, которые надо делать оперативно, не нужно полагаться только на помощь федерального правительства, думать, что за нас все сделают, и сидеть сложа руки. Мы достаточно серьезные средства из регионального бюджета направляли на создание коечного фонда, на приобретение дополнительных лекарств.— Можно ли говорить, что ситуация с коронавирусом в целом в Калужской области стабилизировалась, и регион вышел на плато?— Мы на это рассчитываем, но давайте не торопиться. Сейчас идет вторая волна пандемии, и пока мы не видим той точки, где все закончится. Конечно, мы рассчитываем, что это случится в ближайшее время. Мы видим уже достаточно стабильные показатели по заболеваемости.— В день народного единства вы лично развозили медиков на вызовы к пациентам. Какие выводы сделали после общения с врачами?— Это был простой человеческий жест, чтобы помочь медикам быстрее добраться к больным. Я знаю, что так делали многие главы муниципалитетов, депутаты и волонтеры. Что точно я понял из этого общения – медикам нужны помощь и понимание в сегодняшней ситуации, человеческая поддержка в их работе. Они люди – не роботы, они тоже болеют, у них тоже есть близкие, их силы не безграничны. Наши врачи сейчас практически живут на работе, и им очень обидно слышать необоснованную критику, которая имеет место. Зачастую конкретная проблема переносится на всех врачей. Надо все-таки уметь отделить частные случаи от общей ситуации. Поэтому я прошу всех и буду просить уметь не только критиковать, но и благодарить медиков за их работу. От них очень многое зависит. Мы запустили акцию "Спасибо врачам", и люди активно откликаются. Все желающие могут оставить свою благодарность медикам в социальных сетях и даже написать письма.— Жители Калужской области ответственно относятся к введенным ограничениям? — Достаточно ответственно. Гораздо ответственнее, чем весной. Сейчас сложившаяся ситуация существенно тяжелее, чем весной. Люди поняли, что с этим шутки плохи, и сегодня в магазине не увидишь человека без маски, практически все в масках.Нужно отметить, что у нас по сравнению с весной увеличился объем тестирования на коронавирус. Если тогда мы делали по 200 тестов в день, сегодня 2,5-3 тысячи. Поэтому, конечно, увеличилась и выявляемость. Но в целом, я думаю, ситуация с коронавирусом не должна осложняться по сравнению с тем уровнем, который есть сегодня. Мы понимаем, что сейчас присоединились и респираторные заболевания, и часто их путают с коронавирусом. Мы уделили этому вопросу много внимания. Также важно не забывать, что кроме коронавируса у нас люди с другими хроническими заболеваниями болеть не перестали. Именно поэтому мы приняли решение построить дополнительный госпиталь для лечения больных коронавирусом, таким образом освободив койки для нуждающихся в плановой помощи. Борьба с коронавирусом – это не быстрый процесс, нужно иметь запас прочности. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай.— Когда вы рассчитываете закончить строительство госпиталя?— Летом. Там будет до 500 коек. Но пока госпиталь не построен, больные коронавирусом вынуждены наблюдаться в общих медицинских учреждениях. Но если пациенту уже поставили диагноз коронавирус в легкой форме, идти в поликлинику ему нет никакой необходимости. Более того, это абсолютно неправильно, если человек для себя такое решение принимает по какой-то причине, зная, что он заболел коронавирусом, идти сидеть в общей очереди. Получить больничный можно в электронном формате. Вызвать врача можно через кол-центр по номеру 040 или 112. У нас большое количество профессионально подготовленных людей там работает, и сегодня время дозвона до кол-центра составляет менее минуты. Таким же образом можно сообщить о том, что нужно лекарство, можно вызвать волонтеров, и даже записаться на вакцинацию. Если случай тяжелый, мы делаем все, чтобы скорая помощь приехала в течение 20 минут, как полагается.— Вы уже сказали, что не стоит забывать и о других направлениях оказания медицинской помощи. Насколько полно в сегодняшних условиях оказывается плановая медпомощь?— Такая помощь оказывается, мы строго следим за этим. Конечно, несмотря на то, что мы держим ситуацию под контролем, частные случаи могут быть всегда. Мы этого не исключаем, поэтому у нас есть социальные сети, горячая линия, куда можно обратиться с жалобой или замечанием. Мы на каждую такую жалобу реагируем. Я лично каждый день читаю такие комментарии в социальных сетях. Как-то спросил своих коллег, сколько мне ежедневно приходит сообщений во всех соцсетях. В общей сложности – это более одной тысячи в день. Там не только жалобы, но и обращения. Понятно, что все сообщения я физически обработать не могу, но большинство из них читаю, на какие-то реагирую сам, на другие – мои коллеги.— Владислав Валерьевич, Калужская область уже получила вакцину от коронавируса? Когда планируете начать массовую вакцинацию?— Да, первая партия вакцины пришла давно. Две недели назад мы получили еще 900 вакцин, провакцинировано 699 человек. Уже более 3,5 тысячи медицинских работников, работников социальной сферы и образования сдали анализы на антитела, чтобы понять, кому надо делать вакцину, а кто в этом не нуждается. Так вот более 1,7 тысячи человек оказались уже с иммунитетом. Причем у них болезнь проходила в бессимптомной форме. Ожидаем поставку до конца года еще двух тысяч вакцин и планируем расширение перечня прививаемых категорий.Что касается массовой вакцинации, планируем ее начать, когда будет достаточно вакцин. Мы готовы. В Калужской области есть все необходимое для этого: транспортная сеть, система хранения, обученный медперсонал. У нас несколько сотен медиков прошли соответствующее обучение. Все готово, мы ждем своих вакцин.— Как вы считаете, а граждане проявляют желание сделать прививку? — Знаете, я слежу за опросами в социальных сетях, где-то 30% готовы вакцинироваться, еще около 40% заявляют, что пока не хотят. Но я хочу сказать, у нас есть хороший опыт вакцинации, может быть один из лучших в стране. В этом году мы привили от гриппа почти 60% всего населения Калужской области – 600 тысяч человек, и сделали это заранее. Мы в разной форме это делали, вплоть до того, что у нас на улице стояли автомобили скорой помощи, где достаточно было предъявить паспорт и там же сделать прививку. Поэтому опыт у нас такой есть, и я уверен, мы сумеем использовать любое количество предоставленных нам вакцин.— Как вы лично относитесь к вакцинации?— Я все вакцины делаю себе: и от гриппа, и от пневмококка. Кстати, не всегда легко переношу. В этом году прививку от гриппа перенес очень хорошо, даже не заметил, а вот от пневмококка была аллергическая реакция. Но я прекрасно понимаю, что это нужно делать, у меня большое количество живого общения, контактов, а это большие риски.— Владислав Валерьевич, впереди новогодние праздники. Несмотря на то, что вы отметили ответственное отношение жителей региона к введенным ограничениям, планируется ли их ужесточение?— Мы совсем недавно ввели дополнительные ограничения. У нас с начала декабря до середины января ограничено посещение кафе, ресторанов, ночных заведений. И работают такие заведения до полуночи. Мы считаем, что такие ограничения абсолютно оправданы. Опыт показал, что они нормально воспринимаются людьми и бизнесом. Единственное исключение, которое мы планируем сделать – в новогоднюю ночь. Я знаю, что проблема ограничения ведения бизнеса сильно ударила по нашей индустрии отдыха и туризма. Вопрос еще в том, что Калуга является новогодней столицей России, у нас до 70% номеров в гостиницах уже забронированы. Поэтому мы приняли решение разрешить кафе и ресторанам работать в новогоднюю ночь до двух часов. Это будет полезно и для самих жителей региона. Нельзя быть все время в унынии, не зря же говорят врачи, что половина нашего иммунитета – это положительные эмоции и хорошее настроение. В остальном, все ограничения останутся без изменений.А вот на открытом воздухе мы никаких ограничений не вводили. Более того, у нас 12 декабря состоялось открытие новогодней столицы – мы запустили Новый год по всей стране. Был красивый концерт, фейерверк, людям понравилось. Было много гостей, в том числе из Москвы. Сейчас людям нужен праздник. Кстати, за эти дни всплеска острых респираторных инфекций не произошло. Поэтому мы ждем туристов. У нас есть прекрасная горнолыжная база с гостиницей. Также у нас достаточно большая экскурсионная программа, есть огромное количество монастырей, музей космонавтики. Калуга – родина космонавтики. У нас заканчивается строительство второй очереди музея, она почти в пять раз увеличит площадь экспозиции, это потрясающий объект. Я уверен, что открытие состоится в юбилей первого полета человека в Космос, 12 апреля. Готовность объекта уже 99%, там работают около ста человек. Никаких сомнений в том, что все работы будут закончены в срок, нет. Мы всех приглашаем на этот праздник.— Владислав Валерьевич, коль речь зашла о космосе, вы говорили, что были бы рады видеть в новом музее основателя компании SpaceX Илона Маска. А не планируете и вправду пригласить его?— Калуга, как я уже сказал, это родина космонавтики, родина Константина Эдуардовича Циолковского, который мечтал о космосе. Я думаю, любому человеку, который интересуется полетами в космос, тем более Илону Маску, будет интересно в Калуге. У нас есть масса предприятий, которые этим занимаются, ученые, которые достигли серьезных результатов на этих направлениях. Калуга, с учетом ее опыта и возраста, может представить совершенно разные стороны своей жизни в любой сфере – от космоса до туризма. Уверен, нам есть, что показать и о чем поговорить.— Как вы считаете, после новогодних праздников не случится резкого всплеска заболеваемости коронавирусом?— Мы рассчитываем, что этого не произойдет и делаем все для того, чтобы всплеска не было. В регионе приняты все необходимые меры.— Давайте перейдем к общим темам для Калужской области. Расскажите, пожалуйста, о ситуации на заводе Samsung, который заявлял о сокращении 10% работников к осени. Как там сейчас обстоят дела?— Мы гордимся тем, что на территории Калужской области расположен завод, который выпускает практически все телевизоры в стране, да еще и экспортировать их умудряется. И несмотря на коронавирус, в этом году рекордное количество телевизоров и мониторов, более трех миллионов будет выпущено и продано. Что касается штатной численности, сейчас на заводе работают около тысячи человек. Действительно, планы о сокращении были озвучены руководством предприятия, но мы с ними очень тесно работали, и они, как системообразующее предприятие получили возможность кредитования на часть заработной платы, они этим воспользовались. На сегодняшний день никаких массовых сокращений не произошло. У них всего 72 человека уволились, их них 20 – по собственному желанию, остальные уволились после выплаты серьезных компенсационных пакетов. Под сокращение попали 50 человек из тысячи, это всего 5%. Остальные 960 человек работают вполне успешно, никаких сокращений не планируется. Хочу отметить, что никого из тех, кто занимается непосредственно производством, не сократили.У нас в регионе пик безработицы пришелся на август, тогда было более 14 тысяч безработных, это 2,6% от общего количества. Сегодня у нас чуть более семи тысяч безработных – менее 1,3%. Такого роста безработицы, как летом, уже нет.— Расскажите, пожалуйста, про крупные предприятия автопрома: какова ситуация на Volkswagen, ПСМА Рус? Не планируется ли сокращения производства?— Автопром – это основной двигатель, значительная составляющая нашей экономики, и, конечно, когда упал рынок продажи автомобилей в стране на 20%, это не могло не сказаться и на объеме производства на наших предприятиях. Массовых сокращений не было, но были факты некоторой оптимизации непроизводственного персонала, переход на неполную рабочую неделю. Например, Peugeot Citroen в следующем году планирует запустить завод по производству дизельных двигателей для своих автомобилей в Калужской области. Как говорят, нет худа без добра. С одной стороны – имеем спад на рынке автомобилей, с другой – предприятия ищут новые возможности для развития.— Вы уже можете оценить размер ущерба для экономики региона из-за коронавируса по итогам этого года?— У нас на сегодняшний момент падение по собственным доходам где-то 4%. Для бюджета области – это существенная сумма – 2,7 миллиарда рублей. Частично это было компенсировано за счет федеральных трансфертов, мы признательны за это правительству Российской Федерации. Принятые меры позволили удержать производство на территории Калужской области на достаточно хорошем уровне. Если мы видим в автомобильной отрасли спад, то в сельском хозяйстве – рост на 7%, в строительной отрасли – на 17%. По вводу жилья мы превысили прошлогодние показатели на 21%. То есть эти отрасли компенсировали падение экономики в общем. По общей выручке мы видим до конца года рост на 1,5% у всех предприятий.— Вам понадобится дополнительная помощь федерального центра в ближайшее время?— Мы никогда не отказываемся от поддержки. Правительство, на самом деле, оказывает очень серьезную помощь. Я не знаю и не представляю губернатора, который бы сказал, что нам ничего не нужно. Я хочу сказать, что Калужская область – это один из немногих регионов, который за последние 10 лет стал донором, и даже в этой сложной ситуации наша бюджетная обеспеченность в этом году выросла. Но это не значит, что нам не нужна помощь. Конечно, у нас есть проекты, которые мы можем реализовать только вместе с федеральным правительством, прежде всего инфраструктурные. У нас строится ледовый дворец, в следующем году он будет введен в эксплуатацию. Это очень знаковый объект не только для Калужской области, но и для всей России. У нас строится кампус, филиал МГТУ им. Баумана, этот проект мы тоже реализуем совместно с Федерацией. У нас есть проекты, связанные со строительством северного обхода Калуги, который позволит создать кольцевую дорогу вокруг города, и таким образом вовлечь в оборот большее количество земли, на которой можно строить предприятия, развивать жилищное строительство. Эта автострада открывает перспективу для развития Калуги в будущем. Благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" происходят позитивные перемены, которые позволяют повысить качество жизни жителей региона и создать дополнительные возможности для развития бизнеса.Так вот, без поддержки и средств федерального бюджета, конечно, эти проекты невозможно было бы реализовать. Сейчас мы строим госпиталь, и тоже рассчитываем на поддержку федерального центра в этом вопросе. Утверждена программа модернизации первичного медицинского звена, в рамках которой, опять же, значительные средства выделяются нашему региону. На первом этапе мы получим 1,8 миллиарда рублей.— Владислав Валерьевич, есть ли перспективы возобновления контактов с иностранными партнерами в ближайшее время, и есть ли страны, сотрудничество с которыми не прекращалось, несмотря на пандемию?— Я хочу сказать, что такое сотрудничество не сократилось, напротив, все те договоренности, которые у нас были до пандемии, нашли подтверждение. Причем, как в проектах, так и в их реализации. Мы подписали соглашение, например, с швейцарской компанией Nestlé, которая планирует в ближайшее время вложить 10 миллиардов рублей в строительство еще одного комплекса по производству питания для животных. У нас англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca запустила уже второй продукт – для терапии диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Первый был для борьбы с онкологией. Это тоже дополнительные инвестиции. Австрийская компания Kronospan продолжает строительство предприятия глубокой переработки древесины и планирует строительство предприятия по производству бумажной основы для ламинирования любых поверхностей. Калужская область получит инвестиции в размере 600 миллионов евро благодаря такому сотрудничеству.Переговоры с иностранными партнерами продолжаются. В этом году подписали соглашения на 27 миллиардов рублей с 11 компаниями, и еще на 8 миллиардов рублей – предварительные соглашения. Так что мы активно занимаемся международным сотрудничеством.— Мы уже говорили о туризме в регионе в плоскости новогодних праздников. Если брать в целом, сократился ли турпоток в Калужскую область из-за пандемии? Можете дать предварительный прогноз по итогам года?— Он действительно сократился где-то на треть, за год к нам приехали около 1,5 миллионов туристов. Но с учетом того, что мы стали новогодней столицей России, ожидаем, что до конца года около двух миллионов человек станут гостями Калужской области. Но понимая сложившуюся ситуацию, у нас нет задачи любой ценой завлечь туристов. Мы должны это сделать безопасно, поэтому гиперактивности в этом смысле не проявляем. Хочу отметить, что мы развиваемся еще и как индустриальный регион, и людям интересен такой тип туризма. Поэтому мы подписали соглашение с Агентством стратегических инициатив о развитии промышленного туризма, и уже сейчас значительным спросом пользуются поездки на первую в мире атомную электростанцию, на заводы Volkswagen, швейную фабрику BOSCO. Поэтому мы приглашаем и готовы встретить всех желающих.— Владислав Валерьевич, расскажите, как идет подготовка к празднованию 650-летия Калуги в 2021 году?— Так получается, что мы из новогодней столицы сразу перейдем в 650-летие нашей любимой Калуги. Конечно, мы предпринимаем усилия, чтобы все программы, которые сегодня существуют, изменили облик города в лучшую сторону. Я хочу сказать, что сейчас Калуга получила второе дыхание, живет с уверенным взглядом в будущее. У нас сотни дворов и фасадов домов отремонтированы по программе "Комфортная городская среда". Как я уже говорил, строится дворец спорта – это тоже большой подарок жителям Калуги. Мы начали ремонт набережной. Эти общественные места в Калуге давно требовали внимания, люди просили об этом. Вопросы организации праздника с точки зрения культурно-развлекательных мероприятий, будут решаться оргкомитетом. Многие задумки уже реализуются, но мы хотим оставить это сюрпризом для наших жителей. Но уже сегодня в Калуге серьезно изменился внешний облик – это факт, и это останется с горожанами и после 650-летия, для нас это самое главное.— А какой сюрприз вы готовите, расскажите?— Мы провели переговоры с людьми, которые умеют организовывать мероприятия на высоком уровне. Готовим праздничное событие в Калуге. Уверен, к тому времени коронавирус уже сойдет на нет, и мы спокойно без всяких ограничений сможем большим количеством людей собраться и отпраздновать этот день.—В конце сентября президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Глава государства тогда констатировал, что большинство регионов сохраняют потребительские подходы к использованию лесных ресурсов. Расскажите, какая ситуация в Калужской области?— Конечно, сказать, что в Калужской области много ценной древесины, нельзя. У нас больших лесов кедровых не замечено. Но действительно, область, которая на половину покрыта лесом, тоже должна внимательно относиться к своим ресурсам. У нас нет массовой незаконной вырубки, потому что мы внимательно за этим следим. Область все-таки небольшая по сравнению с сибирскими краями, мы можем себе это позволить – квадрокоптеры летают, местные власти и полиция на местах контролируют ситуацию.Но у нас есть другая проблема – очень важно организовать производство, связанное с глубокой переработкой низкосортной древесины. Так вот как раз компания Kronospan, как я уже говорил, на этом специализируется. Основа всего их производства – древесина низкого качества. Они ее перемалывают, измельчают, необходимым образом обрабатывают и производят основу для мебельной промышленности. Объемы серьезные. Очень важно, что значительная доля их продукции – это вторичное использование древесины. Для того, чтобы сохранять леса, надо уметь пользоваться и вторичной переработкой, и мы активно этим занимаемся. Конечно, надо уделять внимание и восстановлению леса. У нас в этом году около 15 миллионов деревьев было высажено.— На минувшей неделе президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему с ростом цен на базовые продукты питания, в том числе на сахар и подсолнечное масло. Как обстоит ситуация на уровне Калужской области? Вы проводили по этому поводу совещание с правительством региона?— Мы постоянно ведем такой мониторинг. Ажиотажный спрос на продукты периодически возникал в разные годы. Сейчас в целом повышения цен на общую корзину продуктов нет, все в пределах инфляции. Но, конечно, мы отмечаем товары, на которые цены повышаются опережающими темпами, в частности на сахар, цена на который за последние два месяца выросла на 50%, а в целом по году – на 70%. На территории Калужской области не производится сахар, наши сети закупают его у поставщиков, которые в свою очередь существенно повысили отпускные цены. Но мы контролируем, чтобы у нас надбавки торговых сетей не превышали 10-ти процентный барьер. Нарушений там нет. Но людей это мало интересует, если им приходится из собственного кошелька выкладывать дополнительные деньги. Поэтому, конечно, те решения, которые приняты на уровне федерального правительства, должны ограничить аппетиты поставщиков и урегулировать эту чувствительную для людей сферу. Мы их ждем и положительно оцениваем. Уверены, что это приведет к скорейшей стабилизации ситуации на территории и нашего региона.Кстати, если мы говорим о сахаре, у нас в Калужской области расположено предприятие "Биотех Росва", которое производит глюкозно-фруктозные сиропы из пшеницы, которые можно использовать в качестве альтернативы сахару. Производство большей части продукции на предприятии начато с марта 2018 года. При выходе на проектную мощность переработки 250 тысяч тонн зерна в год, объем производства сиропов составит 90 тысяч тонн. Цена глюкозно-фруктозных сиропов сопоставима цене на сахар. Возможно, сложившаяся ситуация на рынке сахара позволит заместить его применение в кондитерской, пивоваренной промышленности, а также при производстве соков. Мы способны по самым современным технологиям в значительном количестве снизить потребности в классическом сахаре. На нашем предприятии очень серьезные мощности. Уверен, сложившаяся ситуация на рынке сахара позволит нам развить это направление.

https://ria.ru/20201130/obyazatelstva-1587010156.html

https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587550937.html

https://ria.ru/20201228/pasporta-1591236484.html

https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591253737.html

https://ria.ru/20201111/turizm-1584168659.html

https://ria.ru/20201013/lesomaterialy-1579524539.html

калужская область

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владислав шапша, калужская область, интервью