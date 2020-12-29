https://ria.ru/20201229/rakety-1591475464.html
Рогозин назвал сроки первых пусков новых российских космических ракет
Рогозин назвал сроки первых пусков новых российских космических ракет
Новые российские космические ракеты-носители различных классов — от легкого до сверхтяжелого — запустят в период с 2022-го по 2030 год, заявил генеральный... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T20:38
2020-12-29T20:38
2020-12-29T20:58
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Новые российские космические ракеты-носители различных классов — от легкого до сверхтяжелого — запустят в период с 2022-го по 2030 год, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы переходим на новую российскую ракетно-космическую технику <...>. 2022 — это "Крыло-СВ", 2023 — "Ангара-А5М", 2023 — "Союз-5", 2026-2027 — это "Ангара-А5В" и "Амур-СПГ". И ближе к 2030 году — ракеты сверхтяжелого класса", — сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда"."Крыло-СВ" — это многоразовая крылатая ступень-демонстратор ракеты легкого класса, "Амур-СПГ" — многоразовая ракета среднего класса с двигателем на метане. "Союз-5" представляет собой ракету среднего класса повышенной грузоподъемности (аналог "Зенита", производившегося на Украине). "Ангара-А5М" — модернизированная ракета тяжелого класса, а "Ангара-А5В" — ракета тяжелого класса повышенной грузоподъемности с водородной ступенью.
https://ria.ru/20201229/raketa-1591475213.html
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