https://ria.ru/20201229/rabstvo--1591361942.html

Российский миллиардер назвал ипотеку рабством

Российский миллиардер назвал ипотеку рабством

Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "видом современного рабовладения". РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:20

2020-12-29T12:20

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технониколь

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общество

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "видом современного рабовладения".По словам предпринимателя, взявшие ипотеку люди постоянно испытывают страх потери рабочего места и репутации."Ты в принципе начинаешь так зависеть от этой плантации (ипотеки. — Прим. ред.), от этих выплат, что перестаешь думать рационально — так, как тебе выгодно", — отметил он.Помимо этого, Рыбаков раскритиковал людей, считающих необходимым иметь свою квартиру. По его мнению, арендовать жилье выгоднее, чем приобретать его в кредит.Игорь Рыбаков является совладельцем корпорации "Технониколь" и сооснователем "Рыбаков Фонда". По итогам 2020 года занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes, его состояние журналисты оценили в 1,3 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20201028/bednost-1581957826.html

https://ria.ru/20201220/deripaska-1590132494.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технониколь, forbes, общество