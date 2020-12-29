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Российский миллиардер назвал ипотеку рабством
Российский миллиардер назвал ипотеку рабством
Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "видом современного рабовладения". РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:20
2020-12-29T12:20
2020-12-29T20:33
технониколь
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общество
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "видом современного рабовладения".По словам предпринимателя, взявшие ипотеку люди постоянно испытывают страх потери рабочего места и репутации."Ты в принципе начинаешь так зависеть от этой плантации (ипотеки. — Прим. ред.), от этих выплат, что перестаешь думать рационально — так, как тебе выгодно", — отметил он.Помимо этого, Рыбаков раскритиковал людей, считающих необходимым иметь свою квартиру. По его мнению, арендовать жилье выгоднее, чем приобретать его в кредит.Игорь Рыбаков является совладельцем корпорации "Технониколь" и сооснователем "Рыбаков Фонда". По итогам 2020 года занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes, его состояние журналисты оценили в 1,3 миллиарда долларов.
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технониколь, forbes, общество
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "видом современного рабовладения".
"Они (заемщики. — Прим. ред.) мало того что сами становятся рабами этой банковской системы, они еще и детей своих приучают к тому, чтоб рабом быть — а как еще, вот мы так живем", — сказал он в обращении на своем ютьюб-канале.
По словам предпринимателя, взявшие ипотеку люди постоянно испытывают страх потери рабочего места и репутации.
"Ты в принципе начинаешь так зависеть от этой плантации (ипотеки. — Прим. ред.), от этих выплат, что перестаешь думать рационально — так, как тебе выгодно", — отметил он.
Помимо этого, Рыбаков раскритиковал людей, считающих необходимым иметь свою квартиру. По его мнению, арендовать жилье выгоднее, чем приобретать его в кредит.
Игорь Рыбаков является совладельцем корпорации "Технониколь
" и сооснователем "Рыбаков Фонда". По итогам 2020 года занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes
, его состояние журналисты оценили в 1,3 миллиарда долларов.