Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201229/rabstvo--1591361942.html
Российский миллиардер назвал ипотеку рабством
Российский миллиардер назвал ипотеку рабством
Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "видом современного рабовладения". РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:20
2020-12-29T20:33
технониколь
forbes
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155665/00/1556650010_0:36:3072:1763_1920x0_80_0_0_a436ae929789cad3e2bcac87a41d5b82.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "видом современного рабовладения".По словам предпринимателя, взявшие ипотеку люди постоянно испытывают страх потери рабочего места и репутации."Ты в принципе начинаешь так зависеть от этой плантации (ипотеки. — Прим. ред.), от этих выплат, что перестаешь думать рационально — так, как тебе выгодно", — отметил он.Помимо этого, Рыбаков раскритиковал людей, считающих необходимым иметь свою квартиру. По его мнению, арендовать жилье выгоднее, чем приобретать его в кредит.Игорь Рыбаков является совладельцем корпорации "Технониколь" и сооснователем "Рыбаков Фонда". По итогам 2020 года занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes, его состояние журналисты оценили в 1,3 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20201028/bednost-1581957826.html
https://ria.ru/20201220/deripaska-1590132494.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155665/00/1556650010_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_aa3bf6cc25db4ac2e77ddee4b74148eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технониколь, forbes, общество

Российский миллиардер назвал ипотеку рабством

12:20 29.12.2020 (обновлено: 20:33 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСовладелец корпорации "ТехноНИКОЛЬ", сооснователь "Рыбаков Фонда" Игорь Рыбаков
Совладелец корпорации ТехноНИКОЛЬ, сооснователь Рыбаков Фонда Игорь Рыбаков - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "видом современного рабовладения".

"Они (заемщики. — Прим. ред.) мало того что сами становятся рабами этой банковской системы, они еще и детей своих приучают к тому, чтоб рабом быть — а как еще, вот мы так живем", — сказал он в обращении на своем ютьюб-канале.

По словам предпринимателя, взявшие ипотеку люди постоянно испытывают страх потери рабочего места и репутации.
"Ты в принципе начинаешь так зависеть от этой плантации (ипотеки. — Прим. ред.), от этих выплат, что перестаешь думать рационально — так, как тебе выгодно", — отметил он.
Десятирублевая монета - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 16:48
Минтруд пересмотрит критерии бедности
Помимо этого, Рыбаков раскритиковал людей, считающих необходимым иметь свою квартиру. По его мнению, арендовать жилье выгоднее, чем приобретать его в кредит.
Игорь Рыбаков является совладельцем корпорации "Технониколь" и сооснователем "Рыбаков Фонда". По итогам 2020 года занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes, его состояние журналисты оценили в 1,3 миллиарда долларов.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 19:27Распространение нового коронавируса
Дерипаска усомнился в возвращении к "нормальной жизни" до 2023 года
 
ТехноникольForbesОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
Лента новостейМолния