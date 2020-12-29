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В Кремле прокомментировали слова Жириновского о преемниках Путина
В Кремле прокомментировали слова Жириновского о преемниках Путина
Размышления политиков о преемнике Владимира Путина чаще всего ничем не подкреплены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:19
2020-12-29T13:01
владимир жириновский
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Размышления политиков о преемнике Владимира Путина чаще всего ничем не подкреплены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" сказал, что кресло главы государства могут занять председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.По его словам, Жириновский обладает богатейшим политическим опытом, поэтому, наверное, его предположения на этом опыте и основываются.На вопрос, думает ли Путин о преемнике, Песков добавил, что президента уже много раз об этом спрашивали на всех пресс-конференциях и он сам много раз на это отвечал.Глава государства неоднократно отмечал, что это решение предстоит принимать народу.
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владимир жириновский, дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле прокомментировали слова Жириновского о преемниках Путина

12:19 29.12.2020 (обновлено: 13:01 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Размышления политиков о преемнике Владимира Путина чаще всего ничем не подкреплены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" сказал, что кресло главы государства могут занять председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес. <...> Поэтому это было всегда и, наверное, так всегда и будет. Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями. Как-то это комментировать я не могу", — сказал Песков журналистам.

По его словам, Жириновский обладает богатейшим политическим опытом, поэтому, наверное, его предположения на этом опыте и основываются.
На вопрос, думает ли Путин о преемнике, Песков добавил, что президента уже много раз об этом спрашивали на всех пресс-конференциях и он сам много раз на это отвечал.
Глава государства неоднократно отмечал, что это решение предстоит принимать народу.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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Жириновский назвал своих преемников
 
Владимир ЖириновскийДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
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