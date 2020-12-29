https://ria.ru/20201229/platsebo-1591325219.html

Получившие плацебо россияне смогут вакцинироваться от коронавируса

Получившие плацебо россияне смогут вакцинироваться от коронавируса

Россияне, получившие ранее плацебо, смогут вакцинироваться от коронавируса, сообщила РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T08:12

2020-12-29T08:12

2020-12-29T08:12

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россияне, получившие ранее плацебо, смогут вакцинироваться от коронавируса, сообщила РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В Минздраве ранее заявляли, что пока не планируют раскрывать данные об участниках пострегистрационных исследований вакцины "Спутника V". Это касается и того, кто получил вакцину, а кто – плацебо.Отвечая на вопрос, получат ли сейчас те, кто раньше получил плацебо, нормальную вакцину, Голикова сказала: "Конечно. Они будут иметь такую возможность".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.Еще одна вакцина находится в разработке Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая цельновирионная вакцина – в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года. На доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса "Урал" – разработка завода "Медсинтез" в Свердловской области. По словам депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, клинические испытания продлятся еще около года.Над созданием вакцины от коронавируса также работают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, в Институте общей генетики имени Вавилова, в Институте экспериментальной медицины, в НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России, в Казанском и Крымском федеральных университетах, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/tsena-1591247310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова