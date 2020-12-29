https://ria.ru/20201229/platsebo-1591325219.html
Получившие плацебо россияне смогут вакцинироваться от коронавируса
Получившие плацебо россияне смогут вакцинироваться от коронавируса
Россияне, получившие ранее плацебо, смогут вакцинироваться от коронавируса, сообщила РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T08:12
2020-12-29T08:12
2020-12-29T08:12
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россияне, получившие ранее плацебо, смогут вакцинироваться от коронавируса, сообщила РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В Минздраве ранее заявляли, что пока не планируют раскрывать данные об участниках пострегистрационных исследований вакцины "Спутника V". Это касается и того, кто получил вакцину, а кто – плацебо.Отвечая на вопрос, получат ли сейчас те, кто раньше получил плацебо, нормальную вакцину, Голикова сказала: "Конечно. Они будут иметь такую возможность".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.Еще одна вакцина находится в разработке Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая цельновирионная вакцина – в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года. На доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса "Урал" – разработка завода "Медсинтез" в Свердловской области. По словам депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, клинические испытания продлятся еще около года.Над созданием вакцины от коронавируса также работают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, в Институте общей генетики имени Вавилова, в Институте экспериментальной медицины, в НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России, в Казанском и Крымском федеральных университетах, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/tsena-1591247310.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Россияне, получившие ранее плацебо, смогут вакцинироваться от коронавируса, сообщила РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
В Минздраве ранее заявляли, что пока не планируют раскрывать данные об участниках пострегистрационных исследований вакцины "Спутника V
". Это касается и того, кто получил вакцину, а кто – плацебо.
Отвечая на вопрос, получат ли сейчас те, кто раньше получил плацебо, нормальную вакцину, Голикова сказала: "Конечно. Они будут иметь такую возможность".
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона
". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.
Еще одна вакцина находится в разработке Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая цельновирионная вакцина – в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года. На доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса "Урал" – разработка завода "Медсинтез" в Свердловской области. По словам депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, клинические испытания продлятся еще около года.
Над созданием вакцины от коронавируса также работают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, в Институте общей генетики имени Вавилова, в Институте экспериментальной медицины, в НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России, в Казанском и Крымском федеральных университетах, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.