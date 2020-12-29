https://ria.ru/20201229/ogonek-1591388973.html
"Голубые огоньки": СМИ сообщило о "фанерных фигурах" артистов
"Голубые огоньки": СМИ сообщило о "фанерных фигурах" артистов
В СМИ появилась информация о том, что на одном центральных телеканалов в новогоднем эфире некоторые артисты будут представлены в виде "фанерных фигур". РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T20:28
2020-12-29T20:28
2020-12-29T20:44
телевидение
новый год
валерий меладзе
шоубиз
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В СМИ появилась информация о том, что на одном центральных телеканалов в новогоднем эфире некоторые артисты будут представлены в виде "фанерных фигур".Как пишет "Собеседник", это будут изображения тех, кто не захотел или не смог прийти на запись программы: Аллы Пугачевой, Максима Галкина и Сергея Шнурова.Также сообщается, что телеканал "Россия 1", например, услышал призывы дать дорогу молодым и пригласил выступить в новогоднюю ночь вместе со "старой гвардией" таких исполнителей, как Егор Крид, Zivert, группа Dabro, Артем Качер и девичий дуэт "2Маши". Ведущими "Новогоднего парада звезд" до выступления президента в этом году будут Николай Басков и Андрей Малахов.На Первом канале новое лицо – Жанну Бадоеву – добавили к группе известных ведущих: Ивана Урганта, Дмитрия Борисова, Максима Галкина, Дмитрия Нагиева, Ларисы Гузеевой и других.Что касается артистов, то, как отмечает издание, "набор звезд стабильно дежурный", а разнообразить его канал попытался антуражем наряженного павильона, новогодней Москвы и песнями прошлого века.НТВ свой новогодний эфир проведет в стиле шоу "Маска". В причудливых костюмах предстанут участники первого сезона и члены жюри: Стас Костюшкин, Лариса Долина, Алексей Глызин, Оксана Федорова, Влад Топалов и другие.Кроме того, зрителям предложат угадать, кто скрывается под новыми масками Селедки под шубой, Шампанского, Пряника и иных персонажей.В целом ожидать появления на основных каналах в новогоднюю ночь большого количества молодых исполнителей не стоит: в основном будут "знакомые все лица". И только один из этих артистов не появится в праздничных эфирах телеканалов в ночь на 1 января.По сведениям издания, впервые в своей карьере "огоньки" пропустит бунтарь Валерий Меладзе, который ранее "гипотетически" (по его словам) призывал коллег бойкотировать записи новогодних программ с целью привлечь внимание к проблемам артистов из-за коронавирусных ограничений.
https://ria.ru/20201222/telesetka-1590319945.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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телевидение, новый год, валерий меладзе, знаменитости, звезды
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В СМИ появилась информация о том, что на одном центральных телеканалов в новогоднем эфире некоторые артисты будут представлены в виде "фанерных фигур".
Как пишет
"Собеседник", это будут изображения тех, кто не захотел или не смог прийти на запись программы: Аллы Пугачевой, Максима Галкина и Сергея Шнурова.
Также сообщается, что телеканал "Россия 1", например, услышал призывы дать дорогу молодым и пригласил выступить в новогоднюю ночь вместе со "старой гвардией" таких исполнителей, как Егор Крид, Zivert, группа Dabro, Артем Качер и девичий дуэт "2Маши". Ведущими "Новогоднего парада звезд" до выступления президента в этом году будут Николай Басков и Андрей Малахов.
На Первом канале новое лицо – Жанну Бадоеву – добавили к группе известных ведущих: Ивана Урганта, Дмитрия Борисова, Максима Галкина, Дмитрия Нагиева, Ларисы Гузеевой и других.
Что касается артистов, то, как отмечает издание, "набор звезд стабильно дежурный", а разнообразить его канал попытался антуражем наряженного павильона, новогодней Москвы и песнями прошлого века.
НТВ свой новогодний эфир проведет в стиле шоу "Маска". В причудливых костюмах предстанут участники первого сезона и члены жюри: Стас Костюшкин, Лариса Долина, Алексей Глызин, Оксана Федорова, Влад Топалов и другие.
Кроме того, зрителям предложат угадать, кто скрывается под новыми масками Селедки под шубой, Шампанского, Пряника и иных персонажей.
В целом ожидать появления на основных каналах в новогоднюю ночь большого количества молодых исполнителей не стоит: в основном будут "знакомые все лица". И только один из этих артистов не появится в праздничных эфирах телеканалов в ночь на 1 января.
По сведениям издания, впервые в своей карьере "огоньки" пропустит бунтарь Валерий Меладзе, который ранее "гипотетически" (по его словам) призывал
коллег бойкотировать записи новогодних программ с целью привлечь внимание к проблемам артистов из-за коронавирусных ограничений.