https://ria.ru/20201115/meladze-1584674303.html

Меладзе объяснил призыв к артистам бойкотировать новогодние шоу

Меладзе объяснил призыв к артистам бойкотировать новогодние шоу

Певец Валерий Меладзе прокомментировал свой пост об участии артистов в "голубых огоньках" в новогоднюю ночь. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T03:06

2020-11-15T03:06

2020-11-15T03:06

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

новый год

валерий меладзе

лев лещенко

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе прокомментировал свой пост об участии артистов в "голубых огоньках" в новогоднюю ночь.Ранее Меладзе заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии COVID-19, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена противоэпидемиологическими мерами, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. По его мнению, это должно привлечь внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, лишенных работы на протяжении нескольких месяцев.Как считает исполнитель, такой шаг, хоть и расстроил бы многих телезрителей, смог бы обратить внимание общественности на проблемы его коллег.Исполнитель также сообщил, что он получил предложения участвовать в новогодних программах, но пока не принял для себя решения.Меладзе заявил, что артисты понесли существенные финансовые потери, сам музыкант, по его словам, остался практически без всего годового заработка. Также, по его оценкам, потери всей отрасли составили около 90 процентов."Отчасти прав" Певец Лев Лещенко прокомментировал высказывание своего коллеги.Лещенко пояснил, что артисты не бюджетные работники, и у многих из них сейчас нет никакой государственной поддержки. По мнению музыканта, тысячи артистов находятся в бедственном положении из-за экономических последствий пандемиии коронавируса.Тем не менее, Лещенко отметил, что выступления артистов — это "рабочий момент", и призвал не делать из этого скандала.

https://ria.ru/20200530/1572224818.html

https://ria.ru/20201114/boykot-1584653337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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культура, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новый год, валерий меладзе, лев лещенко