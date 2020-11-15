https://ria.ru/20201115/meladze-1584674303.html
Меладзе объяснил призыв к артистам бойкотировать новогодние шоу
Меладзе объяснил призыв к артистам бойкотировать новогодние шоу
Певец Валерий Меладзе прокомментировал свой пост об участии артистов в "голубых огоньках" в новогоднюю ночь. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T03:06
2020-11-15T03:06
2020-11-15T03:06
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новый год
валерий меладзе
лев лещенко
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе прокомментировал свой пост об участии артистов в "голубых огоньках" в новогоднюю ночь.Ранее Меладзе заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии COVID-19, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена противоэпидемиологическими мерами, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. По его мнению, это должно привлечь внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, лишенных работы на протяжении нескольких месяцев.Как считает исполнитель, такой шаг, хоть и расстроил бы многих телезрителей, смог бы обратить внимание общественности на проблемы его коллег.Исполнитель также сообщил, что он получил предложения участвовать в новогодних программах, но пока не принял для себя решения.Меладзе заявил, что артисты понесли существенные финансовые потери, сам музыкант, по его словам, остался практически без всего годового заработка. Также, по его оценкам, потери всей отрасли составили около 90 процентов."Отчасти прав" Певец Лев Лещенко прокомментировал высказывание своего коллеги.Лещенко пояснил, что артисты не бюджетные работники, и у многих из них сейчас нет никакой государственной поддержки. По мнению музыканта, тысячи артистов находятся в бедственном положении из-за экономических последствий пандемиии коронавируса.Тем не менее, Лещенко отметил, что выступления артистов — это "рабочий момент", и призвал не делать из этого скандала.
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культура, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новый год, валерий меладзе, лев лещенко
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Певец Валерий Меладзе
прокомментировал свой пост об участии артистов в "голубых огоньках" в новогоднюю ночь.
Ранее Меладзе заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии COVID-19, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена противоэпидемиологическими мерами, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. По его мнению, это должно привлечь внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, лишенных работы на протяжении нескольких месяцев.
"Во-первых, я не призываю ни к какому бойкоту, я всего лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь "огоньков" и других развлекательных программ", — сказал Меладзе в беседе с mk.ru.
Как считает исполнитель, такой шаг, хоть и расстроил бы многих телезрителей, смог бы обратить внимание общественности на проблемы его коллег.
"Никто никого, конечно, не осудит, если мои коллеги пойдут и снимутся (в новогодних программах. — Прим. ред.). Более того, они сделают абсолютно правильно, потому что, повторю еще раз, мой пост — это не призыв, а предположение", — подчеркнул Меладзе.
Исполнитель также сообщил, что он получил предложения участвовать в новогодних программах, но пока не принял для себя решения.
Меладзе заявил, что артисты понесли существенные финансовые потери, сам музыкант, по его словам, остался практически без всего годового заработка. Также, по его оценкам, потери всей отрасли составили около 90 процентов.
"Отчасти прав"
Певец Лев Лещенко
прокомментировал высказывание своего коллеги.
"Отчасти Валера Меладзе прав. Может, не надо так ставить вопрос, может быть, есть смысл поставить вопрос по-другому, что если телевизионные съемки проходят, так люди должны за это получать просто какие-то гонорары", — сказал исполнитель в беседе с телеканалом "360
".
Лещенко пояснил, что артисты не бюджетные работники, и у многих из них сейчас нет никакой государственной поддержки. По мнению музыканта, тысячи артистов находятся в бедственном положении из-за экономических последствий пандемиии коронавируса.
Тем не менее, Лещенко отметил, что выступления артистов — это "рабочий момент", и призвал не делать из этого скандала.